選舉暴力讓美式民主蒙羞　近半美國人憂爆發二次內戰

▲ 美國前總統川普15日在佛羅里達州打高爾夫球，險遭埋伏在灌木叢的58歲槍手魯斯襲擊。（圖／路透）

● 陳建豪／自由撰稿人

美國大選選情膠著，政治暴力事件不斷上演。距離上次賓夕法尼亞州競選集會刺殺僅僅兩個月後，美國前總統、共和黨總統候選人川普9月15日在佛羅里達州的高爾夫球場再次遭遇未遂刺殺。川普在短短兩個月內兩度遭遇刺殺未遂，預示著未來更多的暴力和不穩定，進一步引發了對11月大選前衝突升級的擔憂。

儘管民主黨總統候選人賀錦麗事發後表示，暴力在美國沒有容身之處。但這類暴力行為似乎正逐漸融入當今的美國社會。英國廣播公司（BBC）稱，過去幾年，美國政客的言論愈發粗俗，黨派分歧尖銳，對候選人的行為標準也日益降低，美國人被迫適應政治領域中大大小小的新常態；再加上美國槍枝暴力氾濫，此類襲擊或許是另一種不可避免的「新常態」。越來越多跡象表明，今年的美國大選是一場「火藥桶」上的選舉。

而就在9月23日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊在亞利桑那州的一處辦公室遭槍擊，玻璃門窗上有多處彈孔。美聯社（AP）稱，今年的大選充滿史無前例的動盪。

▲ 美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊9月23日在亞利桑那州的一處辦公室遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

隨著大選臨近，美國各地政治暴力事件頻發。9月中旬以來，全美超過20個州的選舉官員收到裝有不明白色粉末的可疑包裹，包括亞利桑那、喬治亞等關鍵搖擺州。美國智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）公佈的一項調查結果顯示，上屆大選之後，美國超過三分之一的地方選舉官員已離職，創本世紀最高紀錄。美媒指出，對政治暴力的擔憂是促使選舉官員「出走」的主要原因之一。

過去6個月，川普的歷史性刑事審判和定罪、美國總統拜登退選、副總統賀錦麗取而代之、兩黨候選人電視辯論，都給競選活動帶來巨大影響。美國Axios網站指出，隨著11月5日大選投票日逼近，在政治極化、政治暴力、虛假資訊、歷史性訴訟等多重因素催化下，一場導致美國混亂的「完美風暴」正在降臨，11月必將陷入混亂。

特別是在《憲法》第二修正案護航下，槍枝暴力更是成為美國最嚴重、最難解決的社會問題之一。 據美國「槍枝暴力檔案」網站數據，2024年至今，美國已有13,081人因為槍支暴力死亡，大規模槍擊案共414宗。

▲ 美國阿拉巴馬州9月22日晚間發生槍擊，有多名槍手朝人群開槍，現場找到超過100個彈殼，造成4人死亡、17人受傷。（圖／路透）

自詡為「民主燈塔」的美國接連上演政治暴力事件，凸顯美式民主之恥。同樣號稱「世界最大的民主國家」的印度也是各類騷亂、衝突以及叛亂不斷，「一人一票」制西式「民主」並不能有效幫助其解決實際問題，反而極大浪費公共資源，不可避免地滑向富人政治遊戲，造成貧富懸殊，失業嚴重。據國際勞工組織（ILO）發佈的《2024年度印度就業報告》顯示，印度青年人占失業勞動力的近83％，而女性勞動參與率更低，15歲以上女性因工作獲得報酬的比例僅為13％。看來印度距離所謂的崛起還有很長的一段路要走。

英國《衛報》（The Guardian）稱，危險和不穩定已經成為美國政治生活的一個特徵，而不是一個缺陷。隨著大選臨近，氣氛越發緊張。這足以讓任何公民對即將到來的選舉以及在這個槍枝比人口還多的國家接下來會發生什麼感到焦慮。路透社／益普索（Reuters／Ipsos）5月的一項民調顯示，超過2／3的美國人表示，他們對大選後的極端主義暴力感到擔憂。

如果政治暴力常態化，成為無休止的黨派之爭的另一種形式，將對社會造成更大的破壞。今年5月，馬利斯特學院（Marist College）的一項民調發現，47％的美國人認為，在他們的有生之年，很有可能爆發美國第二次內戰。加州大學戴維斯分校（UC Davis）的一項最新民調顯示，25％的受訪者認為，為了推進政治目標，暴力「通常」或「總是」合理的。

▲ 如果政治暴力常態化，成為無休止的黨派之爭的另一種形式，將對社會造成更大的破壞。（圖／達志影像／美聯社）

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