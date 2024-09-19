檢調拿出文革精神　難看出柯文哲貪瀆跡象

▲ 北檢18日第三度提訊柯文哲 。（圖／記者劉昌松攝）

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在美國，「大開圖利選民支票」是競選總統的必要活動之一，目的在「獲取政治獻金最大化」；金流越大，當選的機率越高。確實，為了圖利選民，美國總統在必要時，甚至會動用軍事或政經力量教訓他國。

在台灣，圖利屬於非法；官員是否違法圖利由司法部門判定，而司法部門則牢牢地掌控在執政者手中。

檢調拿出文革精神 非把柯文哲弄臭不可

前台北市長柯文哲被司法部門認定圖利京華城商家 ，給予商家額外不法的50％容積率，造成逾200億元台幣的不法利益，台北地方法院因而裁定將柯羈押禁見。

然而台北地方法院的認定根本一塌糊塗。首先，所謂50％容積率，前20％是都委會通過的獎勵容積率（柯市長知道此事），後30％則是京華城商家必須花錢自購的容積轉移（柯聲稱他在離職市長後才知道有此一事）。因此，涉案的50％容積率與造成逾200億元的不法利益，都是胡言亂語。其次，檢調迄今尚未查出任何回饋或對價金流。按理，對柯市長而言，沒有違法證據何來涉案？沒有涉案豈可羈押？

▲ 綠委王定宇在6日在臉書預告「三立新聞有非常非常可怕的獨家，可怕到會讓阿北出不來了！」。（圖／記者李毓康攝）

然而，在查無金流亦無確證的現實下，檢調單位仍然推論柯文哲有罪，並強行予以羈押，同時又對外連珠放話，誤使柯的政敵們信以為真，因而放任小嘍囉與好出風頭的名嘴們奔走相告「柯涉重罪、大奸若善、必受羈押、民眾黨將亡」。看樣子，台灣檢調單位已拿出文革精神，非把柯文哲鬥倒鬥臭不可；不但要逮捕他，還要罰他重罪才干休。

柯文哲有很多缺點 但難看出貪瀆跡象

檢視柯文哲本人，他受過很好的家庭與學校教育，但缺乏社會教育。初入政壇時不知天高地厚，認為「我不貪污，市府人員便不易貪污」，更何況市府政策公開且會議都有記錄，因此可以放心從政。大致上，他戮力從公；對公款不保管印章與存摺，也沒有洗錢的機制或管道；對人事則採取公開海選，不分黨派用人唯才。確實，柯經營市府較為順暢，因為運作有傳統的機制與經驗可以運用或遵守，人員編制亦充足完備，容易建立「標準作業程序規範」。但是，民眾黨畢竟是初創小黨，建制不全、人員短少，因此黨務運作難免管理鬆散、法規不全、丟三落四、會計不清，更經不起政敵的挑釁與攻擊。

▲ 柯文哲狂妄自大、目中無人，經常言過其實或出口傷人。（圖／翻攝自YouTube）

此外，柯的為人處世極不成熟，狂妄自大目中無人，經常言過其實或出口傷人。譬如他剛當上市長時尚不熟悉政務，便率爾批評前任市長留下五大弊案，謾罵前任市長不是笨就是壞；他也曾經當面叱責警察首長，臭屁地表示我可以隨時撤換你。再者，一般醫生們常犯的毛病他亦一應俱全。譬如他沒有對人道謝的習慣；著重說理卻不重感情與感受；重視錢財卻沒興趣理財。再者，他的政治傾向趨於墨綠，並懂得藉機誇大陳水扁病情以掩護陳保外就醫，從而提高政治聲望與地位，累積政治資本。諸此等等，再加上得罪了更墨綠的當權派與狠角色的政敵們，導致他今天被司法強力追殺。

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司法單位淪為政治鬥爭幫兇

在一般情況下，執政者經常利用政敵身處國外之際發出逮捕令，使其無法歸國、脫離擁護追隨者、失去話語權與抗辯權、製造逃避法律制裁的不良嫌犯形象。如今柯文哲雖然羈押在牢卻拒提抗告，足以使柯不完全脫離群眾並可從長計議，同時又可凸顯出司法單位押人取供的非法惡行。換言之，司法單位目前已利空出盡，到了必須拿出確證才可羈押柯的地步。而柯則好整以暇，可以從容地思考各種變通與應對辦法，讓司法單位加倍難看，從而累積對抗當權派的圍攻策略與能量。茲以應對檢方「1500放話」為例，不論原始真實意義為何，柯可將1500指定為「醫學名稱、商業項目或時地代號」等等，然後編織出某種柯說了算的故事，勢將令對方無可奈何。

▲ 台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，傳出查扣柯文哲隨身碟中記事本，標註「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字。（圖／記者湯興漢攝）

合理懷疑與邏輯推論對政客與名嘴有極大的誘惑力，因為它是無本生意且易獲暴利。然而玩弄此道易入歧途，似是而非。譬如，考試試題老師都已教過十遍，那麼考不到一百分的學生便都是笨蛋？當然不是。又譬如，凡是趙少康參與的選舉，國民黨都敗得灰頭土臉，那麼讓趙代表國民黨參選副總統豈非蓄意讓賢？當然也不是。可見得，懷疑與推論風險極高。但另方面，可以確定的是，檢調藉洩漏偵訊資料以帶領風向必將陷害忠良，司法單位知法犯法其心可誅，必須繩之以法。與此同時，被餵以偵調洩密消息的國人不應繼續甘被利用，理應拒絕人云亦云積非成是，以免成為政治鬥爭的幫兇。

柯文哲曾經是在命懸一線危機下經常做重大決定的外科醫生。因此，為了都市繁榮、整體利益與發展，他可能圖利廠商而不以為意，卻不一定會有官商勾結的市俗觀念與惡習。根據長年觀察，柯文哲有許多缺點，但是沒有貪瀆的性向、作為、記錄。更何況，柯或許已從過去不當指責五大弊案得到教訓，因而希望能夠留下真正福市利民的政績。

當下柯或許以坐苦牢換取天機，而司法單位所憑藉的超前偵調情資若非屬實，當權派勢將為此付出慘重代價，一敗塗地 。總之，柯案下半場雙方將以鬥智為主軸，將更為精彩，充滿玄機。

▲ 柯案下半場雙方將以鬥智為主軸，將更為精彩，充滿玄機。（圖／記者李毓康攝）

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