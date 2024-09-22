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稱柯是「台灣曼德拉、菩薩、烈士」　民眾黨已成邪教黨

我們想讓你知道…民眾黨用邪教洗腦的方式，把柯文哲神格化，讓那些小草像邪教信徒，盲目崇拜教主。

▲ 柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨質疑司法不公，8日晚間召集支持者於立法院前的濟南路抗議。（圖／民眾黨提供）

● 莊清隆／自由撰稿人

9月8日晚上民眾黨在聲援因涉及京華城弊案遭羈押的柯文哲活動過程中，民眾黨立委吳春城上台發言，當場稱柯文哲說他要做「台灣曼德拉」準備長期抗戰、關多久都沒關係。

曼德拉與柯文哲究竟有多大差別，生於南非的曼德拉在25歲加入南非政黨「非洲民族議會」，34歲獲得律師資格後，隨後與政黨其他成員發起反對種族隔離政策運動。38歲時，與其他發起活動的人士面臨叛國罪的指控，而南非政府持續針對反種族隔離活動者採取暴力鎮壓，到了44歲，曼德拉被捕，且被判處終生監禁。受到全世界人權組織與國家的聲援，最後於1990年2月11日獲得釋放。

涉及貪污的柯文哲與他相比，不倫不類，比烏鴉比鳳凰還不如。

「台灣曼德拉」是施明德　以柯文哲比曼德拉是玷汙！

事實上，「台灣曼德拉」這一稱號，柯文哲已不是第一個使用的政治人物，前民進黨主席施明德過去在台灣民主化時期，曾兩度被國民黨政府以叛亂罪處無期徒刑，坐牢時間超過25年，也曾被稱為「台灣曼德拉」。

▲ 前民進黨主席施明德曾被稱為「台灣曼德拉」。（圖／翻攝施明德臉書）

翻開台灣民主發展史，施明德絕對有一席重要地位，除了早期對抗蔣家，誓言打破黨國體制，更發動「紅衫軍運動」劍指民進黨籍總統陳水扁。一生總計坐牢長達26年，比南非曼德拉還久。

施明德一生，都在與威權抗衡，他曾投身軍校，畢業後以少尉任官赴金門任職。擔任砲兵軍官時，因「台灣獨立聯盟案」被捕，隨後以首謀叛亂罪遭判處無期徒刑，在偵訊中，施明德慘遭刑求，期間牙齒全部被打到脫落，造成日後必須全口裝假牙。

在蔣介石去世後，施明德獲得特赦重獲自由，但隨即與黃信介、許信良等人一同投身黨外運動，成立《美麗島》雜誌社，之後更在「高雄事件」中擔綱總指揮。在事件爆發後，再度遭判無期徒刑。直到李登輝總統上任發布特赦令，宣布美麗島事件判決無效，施明德才重獲自由。

▲ 施明德與黃信介、許信良等人一同投身黨外運動，成立《美麗島》雜誌社，之後更在「高雄事件」中擔綱總指揮。（圖／翻攝陳菊臉書）

出獄後施明德仍未退縮，積極推動總統直選，終獲實現。並擔任民進黨主席一職。隨後登場的總統大選，民進黨未能打破國民黨長期壟斷的政權，施明德在敗選後，以負起政治責任為由，辭去民進黨主席一職。

陳水扁第二任期爆出貪腐、洗錢醜聞，施明德隨即號召百萬人民反貪腐，也就是著名的「紅衫軍運動」，推動陳水扁總統下台運動。

綜觀施明德一生為公義挑戰權威，為台灣的民主運動，置個人生死於度外，不屈不撓。2024年1月病逝後，總統府表示，施前主席在威權時期就投身民主運動，宣傳自由民主理念，挑戰當年的黨國體制，曾因主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會，在「美麗島事件」後身陷囹圄，一生深切關心台灣社會發展，為台灣人權與民主先驅，其為台灣社會的付出及貢獻將被後世感念。

所以民眾黨把柯文哲比喻為「台灣的曼德拉」實在是褻瀆世界偉人與先賢，遺笑世界。

▲ 施明德一生為公義挑戰權威，為台灣的民主運動，置個人生死於度外，不屈不撓。（圖／翻攝陳菊臉書）

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陳昭姿稱柯是「示現菩薩」 不像藥師更像巫師

更離譜的是民眾黨立委陳昭姿上台致詞時宣稱，她是一位佛教徒，這幾天想通了柯文哲就是「示現菩薩」，柯文哲用他的肉體、用他受到的折磨要讓大家看清楚司法如何操弄政治、對付政敵的真相，並帶領小草們高喊「柯P回來」。

有網友直言：「這場集會到底是在幫柯文哲還是在害柯文哲？」、「這咖在民眾黨當間諜的吧」、「用他的肉買豪宅」、「整件事台北市民有獲得到什麼利益嗎？」、「菩薩會圖利財團嗎？ 」、「這裡的豪宅要變成小草的哭牆嗎」、「活菩薩名下多了4300萬房產」、「謗佛？」。

▲ 陳昭姿稱柯文哲是「示現菩薩」。（圖／記者周宸亘攝）

陳昭姿曾在「批踢踢實業坊」網頁貼文標題叫「愛台灣的孩子」的奇葩文章：

「前幾天，九歲的兒子問爸爸，如果他有一顆長生不老藥，他會給誰吃？爸爸回答他，一個人長生不老沒意思，所以他自己吃半顆，另外半顆給媽媽吃。問過後，兒子竟然接著告訴我們，如果他有兩顆長生不老藥，第一顆要給兩個總統吃，二顆給爸爸媽媽吃！我們很清楚，他心目中的兩個總統指的是李登輝先生與陳水扁總統。聽完兒子的話，我禁不住緊緊的擁抱著他！

兒子沒問我是有道理的，因為他早已經知道，媽媽盼望李前總統長長久久健康平安，而且還公開許願，希望捐獻一年壽命給他。我猜想，他因此推論，如果我有一顆長生不老藥，必定會直接送給登輝先生，所以就沒有問我。另外，他也知道，媽媽最愛登輝先生與阿扁總統，所以他的第一顆長生不老藥先送給兩位總統，一定是符合媽媽心願的，而他也深愛爸爸媽媽，所以第二顆長生不老藥不是留給自己，卻是送給爸爸媽媽吃。」

▲ 陳昭姿曾擔任陳水扁民間醫療小組召集人，不遺餘力地為爭取阿扁獲得特赦。（圖／記者屠惠剛攝）

一個台大藥學系畢業的藥劑師竟然灌輸兒子這種怪力亂神，肉麻荒謬的鬼話，簡直更像巫師而不像藥師。

文內說她「聽完兒子的話，我禁不住緊緊的擁抱著他！」表示她深被兒子的義行與體貼所感動，而我不僅未受感動，且是彷彿看到一個邪教門徒，把兒子當牲品，奉獻給教主的可怕醜陋畫面。

她曾擔任陳水扁民間醫療小組召集人，為爭取阿扁獲得特赦，可說不餘遺力，阿扁是經國際認證的貪汙犯，她如此不分皂白挺扁，甚至以命相許，實令人費解，大概只能用「中邪」兩字來形容，現在又稱柯文哲是「示現菩薩」，農曆七月都已過去了，還用鬼話唬人，到底是精神有問題，還是被柯文哲提名為不分區立委第三名感恩圖報到失心瘋。這樣的人被推選為不必競選的立委，真是立法院的災難與恥辱。

一家人都恬不知恥　柯妹竟高呼柯是「烈士」

還有柯文哲的妹妹柯美蘭在臉書發文指出：「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。」。

▲ 柯文哲的妹妹柯美蘭稱「柯文哲是第一個犧牲的烈士」。（圖／記者周宸亘攝）

許多網友在貼文底下留言表示：「一家人都不會自我檢討！」、「從來沒見過一家老小、從上到下都完全沒有法治觀念，真的是奇文共賞。」、「妳是不是對烈士這個名號有什麼誤會？」、「字典裡的『烈士』意義要重編了」。

9月8日當天晚上，民種黨那些要角齊聚一堂，說財團是「用刀叉吃人肉」，圖利財團被訴後又改口說「財團老闆對我來說也是市民」，還理直氣壯承認接受財團的「慰勞」有何不妥。

邪教式洗腦小草　誰敢造次就惹禍上身

選前哭窮，呼籲小草們「儉腸虐肚」捐一、二百塊的便當錢，選後說「要買個一億元的房子，對我們來講不是很困難的事，我也不再去裝窮，我們本來就買得起。」欺騙蹧蹋小草一片熱忱一點也不感到愧疚的柯文哲。用邪教洗腦的方式，把柯文哲神格化，讓那些小草像邪教信徒，盲目崇拜教主。讓人想起《周處除三害》那部電影，柯文哲就像「新心靈舍」邪教教主，控制那些患有「斯德哥爾摩症候群」的幹部，再洗腦那些無知的信眾，做起掛羊頭賣狗肉的勾當。

以民眾黨這種邪教似的團體，既使柯文哲被關在監獄，誠如陳昭姿所言，柯已是「示現菩薩」，那法力一定比宋七力厲害，不僅會分身，還隨時會示現，民眾黨這些信徒，誰敢造次不聽指令，惹禍上身。

▲ 民眾黨用邪教洗腦的方式，把柯文哲神格化，讓那些小草像邪教信徒，盲目崇拜教主。（圖／記者林敬旻攝）

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