網上幹譙死刑宣判部分合憲　有心人將死刑放大為全世界

● 莊智程／台大研究生協會顧問

死刑宣判合憲（部分合憲），但網路上一片罵聲，看新聞留言還以為宣判違憲，恍如處在平行時空。

仔細一想，民眾在乎的確實不是死刑是否違憲的規範性問題，而是死刑犯是否被槍決的事實性問題。大部分人對於抽象法規範大概沒有太多能力和興趣去思索。

「部分合憲」基本上是預料之內的結果，理由書所謂「死刑為多數人民法感情所支持」，不知道大法官寫下這句話時，內心是什麼感想。

卡謬在《思索斷頭台》中提到，如果死刑的意義在於極大化的嚇阻，那麼死刑應該以最慘忍的方式，在大庭廣眾下公開行刑。荒謬的是，觀看行刑的人們往往感受到無比的噁心、想要逃離，導致死刑的執行被隱蔽起來。

歷史上寬容通常是盛世的象徵，嚴刑峻法則是亂世的預警。死刑在整個社會中只佔了一小塊，卻被某些人放大為整個世界；就好像有人覺得同性戀會導致人類滅亡。我們的感情與事實總是不成比例地錯亂。

▲ 憲法法庭20日宣判死刑部分合憲。對此，國民黨團召開記者會要求行政院、法務部盡快釐清37名死刑中，合乎死刑的有哪些，應盡快執行死刑，回應社會期待。（圖／記者屠惠剛攝）

大法官這次最大的貢獻，是鉅細靡遺地編織了一張正當法律程序的網，並阻止了精神障礙者受到死刑。儘管鄉民覺得這相當於給死刑犯網開一面，我倒是認為這給死刑開了一扇「這麼走就沒錯」的門，從而又強化了死刑的合法性。

墨西哥現在要讓法官都民選，不知道台灣人是否更領先，想讓判決都公投。

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