代理教師越來越難招　加開正式缺很難？

▲ 王政忠老師認為近年來現場大環境不佳，老師未獲得應有的尊重及行政體系的後援。（圖／王政忠臉書）

● 唐宇新／國小教師

這幾天，有媒體採訪了一位年資近30年的滿教師的說法。他提到了一些說法，我看了也很怪！整個應對看起來似乎點到了什麼重點，但卻又無法解決當下困境！

我們且從該媒體轉載整理的三個重點來看：

一、整體教師薪資結構跟不上社會變遷

二、行政減量未被認真、系統化處理，年年上演大逃亡

三、有待修法，改變制度真正提供老師後盾

其實，這些即使在未來能解決，到現在都還沒招到老師的學校也無法解決「缺老師」的困境！

師生比問題是找不到老師的主因

以該文開頭討論的教師比例，也剛好被該媒體自己報導證實過。亦即在去年，國家修訂的相關條款中，小學已經調整到1：12；中學則是1：8的條件。

然，問題並不是師生比的問題，而是正式編制與鐘點編制一律都在這個比例中，所以看到的師生比就會這麼漂亮。

▲ 教學現場的老師除了正式教師、代理教師外，還有代課教師、鐘點教師、母語教師。（圖／桃園市教育局提供）

以現場的老師，除了正式教師、代理教師之外，還有代課教師、鐘點教師、母語教師。在去年情障生問題層出不窮後，學校也開始編制特教助理員的編制。

那問題來了，編制不同，薪資條件也不一樣。

這很明顯的就會讓「正式教師編制人數問題」浮現到檯面上。這絕對不是正式編制不足，而是編制工作內容、薪資、工作時數與工作模式又各有其異的前提下，學校真的找得到人嗎？

這大概是政策在修正前，沒想到的事情！

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

教師薪資不高 血汗程度更甚南亞！

以台灣正式教師的薪資，在全球低薪化的前提下，惡名血汗程度甚至比南亞的國家更糟（可參考筆者以收入與人民GDP相較的文）。加上近年生活指數爬升，今年開始，其實已經出現考上雙北的正式教師之跳船潮。

相較之下，代理教師聘約如果沒有在同校，未來薪資是無法依這次大法官釋憲依年資加給的。

那，代理教師會選擇都心的這些學校嗎？既然正式教師會跳船，代理教師不跳船也奇怪了！

筆者在〈偏鄉教師荒 政府該想「怎麼給才會讓大家想當老師」！〉一文有提到花東加給只有630元，相當於一張玉里到台北的單程車票加給，對願意到這些地方服務的老師不更是諷刺嗎？（醫師、護士也有這種現象）

▲ 蔡英文任內做到了馬英九做不到的連年加薪3～4％，但實際上也不過是每年在本俸上加不到一千元而已。（圖／總統府提供）

當然，在蔡英文任內做到了馬英九做不到的連年加薪3～4％。看起來連年調整，但實際上也不過是每年在本俸上加不到一千元而已。

筆者更聽過這兩年公費生分發現場，公費生聽到學校名稱，查過地圖後，當場認賠殺出。父母牽著孩子賠公費離開分發現場。

行政減量成為更多的KPI 正式教師不願擔任行政

筆者在〈偏鄉教師荒 政府該想「怎麼給才會讓大家想當老師」！〉一文也提到了「這類的情形，學校只能專簽代理兼任正式行政，報府核備！」

另外，近年總務大逃亡越來越兇，主因也在於台灣的人員編制，學校採購主管是總務主任，亦即相關的採購錯誤，就是總務一肩扛起。懲處與責罰，讓現場老師更是無力。

更不用提到無兼任正式行政工作也有行政事務要辦，更糟的是政府的KPI要求則是逐年增加，沒有減少。主因也在於設備、經費編列必須看到成效。

▲ 台灣的老師被賦予過度的政策責任。（圖／善耕365）

相較於歐美國家，以台灣老師要達成的所有工作量來看，學生學費大概是台灣康橋國小一般的學期收費。簡單說「台灣的老師被賦予過度的政策責任」，這已經不是單純簡化行政工作能解決的問題了！

恐怖的校事會議 家長與校園內鬥的處刑場

在筆者的訊息列中，有不少類似的冤案，就是「家長檢舉老師」、「學校發動校事會議」。其中有很多被平反的案例中，有八成以上（詳情請查法院判例）是冤案。而，事件會惡化，通常不是家長惡意大量檢舉，就是校內黨派系統運作，讓無罪教師必須扛上惡責。有些甚至在「有罪推斷」的前提下，先審先判。

以筆者收到的訊息中，有代理與正式教師因此身心崩潰。很多年輕教師甚至在年資只有十年的前提下，含冤離職！

依此，今年之後招聘正式與代理教師必然雪上加霜！

假設要快速解決問題，最快的方法可能是讓「心輔」、「社工」、「資訊」、「幼教師」等證照人員直接以「正式有證教師聘用代理教師」，先填補現場教學與具有細心、耐心的人員。

▲ 假設要快速解決問題，最快的方法可能是讓心輔、社工、資訊、幼教師等證照人員直接以「正式有證教師聘用代理教師」 。（圖／社會局提供）

後續，再試圖從政策上逐步修訂，讓找不到老師就任的問題，能夠逐年緩解。

最後，今年絕對不會是最難找老師的年，明、後年仍有一波大退休潮，政府是否看見了真實的問題，並試圖解決問題。這則讓筆者拭目以待！

● 本文獲授權，轉載自「唐宇新」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。