▲▼林宏昇／教育宣導反詐騙　建立全民防詐線

▲透過165全民防騙網可以線上查詢詐騙資訊。（圖／翻攝自警政署165全民防騙網）

● 林宏昇／內政部警政署刑事警察局主任秘書

詐騙犯罪猶如瘟疫病毒蔓延全球，被害人恰似染上病毒而不自覺。我國為了打詐，今年已增修「打詐新四法」並經總統公布施行。然犯罪行為並非以法律規範及嚴格處罰所能防止，歸根究柢還是在於宣導與教育民眾，內化在心中形成反詐心理防線。

近年來各警察機關在反詐騙宣導經費並不多，警政署刑事局及各地方警察機關以少數經費舉辦宣導活動，經常更新詐騙手法與特徵，製作宣導影片、海報及貼圖，利用官方網站APP、各社群網路、電台媒體、通訊軟體群組及各地方社區、宮廟全力傳播宣導。可惜範圍仍力有未逮，往往僅侷限在同溫層中宣導，難以觸及廣大的全國民眾。相關廣播電視媒體的廣告，必須購買時段播出宣傳影片資料，若要全面性全國各家媒體、網路平台等通路常態性播放反詐騙宣導，所需的宣傳經費勢必非常可觀。

▲為了提升全民防詐意識，內政部官網及警政署165全民防騙網上，定期推出「打詐儀錶板」，讓民眾能透過清晰易懂的視覺化圖表，快速掌握最新情勢。（圖／翻攝自警政署165全民防騙網）

我國109年因應COVID-19新冠疫情嚴峻，政府成立中央流行疫情指揮中心，依據特別條例規定下令全國各廣播及衛星電視事業(共213個電視頻道與161家廣播事業)，配合於指定時間，每小時至少2次以插播方式播送重要防疫訊息，於是當時全國的民眾都有收到各項防疫措施的宣導，教育全民防疫觀念並深植人心。由於詐騙太過氾濫，無窮無盡的侵害人心，行政院已經正式成立「打擊詐欺指揮中心」，或許可以考量比照COVID-19防疫期間，籲請全國的廣播及衛星電視事業體及網路業者，以鋪天蓋地的方式每日傳達反詐騙宣導訊息，讓全國民眾了解詐騙而醒悟，在心理上形成防詐機制。

警政署去年推動「發掘潛在詐騙被害人」，從許多詐騙帳戶匯款資料中，找出尚未報案的被害人，派員警前往勸阻這些民眾，不要再購買虛擬貨幣、面交或匯款給詐騙集團。經過員警認真查訪，勸告民眾不要相信任何假交友及投資詐騙。統計發現，這些被害人有5成察覺被騙也願意報案，有2成5察覺被騙但不願意報案；特別的是，還有2成2的民眾仍不願意相信自己已經被詐騙，且拒絕警察的勸說。顯然這些民眾的心理已經被詐騙集團洗腦，就像染上重病，必須徹底改變觀念方能治療覺醒。

▲內政部警政署8月30日公布打詐儀表板上路。（圖／翻攝自內政部官網）

內政部今年8月底開始每日公布的詐騙數據，值得大家深思，如何能教育這些被害人免於被詐騙的風險。詐騙集團是針對人性心理的弱點進行詐騙，唯有透過教育宣導，將反詐騙觀念植入人心，才能避免民眾成為詐騙被害人。近期政府在反詐騙宣導的預算增加編列許多經費，目的就是要擴大教育宣導面，讓社會大眾了解當前詐騙犯罪的態樣，提高警覺免於被騙，也期待國會民意代表能全力支持政府反詐騙宣導的預算。

面對詐騙氾濫宛如瘟疫的重大挑戰，我們政府及全國各行各業要以同理心與慈悲心去教育宣導全國民眾。儘管目前無法比照防疫期間的方式宣導反詐騙，我們也呼籲社會大眾能主動參與反詐騙宣導，廣播電視業者、網路通路業者能自發性播放反詐騙警語，各相關金融機構業者能主動通知每一位客戶認識詐騙的態樣，教導如何防止被騙。全國共同發起反詐騙教育宣導，建立全民防詐體質，產生對詐騙的心理免疫力。

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