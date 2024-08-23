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台灣沒能力做《黑神話：悟空》　有些事不是資金到位就好

我們想讓你知道…有些事情不是錢到位就能製作的。我們離《黑神話：悟空》的距離，也絕對不是僅僅製作費人民幣4億這點距離。

▲ 中國國產3A大作《黑神話：悟空》20日正式上線，且剛發售不久，遊玩人數就突破140萬人，成為Steam平台遊戲同時上線紀錄中的第三名。（圖／周刊王）

● 作者／子迂的蠹酸齋

這幾天的熱門話題，是台灣有沒有能力製作如《黑神話：悟空》的3A大作。

我的結論是：沒有。

有些事情不是錢到位就能製作的。我們離《黑神話：悟空》的距離，也絕對不是僅僅製作費人民幣4億這點距離。

要知道中國曾有好幾批人想要製作3A大作，結果都胎死腹中。但這些美術和動作遊戲的製作經驗，都保留下來。

親身玩過《黑神話：悟空》，雖然畫面優良，但在遊戲設計上存在諸多瑕疵，是過去玩其他3A遊戲時沒有發現的，只因為過去的廠商都將這些問題處理妥善。

台灣連半點經驗都沒有，過去還有個《軒轅劍》的製作人，曾經放話說只要給他兩百人、三年，他也能製作出《巫師三》。

我只能說，不知道是不是魏德聖引發的圈錢熱潮？大家都覺得大話喊一喊，就會財源滾滾來。是不是有點太小看產業經驗和技術積累了？

就問一句，如果錢到位就能解決，為什麼《黑神話：悟空》沒有卡普空等級的打擊感？這應該不是什麼昂貴的技術吧！

▲ 《黑神話：悟空》沒有卡普空等級的打擊感。（圖／翻攝微博）

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