樟宜機場屢獲全球最佳機場　好機場的關鍵在人性化體驗

▲ Skytrax日前公布2024年最佳百大機場排名，卡達的哈瑪德國際機場奪得第一。圖為卡達哈馬德國際機場室內熱帶花園「Orchard」。（圖／卡達航空提供）

● 作者／高雄過好日

4月17日，知名航空服務調查機構Skytrax公布2024年最佳百大機場排名，卡達的哈瑪德國際機場奪得第一，去年冠軍新加坡樟宜機場屈居第二。但過去樟宜機場曾經12度奪冠，是這項評比自1999年舉辦以來的歷史冠軍王。

新加坡樟宜機場在1981年啟用，共有四個航廈，和許多後進國家相比，本身並不追求弘大的建築奇觀（Jewel除外），那是什麼讓樟宜常保世界第一呢？

筆者在Skytrax公布調查後幾天，剛好出差轉機經過樟宜機場，這是我疫情後首次回到樟宜，就順道分享一點感想。不要看樟宜量體龐大，有很多經驗是值得我們這種中型機場學習的。

Skytrax之所以有公信力，在於其調查的乘客樣本多且分佈廣泛，調查的標準詳細，且已經連續進行25年評比，廣被各界信任與引用。

Skytrax調查主題包含：機場硬體方面如：機場航廈舒適度和設計、清潔程度、座位設施、出入境系統、導引與資訊系統；軟體方面如：行李提取等服務效率、轉機便捷度、人員服務態度、語言技能、餐飲、兒童遊戲區、購物設施、無線網路、充電設施、機場網站、APP；也包含周邊系統如：酒店設施、聯外交通便捷度、大眾運輸品質、計程車品質等等。

乾淨中跳脫死板 被精心控制的活潑

▲ 樟宜機場三座航廈的地毯花色能對應到各航站設計的色調，而在裝置藝術上，善用植栽和水。（圖／記者蔡玟君攝）

來到樟宜機場的第一印象，是機場在乾淨中，帶著跳脫死板的活潑，但這活潑和新加坡這個國家類似，是設計好、被精心控制的活潑。

我們就舉機場的地板為例。

台灣的公共建設，一般來說不喜歡用地毯，因為清潔麻煩，寧可用各種石材／磁磚鋪面，不然就是塑膠地板。但地毯有著吸震、低噪的好處，例如日本成田機場（今年排世界第五）就廣泛鋪設地毯，而且清得很乾淨。

但樟宜的地毯不只乾淨，一航、二航、三航都有相當搶眼的花色，這花色還對應到各航站設計的色調，例如三航建材主色調是金屬感的銀白色，地毯選淺米色底帶不規則黑色圖形。歷史最久的一航用了不少紅褐色石材，因此從出境大廳的紅褐色，到出境後紅底加入白條紋，兩側則轉變成與建材在色溫、色調上對比的藍底旋渦圖形。

在裝置藝術上，樟宜非常善用植栽和水，在保有熱帶的生命力與花俏感同時，你卻不會看到太過自由生長、或是乾枯缺口的植物。

航廈本身就是旅遊景點 免費設施也毫不馬虎

再來，航廈本身就是一個大購物中心，餐廳很多且各種風格皆有，有些品牌的獨立店面本身就是賣點。從精品、化妝品到書店、玩具店都很齊全（新加坡好處是有多語文的書，只是買英文書和雜誌比較划算），逛起來絕不無聊。

▲ 樟宜機場的航廈本身就是一個大購物中心，餐廳很多且各種風格皆有。（圖／Changi Airport粉絲頁）

機場的無線網路速度夠，免費的座位和插頭不少，兒童遊戲區也有好幾個，有些很有設計感，免費設施也能做到舒適與有變化，會讓旅客覺得有用心。

而且樟宜機場T1～T3形成ㄇ字型，對於有強迫性格的人來說，三個航廈在出關口，Skytrain連接路線等動線上，非常整齊的完全對稱，不用看地圖就知道怎麼走，且知道什麼地方會有什麼東西。但同時對於三個航廈的登機門佈局又各自不同，避免過度整齊的無聊感。 這種努力調和工整和奔放之處，就是樟宜微妙的地方。

新加坡入境非常便利，上網填好表格後，直接掃護照就可以通關（因為兩者資料連動），只要3分鐘就入境了。而新加坡很鼓勵轉機旅客短期入境，除了捷運等聯外交通便捷，機場本身就設有巨大的購物中心與飯店，離機場一站有展覽館和一處新發展區，加上新加坡電子支付發達，筆者身無半文也能用apple pay直接搭捷運買東西，就直接入境觀光了。機場本身，也提供轉機時間在5.5小時～24小時的旅客市區導覽服務，可以說在接納外國觀光客上是十分友善的。

以上這些優點，還不算星耀樟宜（Jewel）的豐富機能，是筆者認為樟宜可以長年勝出之處。很多樟宜機場友善的服務或人性設計，都不是靠巨額投資或海量人流撐起來的，這也是我深深佩服的。

好的機場不在硬體 在人性化體驗！

▲ 新高雄機場航廈比名古屋中部機場還大，跟關西機場一航廈差不多。（圖／民航局）

要注意的是，未來高雄機場改建後並不小，新高雄機場航廈（27萬平方公尺），比名古屋中部機場還大（22萬平方公尺），而跟關西機場一航廈（30萬平方公尺）差不多，也就是已經達到一線機場「單一個航廈」的規模。

名古屋中部機場，多次獲得Skytrax評比的世界最佳區域性機場，這個機場的佈局和定位，有很多和高雄機場類似之處，我認為這也是高雄機場改建後應該努力的目標。好的機場不在硬體，而在於人性化的體驗，希望蓋得很慢的機場工程，不要讓我們失望了。

【附註】

2024年Skytrax排名：

哈馬德國際機場（Doha Hamad）、樟宜機場（Singapore Changi）、仁川國際機場（Seoul Incheon）、羽田機場（Tokyo Haneda）、成田機場（Tokyo Narita）、夏爾．戴高樂機場（Paris CDG）、杜拜機場（Dubai）、慕尼黑機場（Munich）、蘇黎世機場（Zurich）、伊斯坦堡機場（Istanbul）。

2023年Skytrax排名：

樟宜機場、哈馬德國際機場、羽田機場、仁川機場、戴高樂機場、伊斯坦堡機場、慕尼黑機場、蘇黎世機場、成田機場、西班牙阿道弗．蘇亞雷斯馬德里—巴拉哈斯機場（Adolfo Suárez Madrid–Barajas）。

▲ 新加坡樟宜機場是Skytrax最佳百大機場排名這項評比的歷史冠軍王。（圖／記者周姈姈攝）

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