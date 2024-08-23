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做這2件事不配為人父母！　現代被說不孝未必是恥辱

我們想讓你知道…29歲楊姓鋼琴家的遺囑很讓人難過。提醒父母不要在孩子跟你求救的時候，對於他被傷害無動於衷，也千萬別把孩子當搖錢樹，否則寧願不婚不生，快樂餘生。

▲ 曾獲國際鋼琴大賽銀賞的29歲楊姓鋼琴家21日上午從土城住處墜樓。楊男生前曾在網上吐露淒涼身世，讓人看了不禁鼻酸。（圖／左翻攝自臉書、右記者陳以昇攝）

● 呂秋遠／律師

關於鋼琴家墜樓的事情，他的遺囑很讓人難過，有兩件事想提醒父母，不論如何，都絕對、絕對不要做，否則我寧願你不婚不生，快樂餘生。

1.請不要在孩子跟你求救的時候，對於他被傷害無動於衷。他曾經在高中的時候遭到性霸凌，但是爸媽對於他的求救，當作沒看見，這對於未成年子女很傷，一輩子都不容易好。

「被性侵？一定是你穿的太暴露、你勾引人家對不對？為什麼要跟人家去那種地方？你要不要臉？臉都被你丟光了。」

2.孩子成年以後，請不要要求孩子當你的搖錢樹。這年頭孩子要養活自己已經不容易，每個人各自安好已經足夠，別老是想著我給他生命、把他養大，所以他的一切都該歸我所用。不要用他當人頭、當提款機、當看護。當然，也不要用豪宅逼他結婚，那是他的選擇與人生。

當然，也請各位為人子女的，請不要把任何證件、印鑑證明、提款卡、存摺等等交出去給爸媽「保管」。他們可以用這些證件去提款、借款、抵押、保證，累死我們。這年頭，被說不孝不一定是恥辱，而且，對得起自己就好，「U好」（孝順），you要好，不是別人好，你不好。

最後，在直播中留言，要鋼琴家「想要墜樓就要快」的尖酸網友，我祝福你們出入平安，鋼琴家會在你身邊，好好看著你。

▲ 楊姓鋼琴家的姊姊接獲消息後趕往醫院。（圖／記者陳以昇攝）

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