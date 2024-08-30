台灣金融業整併的新里程碑與股東權益保護

▲新光金小股東組成了「新光金小股東自救會」是典型的股東行動主義案例。（圖／新光金小股東自救會提供）

● 蔡宜蓁／律師、新光金小股東自救會發言人

近日，台灣金融市場掀起一場併購風暴，中國信託金融控股公司（中信金）在台新金融控股股份有限公司（台新金）與新光金融控股公司（新光金）宣布合併後，宣布公開收購新光金，引發金融界和投資人的高度關注，媒體多以中信金「搶親」來調侃中信金，然而新光金決定要嫁給誰，難道是持股不到20%的經營階層自己說了算嗎？難道不用考慮大多數小股東的意願嗎？

中信金對新光金的併購提案代表了台灣金融業整併的新階段，也是首次可能合意及敵意併購同時進行，中信金提出了以現金加換股的方式進行公開收購，每股新光金普通股可換得0.3132股中信金普通股，外加現金4.09元。這個方案的目標是取得新光金10%到51%的股權，總收購金額預計達到1,000億元新台幣。且值得新光金股東注意的是，中信金的出價比台新金先前提出的併購方案高出約三成。

而這場併購案，同時也凸顯了股東行動主義（Shareholder Activism）在台灣金融市場中的重要性。股東行動主義是指股東積極參與公司治理，影響公司決策的行為。在台灣，這種行為近年來日益普遍，反映了投資者對公司治理的重視程度不斷提高。

以新光金為例，依照官方網站所示，扣除政府機構、金融機構、法人及外國投資者外，個人之股東佔了新光金持股比例之53%，已超過新光金股份之半數，而這些股東雖然個別持股數不多，但如團結起來，也會成為一股不可忽視的力量，尤其是不應該讓這些金融機構的整併成為經營階層把持的手段，因此新光金的小股東組成了「新光金小股東自救會」，這就是一個典型的股東行動主義案例。這些小股東通過組織自救會，強調併購決策應該尊重小股東意見，呼籲公司召開股東臨時會，讓所有股東有機會表達意見，以確保決策過程的透明度和公平性。這種行為不僅是為了保護自身權益，也是對公司治理的一種監督。

另一方面，小股東也呼籲，主管機關尤其應該重視新光金股東的聲音，金融監督管理委員會（金管會）作為主管機關，首先必須於9月16日前決定是否核准中信金之收購計畫，此決定將會決定中信金是否能夠參與這次的搶親，金管會有責任確保併購過程的公平性和透明度，避免偏袒中信金或台新金任何一邊，以避免落入圖利各別財團的情形。同時，主管機關也應該考慮制定更完善的機制，以確保小股東的心聲及權益可以在大型併購案中得到充分保護。在審核這次併購案時，主管機關不僅要考慮市場競爭和金融穩定性，更要平衡各方利益，特別是要充分聽取和重視新光金股東的聲音，以確保決策過程的公正性和合法性。

總的來說，中信金併購新光金的案例不僅是一次商業交易，由於這場併購案不僅涉及三大金融巨頭的未來發展，更牽動了台灣金融版圖的重大變革，也是台灣金融市場走向成熟的重要標誌。在全球金融市場日益競爭的環境下，這次併購案或將成為台灣金融業提升國際競爭力的關鍵一步。然而，這個過程中如何平衡各方利益，特別是如何保護小股東權益，將是決定這次併購案成功與否的關鍵因素，也將為台灣金融市場的未來發展樹立重要典範，衷心期盼主管機關能夠聽取小股東之心聲，回應小股東的訴求。

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