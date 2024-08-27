首要任務在擊敗川普　賀錦麗經濟政見真的不怎麼樣

▲ 美國前總統歐巴馬20日出席民主黨全代會，表達對於賀錦麗的支持。（圖／路透）

● 丁學文／金庫資本管理合夥人兼總經理

這幾天，很多人在討論民主黨全代會上歐巴馬夫婦的演講，那個死氣沉沉、被川普追著打的民主黨好像一下子活了回來。

確實，近十年來，所謂的「如何攻擊前總統川普」一直是民主黨的最大困擾。希拉蕊罵他是危險的種族主義者。拜登則用含糊不清的詞彙反覆形容川普對美國民主的威脅。但始終收效甚微。今天，看起來，賀錦麗正在嘗試一種全新的方法：直面對決川普。

真的假的？

事實上，在芝加哥的民主黨全代會上，我們看見，賀錦麗和民主黨幕僚開始用更直接的方式去描繪出那個他們始終無法找到方式讓他一槍斃命的川普。事實上，歐巴馬和妻子米歇爾在演講中也呼應了這一主題。歐巴馬形容川普有著「瘋狂的陰謀論」、喜歡亂給他人冠上「幼稚的暱稱」。他還指責川普喋喋不休而且製造麻煩，演說最後甚至引用了林肯的名言：「本性中的良善天使」來形容這場選戰的目的。

賀錦麗的優勢不是「她是誰」 而是「還好她不是誰」

▲ 最新一期的《經濟學人》封面故事再次聚焦美國大選，重點在評點賀錦麗在方方面面仍然需要加強的部分。（圖／擷取自《經濟學人》封面）

沒錯，最新一期的《經濟學人》封面故事再次聚焦美國大選，重點在批評氣勢如虹的賀錦麗如果真的入主白宮，她在方方面面仍然需要加強的部分，雖然批評語氣直接，不過編輯群也沒有掩飾他們對民主黨的支持立場。

封面設計非常直白，我們看見的是在民主黨全國代表大會舞台上揮手致意的民主黨總統候選人賀錦麗，身後標注的白色大字是 「HOW WOULD SHE GOVERN 她將如何治理美國？」

《經濟學人》用了緒論第一篇、briefing專文、美國板塊第三篇、Lexington專欄以及財經板塊第一篇第二篇嘗試幫我們審視如果賀錦麗成功入主白宮，她將如何治理美國？

確實，幾個禮拜前的民主黨全國代表大會完全像是一場重新覺醒，但其實，它是一個熱情的回歸。與會代表們悶了太久，新的提名人選終於讓民主黨不至於一敗塗地，這讓所有人不但鬆了一口氣，更找到了新的投注對象。

▲ 賀錦麗投入美國總統競選後，民主黨氣勢如虹。（圖／路透）

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大家必須知道，今天賀錦麗的優勢不是她是誰，而是還好她不是誰，什麼意思？

首先，還好他不是拜登，拜登在芝加哥演說的糟糕表現表明他真的太老了。另外，還好她不是川普，拜登退出隱含的就是川普成了名副其實的老人，川普曾經辱罵拜登的言行非常可能趕走了不少自己的支持者。

然而，賀錦麗需要做的更多，《經濟學人》的預測模型顯示選戰五五波將，為了讓她有機會勝出，民主黨大會聚焦她的性格和她成長背景的小故事。現在，大家知道她曾經在麥當勞打工以及她和丈夫之間的相處模式。

不幸的是，沒人知道這些安排能不能成功轉換成為選票，但圍繞這個方向進行鋪陳有其道理：政策鋪陳不好很可能反過來成為負擔，川普不是傻瓜，想要凸顯川普的缺點，人設將變得非常重要。 然而，這個策略也可能預示著一些更深層次的東西。

▲ 賀錦麗陣營製作梗圖諷刺，川普與其搭擋將會如撞上冰山的鐵達尼號，11月撞上敗選。（圖／翻攝自X／Edel_PLopez）

賀錦麗承載不確定性 能將從政經驗轉為治國大能？

從政治角度來看，賀錦麗承載著不確定性。拜登執政團隊中，她毫不出彩。她是一個沒有經歷初選洗禮的候選人。拜登退選以來，她不曾接受採訪，也沒有好好回答過記者提問，她的政策綱領師出拜登，甚至無法和川普比擬。談到企業的哄抬物價行為，除了安撫選民對生活成本的不滿，沒有具體的可行方案。

《經濟學人》這個禮拜的Briefing專文嘗試揭開這一切擔憂，以及賀錦麗在參議院和加州政治生涯不為人知的一面。她不是那種有著深刻信念或核心信仰的政治人物。相反的，她和拜登一樣立場偏左，並會隨著情勢發展隨時調整。最糟糕的是，她在經濟和外交政策上沒有留下令人印象深刻的紀錄。

實用主義對於政治人物非常重要。川普可能稱賀錦麗是一個共產主義者，但她其實不是一個理想主義者。她在2019 年提出過 ：付款人醫療保健、取締水力壓裂以及非法移民合法化。然而，賀錦麗這次明顯變卦了，這表明政治人物往往空口說白話。她最近提出的防止物價哄抬就是打高空，民主黨不可能發起針對美國企業界的十字軍東徵。實用主義也意味著賀錦麗對其他人的想法抱持開放態度。 文章相信她會在外交政策和環保立場上加大力度。

▲ 賀錦麗在經濟和外交政策上沒有留下令人印象深刻的紀錄。（圖／路透）

但實用主義無法兌現就可能帶來危險。總統每天都必須處理一些沒有辦法簡單解決的政治問題。在這方面，賀錦麗在政治圈的歷練顯然不足。哄抬物價的說法沒有依據，卻削弱了人們對開放市場的信心，而開放市場一直是美國繁榮的一個基礎。25,000美元的住房補貼，是為了幫助首次購房者，但住房供應怎麼增加，目前無解，執行不當，補貼反而有可能推高房價；兒童稅收抵免額從2,000美元提高到第一年的6,000美元確實可以減少兒童貧困，但美國赤字已經佔GDP 的7％ ，透過稅收來取得資金會引發通貨膨脹。

同樣的，如果沒有堅定的基本信念和一套指導性原則，總統作為可能引起反彈；如果反應遲鈍或優柔寡斷，則會在海外受到質疑。如果賀錦麗難以將她的履歷、原則和政策成功結合在一起，她的總統任期隨時可能陷入困境，因為美國人民將不知道她可以如何應對逆境。

▲ 賀錦麗的首要任務仍然是擊敗川普 。（圖／品牌提供）

批評賀錦麗在政策上的保守其實也不盡公平。她的首要任務仍然是擊敗川普，這是最重要的一個事情。競選本來就是為了尋找尖銳的議題來煽動自己的支持者。 如果猶豫不決和政策文件可以成為勝選的秘訣，那麼希拉蕊就不會在 2016 年落敗。

但《經濟學人》認為他們有理由向賀錦麗施加壓力。一是這可以符合她的政治利益。如果人格特質沒有辦法改變，政策闡述可能是勝選的一個好方法。大家想想，她必須打一場屬於自己的選戰。9月10日的辯論是她證明自己不是一個只會陳述陳詞濫調草包的機會，不破不立是現在的賀錦麗唯一的突圍之道。

向賀錦麗施壓的另一個更重要的原因是，政治家不是只有競選，怎麼治理也同等重要， 而對於一個想要重塑民主的政黨來說，包含了執政議程的治理效果更好。你可能迫切希望賀錦麗可以擊敗川普，但也想知道賀錦麗在辦公室的表現可以多好？作為過去一屆政府的副總統，她可能會傾向以2028年可以如何勝選作為自己的執政依據，但除非清楚自己希望用權力做什麼，否則她的任期非常可能會由競選及揮之不去的負面報導所主導。

▲ 你可能迫切希望賀錦麗可以擊敗川普，但也想知道賀錦麗在辦公室的表現可以多好？（圖／路透）

拜規賀隨 賀錦麗沒端出什麼經濟牛肉

我感覺從7月拜登宣布退選，賀錦麗代表民主黨參選總統以來，賀錦麗一直沒有端出經濟政見，終於，上個禮拜提出了算是比較完整的經濟論述，包括增加房屋供給、購屋補助、新生兒稅收抵免和獎金、收入稅收抵免優惠，以及「有史以來第一個禁止食品和雜貨哄抬物價的聯邦禁令」。說實話，大部分的經濟方針其實就是拜登經濟學的延伸，但最後一個針對價格哄抬的聯邦禁令，則讓很多人忍不住搖頭。

首先，住房政策當然很重要，未來四年內要建設300萬套新住房，但如何確保地方政府可以有效使用40億美元的聯邦資金建設住房卻缺乏可行的具體方案。此外，為首次購房者提供2.5萬美元的補助，這會不會反而推高房價，而沒有解決高房價問題？其次，食品雜貨政策充滿爭議，禁止食品價格的欺詐性上漲聽起來有利消費者，但其理論基礎卻不夠成熟，因為她根本沒有證據表明企業在故意哄抬物價？

▲ 禁止食品價格的欺詐性上漲聽起來有利消費者，但其理論基礎卻不夠成熟。（圖／路透）

在醫療成本方面，計劃看似合理，卻引發潛在問題。想通過限價來降低藥品成本，雖然旨在減輕消費者的負擔，但可能導致如保險費用的大幅上漲，這個拜登已經吃過了一次悶虧。最後，賀錦麗還提出了一系列針對低收入和中等收入家庭的稅收減免政策。然而，這些減稅措施可能進一步加劇美國的財政赤字。

總的來說，賀錦麗的許多政策儘管立意良好，但缺乏執行細節和對後果的充分考慮，另外，賀錦麗在很多方面表現出對反全球化趨勢的認同，這讓她的經濟策略在一定程度上與川普互相呼應。以上是針對賀錦麗的經濟政策的一些看法，當然，在即將到來的美國大選中，美國選民可能也會發出和台灣選民一樣的感嘆：選民將不得不在兩個不完美的經濟計劃中做出選擇。對賀錦麗而言，她當然不能說，我的經濟政策起碼沒有川普的那麼爛，而淪為兩個人比爛，但說真的，她的經濟議程真的不怎麼樣！

▲ 賀錦麗在很多方面表現出對反全球化趨勢的認同。（圖／品牌提供）

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