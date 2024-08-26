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墾丁觀光只能靠陸客救？　旅遊品質就是地方水準

我們想讓你知道…台灣的所有景點，就是四個字：地方格局，飄散著濃濃的地方味道。

▲ 國內「觀光勝地」墾丁近來話題不斷，其中住宿費、物價、沙灘亂象更遭不少人詬病。（圖／屏東縣政府）

● 沈政男／精神科醫師

有人說，「墾丁十年前一年旅客八百多萬，現在只剩兩百萬！」然後就從旅遊品質去推論原因，說是如何又如何，剛好知名餐廳「冒煙的喬」墾丁店最近也要關門了，於是結論就是墾丁旅遊景況大不如前。

我去墾丁，已經是十幾年前的事了，但有朋友一年要去好幾次（從台中），還有購買飯店的年券還是什麼，住宿比較便宜，最神奇的是，連海生館，是不是也有年券？也買了。

我不去墾丁，主要因為太遠，開車到了高雄，以為要到了，其實還要兩個小時，都可以飛到日本了，甚至澎湖與馬祖也比較近。

墾丁旅遊人數下降是這樣，就是陸客沒來啊！怎麼會說因為旅遊品質，或飯店價格，就雪崩式下降？事情就不是這樣看的啊。原本一年可達八百多萬旅客，疫情前已經降到三百多萬，就因陸客不來了。

有網友擔心澎湖今年旅客大幅下降，其實，七月的旅客人數比去年還多，至於其他月分減少，跟疫情解封，許多人今年改到國外旅遊有關，但跟疫情前比較起來，旅遊人數並無太大差別。

▲ 澎湖今年七月的旅客人數比去年還多。（圖／澎管處提供）

還記當年的澎湖博弈公投嗎？我以前反對，現在倒是要贊成了，那是唯一可以讓澎湖旅遊脫胎換骨的方法。為什麼當時考慮博弈公投？不就是旅遊狀況不理想嗎？

不只澎湖，台灣的所有景點，就是四個字：地方格局，飄散著濃濃的地方味道。

你說台北？就是昭和時代的東京啊。以我來看，連昭和時代都不如。怎麼會有一個國際大城，沒有紅燈區？更不用說賭場了。來台北玩，大家的感想就是，無聊啊！

就好像我去你家，連一杯酒你都拿不出來，就只能喝無糖麥茶，當然下次我就不會去打擾了。

國旅就是方便，如果只有兩三天假期，當然就近旅遊，但如果有長一點的假期，很多人就會出國了。還有，不管如何，出國還是比較花錢，因此年輕人出國比率遠不如中老年人，於是他們也是國旅的主力。

國旅的房價要看統計數字！飯店平均四千多，旅館與民宿平均兩千多，這樣有很貴嗎？不能用少數個案來以偏概全。

▲ 旅館的房價靠經濟因素決定。（圖／創新旅行社）

旅館的房價就是經濟因素決定，現在大家覺得日本房價很便宜，那是因為台灣富有起來，而日本三十年沒變，當然日本就變便宜了。

台、日、韓的國民所得差不多，然後物價水準也沒有差很多，當然旅遊成本也相近了。

國旅的景況，必須跟日、韓旅遊一起看待，因為彼此是一種替代品；國旅或許不是劣等財，但絕對不是奢侈財。

從經濟面來看，國旅的前途就是必須寄望陸客，這是很簡單的道理。只要再度開放陸客，墾丁的人潮就會回升了。

順便講一下國旅卡。三十年前，是怎樣？大家隨便拿收據或發票來報帳，就可以領錢，那時如果有人去檢舉，所有公務員都會被抓起來，因為都是假收據與假發票。後來就發明了國旅卡，結果一開始就抓人了，因為就是會有假消費真刷卡的問題。然後消費規定一改再改，很多人到現在沒辦法搞懂規則，比如到餐廳吃飯不是旅宿業，但如果上網跟旅行社買餐券就是了。

台灣國旅近年最成功是馬祖，一個藍眼淚就打破了馬祖幾十年的旅遊困境，可見創意與行銷很重要。但要繼續成長，也是不容易，因為天氣不好就得關閉機場，仍是一個旅客難以掌握的變數。

▲ 馬祖憑藉藍眼淚，就打破了幾十年的旅遊困境，足見創意與行銷的重要性。（圖／易飛網提供）

而台灣人到日本，今年說是創新高，其實年年都在成長，因為大家變有錢，再加上日幣貶值，當然就飛過去了。不然去看日本人，很少出國旅遊，因為，國旅就很好了？

日本人沒在什麼請年休出國，大家都是賣力工作，退休才出國，不會像台灣人一賺到錢就出國花掉！

我去年曾寫了一篇「日本沒什麼好玩」，後來我去了日本，有人就說，怎麼自己去了？但我只是去看老朋友，不然，去日本根本沒什麼出國的感覺，在台灣每天都已經在吃拉麵與丼飯了。

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● 本文獲授權，轉載自「沈政男」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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沈政男專欄 沈政男

1968年生，台中市人，台大醫學系畢業，精神科醫師，曾獲時報文學新詩首獎、梁實秋散文首獎等二十項文學獎。

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關鍵字: 墾丁 國旅 觀光 澎湖 馬祖 旅遊品質 沈政男 雲論

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