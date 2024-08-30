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台灣金融業整併的新里程碑與股東權益保護

▲▼台灣金融業整併的新里程碑與股東權益保護。（圖／新光金小股東自救會提供）

▲新光金小股東組成了「新光金小股東自救會」是典型的股東行動主義案例。（圖／新光金小股東自救會提供）

● 蔡宜蓁／律師、新光金小股東自救會發言人

近日，台灣金融市場掀起一場併購風暴，中國信託金融控股公司（中信金）在台新金融控股股份有限公司（台新金）與新光金融控股公司（新光金）宣布合併後，宣布公開收購新光金，引發金融界和投資人的高度關注，媒體多以中信金「搶親」來調侃中信金，然而新光金決定要嫁給誰，難道是持股不到20%的經營階層自己說了算嗎？難道不用考慮大多數小股東的意願嗎？

中信金對新光金的併購提案代表了台灣金融業整併的新階段，也是首次可能合意及敵意併購同時進行中信金提出了以現金加換股的方式進行公開收購，每股新光金普通股可換得0.3132股中信金普通股，外加現金4.09元。這個方案的目標是取得新光金10%到51%的股權，總收購金額預計達到1,000億元新台幣。且值得新光金股東注意的是，中信金的出價比台新金先前提出的併購方案高出約三成。

而這場併購案，同時也凸顯了股東行動主義（Shareholder Activism）在台灣金融市場中的重要性。股東行動主義是指股東積極參與公司治理，影響公司決策的行為。在台灣，這種行為近年來日益普遍，反映了投資者對公司治理的重視程度不斷提高。

以新光金為例，依照官方網站所示，扣除政府機構、金融機構、法人及外國投資者外，個人之股東佔了新光金持股比例之53%，已超過新光金股份之半數，而這些股東雖然個別持股數不多，但如團結起來，也會成為一股不可忽視的力量，尤其是不應該讓這些金融機構的整併成為經營階層把持的手段，因此新光金的小股東組成了「新光金小股東自救會」，這就是一個典型的股東行動主義案例。這些小股東通過組織自救會，強調併購決策應該尊重小股東意見，呼籲公司召開股東臨時會，讓所有股東有機會表達意見，以確保決策過程的透明度和公平性。這種行為不僅是為了保護自身權益，也是對公司治理的一種監督。

另一方面，小股東也呼籲，主管機關尤其應該重視新光金股東的聲音，金融監督管理委員會（金管會）作為主管機關，首先必須於9月16日前決定是否核准中信金之收購計畫，此決定將會決定中信金是否能夠參與這次的搶親，金管會有責任確保併購過程的公平性和透明度，避免偏袒中信金或台新金任何一邊，以避免落入圖利各別財團的情形。同時，主管機關也應該考慮制定更完善的機制，以確保小股東的心聲及權益可以在大型併購案中得到充分保護。在審核這次併購案時，主管機關不僅要考慮市場競爭和金融穩定性，更要平衡各方利益，特別是要充分聽取和重視新光金股東的聲音，以確保決策過程的公正性和合法性。

總的來說，中信金併購新光金的案例不僅是一次商業交易，由於這場併購案不僅涉及三大金融巨頭的未來發展，更牽動了台灣金融版圖的重大變革，也是台灣金融市場走向成熟的重要標誌。在全球金融市場日益競爭的環境下，這次併購案或將成為台灣金融業提升國際競爭力的關鍵一步。然而，這個過程中如何平衡各方利益，特別是如何保護小股東權益，將是決定這次併購案成功與否的關鍵因素，也將為台灣金融市場的未來發展樹立重要典範，衷心期盼主管機關能夠聽取小股東之心聲，回應小股東的訴求。

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關鍵字: 併購 股東行動主義 台灣金融業 中信金 新光金

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