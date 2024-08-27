劇情大反轉！　雲林大戰連載2年進入完結倒數？？

▲▼國民黨團召開「調查官涉教唆栽贓、偽證 調差了事？ 無人負責？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

文／台北翻墮羅

兩年前在雲林有一場「大戰」，如果只是兩方勢力公平開戰倒還好，但現實永遠比較精彩，有人偏偏「不講武德」，會戰還沒開始就溜到後排偷偷「開大」，應該是真的急了。

咒術迴戰打宿儺打了一年還沒結果，想必大家都快忘記這場戰鬥的目的，只想知道主角一派最後還能剩下誰，又或者怪力亂神的人魔大戰看得爽就好，可設想若是有人平白無辜就掉進「領域」內，甚至2年後才重獲清白，那應該是笑不出來吧！

說真的，選戰中互有攻防世人之常情，就算是烏賊戰也見怪不怪，但有競爭就該有公正的第三方，連劇本寫好的WWE都有裁判。可是不出意外的，這群理應公正的第三方出意外了，不知道是為了辦大案還是想幫誰辦大案，裁判群裡竟有人涉嫌教唆證人作偽證，而且最後還搞得自己被起訴，真的是徹底翻車。

▲張麗善說，希望這個司法還是要讓人民有信心、希望司法能夠回歸到獨立辦案，不應該有政治立場介入，甚至不能淪為政治操作的工具。（圖／記者蔡佩旻攝）

2020年九合一大選期間，調查官陳文維於辦理雲林縣議員蔡永鍀涉嫌賄選案期間，得知北港鎮長候選人蕭美文也遭到調查，為使蔡案偵辦順利，竟教唆蕭案在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善，未料陳姓調查官在下「指導棋」時內容全遭錄音，如今反被雲林地檢署依教唆偽證、洩密等罪起訴。

訴文指出，陳姓調查官利用提訊林振義的機會，教唆其在檢察官偵訊時，虛偽證稱張麗善、蔡咏鍀因選舉欲贈送茶葉予選民，更於同年11月4日提訊蕭嘉鴻時，公然在雲林地檢署內教唆蕭作偽證，誤導檢方認為張麗善、蔡咏鍀涉賄選。

其實早在4年前就相似案例，雲林縣元長鄉五塊厝村長蔡龍煙在選舉時被羈押15天，而在羈押過程中，調查官不斷告訴他，只要承認張嘉郡有賄選就可以無罪。

「小了，格局小了」這句話雖然好氣又好笑，但放在這次事件還真有點道理，當我們眼光放遠，其實不同陣營互罵賄選也不是一天兩天，但本應公正的調查者教唆作偽證這件事竟然也不是第一次?雲林在4年前也有相同的事件，不免令人好奇這是傳統還是這場戰鬥從未結束?值得慶幸的是，在賴老闆上任後，雖然沒有政黨輪替，卻也沒有讓賄選誣陷案不了了之，無罪的人獲得清白，涉嫌教唆證人作偽證者遭到起訴，畢竟正義本就不該有顏色。

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