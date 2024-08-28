「敗訴法院」傳奇　銅人陣中無盡輪迴

▲ 2020年9月19日晚間，太極門到執行官李貴芬家附近舉牌抗議，因舉牌黃女被帶回警局，因此引發後續包圍警局活動。（圖／記者陳凱力翻攝）



● 曹正／自由撰稿人

話說在台灣，有一行政法院，世人皆聞其名，猶如武林中的十八銅人陣。許多有心人聞風而動，欲與其一戰，結果卻多是頭破血流，傾家蕩產。坊間有言：「欲打贏銅人陣，幾乎是癡人說夢。」即便是身懷絕技的高手，或是家財萬貫的豪門大戶，亦無不敗興而歸。可見這十八銅人陣的威力，實在非同小可。

每位入陣者，皆自認遭官府不公對待或欺侮，懷著憤恨難平的心情，明知山有虎，卻仍義無反顧。然而，這陣中尚有一怪訣：初入陣者，必須與銅人反覆交手，方能算作真正的勝利。而每次勝利後，仍須再度挑戰，直至當初欺侮你的人願意認輸。此設計可謂絕妙至極，因為那欺侮之人豈會輕易低頭認罪？如此一來，縱使你勝了十八回，亦難逃敗北的命運。試問，天下間有誰能在如此設局之下全身而退呢？

傳聞有一台州之人，名喚張三，因遭官府誣賴欺詐，險些家破人亡。他自信滿滿，以為憑藉自身正氣，定能與銅人陣決一高下。誰料他竟前後勝了十八回！然而，銅人陣的玄妙之處就在於此：贏了十八回，仍不算真贏。張三只能繼續挑戰，直至誣陷他的人認輸。這等不合理的設計，真乃天底下最大的鬼話！

▲ 太極門土地被收歸國有，成員不滿抗議。（圖／記者陳凱力翻攝）

難怪台州的十八銅人陣成為鄉野傳奇，挑戰者敗績如潮，莫不嘖嘖稱奇。尤其是在太極門案中，情況更是離奇。最高法院三審確定無罪，既無欠稅，何來稅單？所幸最高行政法院在107判字422號判決中，早已明確認定太極門乃氣功武術修行團體，並非補習班。按理說，這應該塵埃落定了吧？偏偏世道有趣得很，事情卻未就此結束。

原來，當時做出錯誤判決——中高行104判字228號的陪席法官劉錫賢，竟又成了這次111年度訴字122號判決的審判長！簡直如銅人陣中的守陣者，不管你如何打，最後還是得面對他。而當案件發回台中高等行政法院更審時，授命審理的法官林靜雯，當時的授命者，竟也成了這次111年度訴字122號判決的陪席法官。

這一來一去，看似不同的陣勢，實則換湯不換藥。令人不禁感嘆，這些法官猶如銅人陣中的銅人，不管你如何打，他們依然屹立不倒。而你，只能一次次與他們周旋，明知結果難改，卻又不得不繼續奮戰。

▲ 行政法院素有「敗訴法院」之稱號。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

這十八銅人究竟有多狂？且看榜上紀錄：台中高等行政法院的林秋華、莊金昌、劉錫賢、林靜雯、楊蕙芬五位法官，各自在不同年度中，將入陣者百分之百打趴。2012年，林秋華審理的68件案件全軍覆沒；劉錫賢審理的56件也是一敗塗地。2016年，莊金昌審理的54件稅案無一幸免，挑戰者全數慘敗。尤其是後進楊蕙芬，自110年至113年，百分之百打趴挑戰者，無一倖存。這般鄉野傳奇不僅流傳，更持續創造，真是讓人哭笑不得！

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