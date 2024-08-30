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司法公正性受質疑　官差大人您「類」了嗎？

我們想讓你知道…當司法系統的獨立性受到挑戰，法官的裁決受到外界壓力、政治力介入、或者是其他看不見的手，導致司法程序受到影響，公民自然會質疑法律的公正性。

▲不滿50筆土地遭歸國有　執行官家舉牌…太級門動員150人包圍警局。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲ 2020年9月19日晚間，太極門到執行官李貴芬家附近舉牌抗議，舉牌黃女被帶回警局，引發後續包圍警局活動。（圖／記者陳凱力翻攝）

● 鏡面／退休人員

日前一則新聞：新北市三峽老街李姓攤販，遭員警每天來開單，說他們是「類騎樓」違規擺攤，僅僅兩年內，累積罰單超過五千張引發熱議，地主上訴，這塊是私人土地不是騎樓，判決出爐，證實沒有「類騎樓」的說法，撤銷兩百多萬的罰單罰鍰，但地主這些年來苦不堪言，攤位必須減租才租得出去，所面臨的經濟壓力、情緒崩潰和營業損失，讓地主決定申請國賠。這種嚴厲的取締行動，不禁讓人聯想到2020年在新竹縣發生一位黃姓志工，因為在路邊舉牌進行民意訴求，被六家派出所的警察以現行犯帶回偵訊，並移送地檢署。

這些事件共同引發了一個關鍵問題：執法者在行使權力時，是否保持了應有的公正性？抑或是為了達成個人或機構的獎勵金指標，對民眾的基本權利造成了侵害？這樣的執法行為無疑是撕裂社會大眾對政府公權力的信賴。首先，從法治角度來看，任何執法行動都應該基於明確的法律依據與程序正義。然而，對於騎樓擺攤的取締行動，是否存在法律上的模糊地帶或標準不一的問題？擺攤作為許多基層民眾賴以維生的經濟活動，不應該僅僅因為行政機關的指標壓力而遭到粗暴打壓。尤其執法機構在執行取締任務時，無法有效區分合法與非法的界限，令人嗤之以鼻的「類騎樓」的造詞新解，「累」死老百姓！「累」垮政府法治的公信力！

▲ 任何執法行動都應該基於明確的法律依據與程序正義。（圖／Pixabay）

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其次，在竹北志工舉牌案中，警方的行為引起了對公民權利的廣泛關注。當公民行使表達自由的權利時，警方是否有充分的理由和證據將其以現行犯方式帶回偵訊？這樣的執法是否帶有過度反應，甚至是威嚇的成分？對於警方而言，公正執法是其職責所在，這種明顯偏離合理範疇的執法行為，「司馬昭之心路人皆知」就真是「類」動機與公正性了。

慶幸「類騎樓」案件在地主不斷上訴後，最終獲得平反，但是2020年的919竹北事件，當天志工們是在馬路邊空地和平理性舉牌，結果竹北警方利用媒體做不實指控，連到場聲援的民眾，也被抹黑成暴民。事後，新竹縣政府警察局局長黃家琦、竹北分局分局長謝博賢、六家派出所所長葉日仁等相關人員一一火速調離原職，這種欲蓋彌彰的行徑，就是明顯的逃避究責，儘管事後民意代表抨擊連連，到今天仍然如羅生門般沒有還給當事人及社會大眾明確交代。「天子犯法與庶民同罪」何況是21世紀的民主法治時代？「公道」豈能只放在人心？「人心不足蛇吞象」！

▲ 2020年的919竹北事件，當天志工們是在馬路邊空地和平理性舉牌，結果竹北警方利用媒體做不實指控，連到場聲援的民眾，也被抹黑成暴民。（圖／記者陳凱力翻攝）

在台灣，打官司尤其是對抗政府機構的訴訟，常讓人感到無力與無奈。很多人認為在進行這類官司之前，得先去廟裡拜拜，祈求遇到有良心的法官，才能有一線生機。這種觀念的形成，除了反映出一般民眾對司法制度的不信任，也顯示出台灣司法體系內部的某些問題。俗話說：「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線。」這句話雖然帶有諷刺意味，但也道出了許多人對於司法審判過程的不安和無奈。

這些事件揭示了一個令人擔憂的趨勢：執法機構因為追求績效獎金或其他利益而過度執法？有報導指出，一些執法人員的績效與罰單數量掛鉤，這無疑會刺激他們採取更激進的執法手段，而非著重於如何維護社會秩序與公正。法院應該是社會正義的最後一道防線，法官更應該扮演秉持公正、不偏不倚的角色。然而，當司法系統的獨立性受到挑戰，法官的裁決受到外界壓力、政治力介入、或者是其他看不見的手，導致司法程序受到影響，公民自然會質疑法律的公正性。在這樣的氛圍中，民眾對於司法的信任度日漸降低，把希望寄託於神明的保佑，也就不足為奇了。

▲ 當司法系統的獨立性受到挑戰，公民自然會質疑法律的公正性。（圖／視覺中國）

中國大陸第一款「3A遊戲」《黑神話：悟空》，8/月20日才上線，一天銷量就達到450萬份，總銷售達68億台幣。其中一個吸引點是不同於一般魂系玩法，嶄新的戰鬥思路，由於主角「天命人」所使用的武器「棍子」需要藉由多段連打才能夠累積成為「棍勢」的量表，進而提升攻擊威力，藉由連段結束的強力最後一擊，就能將敵人連續打出硬直或是失衡，這時候再火力全開，給敵人當頭一棒！我們這群法治災民是否也該團結同心，一氣呵成，揭竿起棍，來個暮鼓晨鐘！

我們需要的是一個真正公正、透明的司法體系，讓每一個案子都能在公平的環境下被審理。司法體系內部的自我檢討、改革，以及社會大眾對於法治精神的重視，才是解決問題的根本之道。畢竟，法律的公正並不是靠神明保佑來實現，而是靠人類自身的智慧與道德良知。

▲ 法律的公正並不是靠神明保佑來實現，而是靠人類自身的智慧與道德良知。（圖／CFP）

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