美國社會多重頑疾加劇　悲觀情緒不斷蔓延

▲ 《華爾街日報》日前刊登的一份報導聲稱當今中國社會不平等的機會與不公平的經濟制度，使得民眾感到悲觀。（圖／CFP）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

近日，《華爾街日報》刊登了一份報導，該報導引述哈佛大學社會學家馬丁．金．懷特（Martin King Whyte）針對中國「社會火山」現象的調查報告。

報導聲稱通過對中國長期進行研究調查發現，當今中國社會不平等的機會與不公平的經濟制度，使得民眾感到悲觀。這篇報導迅速被外界質疑是動機不純，目的是為了試圖挑撥中國的內部矛盾。且不說當今中國人口基數之龐大，該結果是否具有代表意義暫且不提；如果按照報告中所說，階層固化在各個國家社會均是普遍存在的，美國更是如此。在指責中國的同時，反觀美國的社會現狀又是如何呢？

種族不平等導致社會貧富差距大

種族不平等問題是美國社會的一大痼疾，美國社會長期存在白人至上、種族歧視等現象。據美國進步中心發布的《系統性不平等》報告顯示，自從2007年次貸危機爆發後，美國的種族鴻溝急劇拉大，2016年非洲裔美國人的財富中位數不到白人的10％。

▲ 種族不平等問題是美國社會的一大痼疾。（圖／取自Pexels）

然而，在過去幾十年間，縮小美國白人和黑人之間貧富差距的努力不僅停滯不前，新的數據顯示貧富差距還在不斷加劇。根據美聯儲公布的數據，2021年占美國人口1％的最富有群體的財富總和高達45.9萬億美元，超過收入由低至高占美國人口90％的群體的財富總和。「現如今最富有的那0.01％的家庭占據了36.1％的私人財富。」研究人員表示：「只有非常少的黑人家庭處在財富分配的頂層，頂層財富的快速增長將導致種族財富不平等的進一步加劇。」收入分配惡化，貧富差距擴大，是美國一系列社會和政治問題的重要根源。

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階層固化造成社會撕裂

近年來，美國經濟不平等愈演愈烈。特別是在新冠疫情衝擊下，美國固有的不平等持續拉大，進而使美國勞動者收入差距日益明顯，中產階級持續萎縮，階層固化日益嚴重。

階層固化令眾多美國普通民眾對改變命運陷入絕望，進而對富裕階層產生不滿，社會被撕裂，陷入貧困與富裕對立、底層與上層對決的緊張狀態，富裕群體和底層民眾之間的包容性、好感度下降，社會衝突危機叢生。2011年美國發生的「占領華爾街」運動，就反映了美國底層民眾對金融行業高管群體的憤懣情緒。

▲ 2011年美國發生的「占領華爾街」運動，反映了美國底層民眾對金融行業高管群體的憤懣情緒。（圖／達志影像／美聯社）

美國著名全球發展問題專家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D Sachs）曾指出，美國在40年間以犧牲絕大多數公民的利益為代價，來偏袒超級富豪和企業遊說集團。因此，富裕階層有更多的機會、方法和力量對決策者施加影響，破壞機會平等，民主在美國成為空話。

社會動蕩 揭開「美式民主」的真面目

隨著2024年美國大選臨近，全世界的目光都聚焦在美國身上。在這樣一個自我標榜為「民主燈塔」的國度，前總統川普兩個月內連遭兩起「未遂暗殺」，引發了全球對於「美式民主」的懷疑。人們開始擔心，美國的「民主」已經到了崩潰的邊緣。

大選背景下，美國國內兩黨鬥爭愈演愈烈，面對多重社會困局，美國政府仍未能提出真正行之有效的解決辦法。據美國住房和城市發展部發布的2023年年度報告數據顯示，該部門於2023年1月統計的無家可歸者人數超過65萬人，同比增幅高達12％，創2007年開始統計這一數據以來的新高。不僅如此，美國國內槍枝暴力問題仍在肆虐，毒品問題難顯政府作為。據美國「槍枝暴力檔案」網站數據，截至今年9月份，美國大規模槍擊案已達到398起，已有超過1萬人死亡；而根據美國疾控中心數據顯示，2022年美國有10.96萬人死於吸毒過量，這一數字創下新記錄。各種數據表明「美式民主」不再光鮮的事實。

▲ 美國前總統川普15日在佛州打高爾夫球，險遭埋伏在灌木叢的58歲槍手魯斯襲擊。（圖／路透）

除此之外，種族問題、暴力執法問題、黨派相爭等種種美國社會頑疾，不斷加劇社會悲觀情緒蔓延，凸顯了美國經濟衰退、階層固化及社會矛盾的不可調和且愈演愈烈。

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