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偏鄉教師荒　政府該想「怎麼給才會讓大家想當老師」！

我們想讓你知道…偏鄉離島加給少，且在年改下，擔任行政的正式教師紛紛跳船，變成代理代課要試圖去扛，這些都是偏鄉離島招不到老師的難處。

▲ 前幾年開始，招募不到教師，就已經不是偏鄉離島的特色，從招聘公告的地點來看，就連台北市的都心型學校，也有招聘不到任課教師的困擾。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 唐宇新／國小教師

這幾年因為各縣市釋出大批正式教師職，加上今年也適逢年改後一波退休潮。以數值與過去幾年的招聘時間表及到職讓學校編制完整，大概會到明年（114年）寒假前，仍會有學校持續在招聘不到代理、代課教師的囧境中徘徊。

事實上，前幾年開始（110年左右就有這樣的情形），招募不到教師，就已經不是偏鄉離島的特色，從招聘公告的地點來看，就連台北市的都心型學校，也有招聘不到任課教師的困擾！

本篇我們就以：1.偏鄉離島招聘教師的難處、2.政府政策上的建議為主議題進行延伸。

津貼與現實的差距只是張玉里─台北單程車票

東台灣加給只有630元／月，對照到現實生活中，不過就是玉里到台北的單程自強號車資。離島雖然有特偏、離島，甚至是戰地加給，不過相關的津貼上下加一加，最多不過5,000元左右。

以就任者而言，就算有證代理教師薪資，加上導師津貼後，薪給僅在45,000元左右。即使大法官釋憲後，要求地方政府必須依憲編列年資津貼給代理教師。地方政府在自身難保的狀況下，如果不是由中央編列專款補貼，一般地方政府是支應不出這筆錢的！

▲ 東台灣加給一個月只有630元，對照到現實生活中，不過就是玉里到台北的單程自強號車資。（圖／取自華人無國界教師學會臉書）

在此原則下，有證教師在有市場優勢的前提下，自然可以擇優入場。相較之下，偏遠以及離島，甚至是交通稍微不便的衛星鄉鎮市，可能都會被有證代理教師放棄。

擔任行政的正式教師紛紛跳船　變成代理代課要試圖去扛

在〈藍眼淚看到膩！偏鄉離島搶代理教師像賣房　學校嘆：還是沒人考〉這則報導，有談及過去資深教師的職場霸凌時有所聞，但我也必須強調這個問題的根源並不是誰霸凌誰，而是資深教師在年改後，退休沒有行政加給的給付，多數人也不願意擔任起相關KPI的指數，因此倦看一切，寧可躲到課更多的科任中，也不願意擔任起課較少的行政工作。

相對的，代理教師以及任職的無證教師，就極有可能必須提槍上陣。

無證教師計畫募得經費與人力投注不成比例　研究內容也呈現出「效果不彰」

當然，劉安婷主持的TFT（為台灣而教，Teach For Taiwan）計畫，在募資充足之下，每年也有定額的無證代理教師投注偏鄉離島。然，幾年前該組織也被質疑募資與投注現場的教師人數不敷效益。以一個偌大的新北市教育基金會募集全國大型企業善款，一年只能養成與投入一百名無證教師進場支援，相關經費進出與明細雖然可以不受政府管控，也不需特別交代，但是鉅額募資與現場人力應援，甚至是教學效益是否如基金會在各場活動中所說的一般，真的對教育現場有幫助？其實以十年的經營來推算，假設TFT機制真的有助於教學，那也早就有成效了。不過，在陳婉琪與陳易甫的「為台灣而教：偏鄉教育問題與TFT介入成效評估」論文中，也很明顯討論到這些問題。以數值量化研究顯示，其實有個用心的老師陪伴，確實是一件很重要的事！不過也因為專業與一些應聘年限的問題，實際上，對學生在學習成效上的幫助仍是有限的。

▲ 無證教師計畫在大型民間基金會的挹注下，募得的經費與人力投注不成比例。（圖／台師大提供）

師培單位真的沒有盡力嗎？

即使近年師培單位重啟公費分發機制，仍是滴水入旱地，解決不了偏鄉離島沒有教師的問題！

最可怕的問題，恐怕是你我都想像不到的「公費生分發現場，因為學校距離太遙遠，公費生當場放棄分發、父母寧可賠公費」。

除此之外，現場問題還必須加上學生個人問題（比如情障與家庭疏離），甚至是家庭失能、怪獸家長等問題在城鄉之下，並沒有一絲差距。

即使台灣現在仍有極大量的有證教師，也不願意前往那些「高風險學校」，仍會因此讓學校到年底之前持續開天窗、大家超鐘點。

政府能做的很多　但「教育」不是政爭最佳祭品

政府其實能做的事情很多，不過也礙於主責單位不一，很難能夠即時提出修法。再則是藍白綠政爭下，教育並不是政爭下最佳的祭品，以此要解決現場困境，更如六月暴雪一般，除了冤屈與冤屈的平方之外，沒有其他感受。

以過去台灣政府在面對小教師資不足問題，曾經解放過幼教教師證轉任偏鄉小教。爾今，其實也可以加碼開放「社工師」、「心輔師」、「資訊工程師」等資格直接轉入正式教師證！

▲ 政府不妨加碼開放「社工師」、「心輔師」、「資訊工程師」等資格直接轉入正式教師證！（圖／視覺中國）

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● 本文獲授權，轉載自唐宇新」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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