颱風假放也罵不放也罵　今年颱風假補足過去未放到的假

● 沈政男／精神科醫師

高雄是不是颳大風，淹大水了？基隆也淹水了。怎麼會說，這次是亂放颱風假？

這次純粹是颱風行徑太詭異，明明直衝、縱貫台灣而來，卻是龜速前進，讓人在門口等了好久，卻連轉進巷子都沒有，完完全全不是颱風假的宣布有什麼異常狀況。

不是嗎？2012年，時任台南市長賴清德神準不放颱風假，全台獨步，而贏得「賴神」封號。

2013年，中南部颱風又淹水，結果颱風假放太慢，好多縣市長被罵翻了，包括台南的賴清德，又比如台中，在當天中午才臨時宣布沙鹿區停班停課，而彰化市，不是彰化縣，當天早上自行宣布停班停課。原因：前一天的氣象預報顯示未達停班停課標準。

2015年，台北人還記得嗎？第一天杜鵑颱風放假，大家已經回到中南部，然後聽到第二天正常上班，趕緊擠高鐵火車回到台北，結果第二天仍是停班停課。當時，柯文哲本來宣布早上停班停課，下午要上班，被罵以後才改成全天停班停課。

▲ 2015年9月28日，強颱杜鵑襲台，北北基部分於當晚8時宣布隔天上午停班停課，下午正常上班上課。（圖／記者湯興漢攝）

2016年，賴清德因為半天颱風假，鬧出了「賴神勸童」事件。

2017年，賴清德因為清早臨時放颱風假，再度被罵。

2018年，時任台北市長柯文哲因為放兩個小時颱風假被罵，幾個縣市長本來說不放，後來又改成要放，而被罵，而時任台中市長林佳龍宣布放豪雨假，結果第二天無風無雨，也被罵。

2019年，八縣市停班課，苗栗、台中沒放而被罵。

然後，奇怪地，也是幸運地，疫情期間，竟然就沒有颱風了。

2023，台南午夜才宣布颱風假被罵，嘉義縣市停班停課不同調被罵，而台中放了假卻沒什麼風雨，也被罵。

從上述經驗可知，縣市長宣布颱風假，根本沒有亂放，甚至經常是太過嚴格，該放不放而被罵。

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▲ 基隆市為了因應山陀兒颱風可能造成的災情、避免市民外出發生危險，1日晚間宣布2日全市停班停課，屬於共同生活圈的北北桃也在不久後跟進。（圖／記者郭世賢翻攝）

然後，被罵怕了以後，逐漸形成了幾個趨勢：一是前一晚八點前宣布停班停課訊息，二是鄰近縣市相互連動，一起放假，三則是對於風雨預測採取較為寬鬆的標準，不必一定說陣風十級，有到八、九級，然後有陸地警報，也就放了。今年7月下旬，連放了三天颱風假，就是受到此種趨勢的影響。

這一次，北北基桃，為什麼沒有陸地警報，也提前放颱風假？因為，就看到颱風正往你家門口衝過來啊！雖然現在只在兩條街外，但很快就會接近，誰知結果是龜速前進。

所以說，要評斷這次颱風假有沒有浮濫，不能只看一次，而是必須把歷史經驗拿出來對照。可惜，台灣公民社會討論問題，都是短視近利，既沒有縱深，格局也狹隘。

什麼影響經濟云云，根本是亂扯，須知台灣在疫情期間，至少有三年都沒有放颱風假，節省起來的颱風假，剛好彌補今年的配額。

▲ 今年7月下旬，凱米颱風侵襲台灣，中南部災情嚴重，然而名嘴郭正亮一句「台灣放兩天颱風假的損失400億」，引發外界熱議。（圖／翻攝《大新聞大爆掛》YouTube）

事實上，颱風假的進步作法，就是納進全年休假總日數來考慮，每年應該安排三個左右的颱風假，因為歷史平均值就是如此，然後多退少補，如果放錯了就在年底補上班，而如果沒放，就挪到下一年度。

只是，整個國家社會，就不可能如此深入討論問題啊！連一些有在寫專欄的人竟然也說什麼，政客討好選民才會亂放颱風假云云，根本就不是這樣啊！

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