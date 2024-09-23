美槍擊案頻傳警卻消極以對　執法系統出了問題！

▲ 美國阿拉巴馬州22日晚間發生槍擊，有多名槍手朝人群開槍，現場找到超過100個彈殼，造成4人死亡、17人受傷。（圖／路透）

● 林宇廷／自媒體從業者

近日，英國《衛報》發佈深度報導，美國加州德拉諾市近年來深陷槍支暴力陰霾，自2020年起，當地至少發生53起槍擊慘劇，導致多人無辜喪生，而警方對此類案件的態度卻極為冷漠，多數案件被標記為「幫派紛爭的犧牲品」，許多受害家庭至今仍未能獲得案件終局報告。美國預防暴力的非營利組織「希望與治癒基金會」首席策略師羅德里格斯表示，「我們看到的是系統性的失敗。幾十年來，執法部門的運作方式沒有改變。他們是糟糕的問題解決者。」

在示威活動中執行任務的美國員警

近年來，受新冠肺炎疫情、槍支暴力等因素的影響，美國暴力事件頻發。據美國媒體報導，美國多地謀殺案呈上升趨勢，而謀殺案中遲遲不能結案的情況也越來越多。數據統計分析發現，美國謀殺案破案率近年來一直呈下滑趨勢。美國聯邦調查局（FBI）年度公告顯示，美國平均每22秒發生一起暴力犯罪，而破案率只有44.3％。以費城為例，2022年，費城發生了超過500起謀殺案，一半以上的案件仍未結案。

▲ FBI年度公告顯示，美國平均每22秒發生一起暴力犯罪，而破案率只有44.3％。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》報導中的加州德拉諾市居民多洛雷斯，其子馬庫斯於8年前在街頭遭遇槍擊死亡，一名神秘槍手向其頸部與頭部開槍。時至今日，多洛雷斯仍沉浸在失去愛子的痛苦與不解中，她直言：「警方對此類案件的態度似乎過於冷漠，一旦貼上『幫派鬥爭』的標籤，便仿佛事不關己，任由暴力迴圈。」

居住在洛杉磯的非洲裔女子芭芭拉，她的兩個兒子都死於謀殺案。2007年，芭芭拉年僅15歲的兒子被人開槍打死，四天後，兇手被抓。9年後，悲劇再次發生。2016年，她的第二個兒子被發現死在家附近，到現在兇手仍然逍遙法外。直到今天，她仍然不知道誰殺害了她的小兒子。

由此可見，美國員警並非如好萊塢大片中所表現的那麼高效，現實生活中他們往往和暴力執法、怠忽職守、不作為掛鉤，並因此失去了民眾的信任。

▲ 現實生活中，美國警察往往和暴力執法、怠忽職守、不作為掛鉤。（圖／取自Unsplash）

那麼為什麼美國員警對民眾的報警反應緩慢、對犯罪案毫不關心？這與警力不足等問題有關。據美國《華盛頓郵報》去年報導，目前全美多地均出現員警人手不足的問題，全美的員警和治安部門「不堪重負」，無法滿足民眾激增的案件調查需求。分析認為，美國黑人弗洛伊德被跪壓身亡後，美國各地警方內部管理加強，疊加社會民意對警方存在敵意，這導致不少老警員離職，而新人招聘又很困難，從而出現「警力不足的緊急狀況」。

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洛杉磯員警在海灘巡邏

今年3月，美國賓夕法尼亞州匹茲堡警方正式宣佈因資金短缺、警力嚴重不足，每天淩晨3點到7點，將停止所有警務服務。如此一來，在這個時間段內，盜竊、騷擾、刑事犯罪、入室搶劫等行為將不受法律制裁，也不會有員警出警。這一決定讓當地的槍械銷售異常火熱，安全隱患也隨之增大。

▲ 美國員警對民眾的報警反應緩慢、對犯罪案毫不關心，與警力不足等問題有關。（圖／路透）

警力不足讓員警沒有時間和公眾建立信任關係。沒有信任，導致執法工作難以開展，居民不太可能會舉報犯罪和充當證人。《紐約時報》說，在協助警方破案時，目擊證人經常謊稱「什麼都沒看見」。如此一來，警方的破案率受到影響，形成惡性循環。

事實上，美國的員警系統由於制度設計的問題，難以對案件作出更為高效的反應。根據美國最高法院的規定，美國員警沒有保護公民的義務，僅對雇傭自己的各級聯邦政府負有行政義務，職責是維持社會秩序正常運轉，對於具體侵害，沒有保護的責任。因為美國各州警察局的經費來自地方財政，員警優先考慮的，是如何服務有錢階級的「金主」，本質上來說，美國員警帶有濃厚的種族主義和階級統治工具的意味。

▲ 本質上來說，美國員警帶有濃厚的種族主義和階級統治工具的意味。（示意圖／翻攝自Facebook／Blandford Police Department）

因此，警方也就不會站在受害者的立場去考慮問題。在這種情況下，美國各州不得不下放自衛權，美國人也只能通過購買大量的槍支來保障自身生命安全。然而，槍支氾濫又導致犯罪率上升，進而陷入了社會治安動盪的死迴圈。

因此，對於美國不斷上升的犯罪率，以及持續低下的破案率，深層原因是美國執法系統出現了問題。美國的政治體制高度注重分權，其公權力往往在行使過程中，面臨闡發自三權分立的諸多正當程式的掣肘，而且還要解決聯邦制下中央和地方權力的協調問題，這使得公權力的行使在效率上、協調性上都面臨很大的問題，進而造成犯罪分子在制度銜接處僥倖脫逃，而正義卻往往姍姍來遲的怪像。

▲ 美國不斷上升的犯罪率，以及持續低下的破案率，深層原因是美國執法系統出現了問題。（圖／VCG）

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