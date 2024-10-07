活著減碳才是關鍵！碳費長期費率保留彈性、優惠費率維持定值

▲ 台灣已正式邁入碳定價時代。（圖／記者許敏溶攝）

● 林柏維／水泥業永續策略研究員

隨著台灣即將進入「碳有價」的時代，許多企業對碳費政策帶來的壓力感到焦慮。根據第五次碳費審議委員會的決議，碳費費率將設定在每噸300至500元，並可能在2030年提高到1,200至1,800元，對高碳排放的企業而言，這將帶來龐大的成本負擔。

台灣碳費優先向「碳排大戶」徵收，可是這些企業早早推行減碳工作，減碳級數已經達到「擰毛巾」程度。在全世界尚未有革命性技術突破之前，任何進一步的減碳都會變得更加昂貴和困難，如果不考慮這一現實因素，貿然徵收高額碳費，將會造成企業的生存危機。

業者的困境：活著減碳才是關鍵

對於碳費該如何訂定，先前有大型石化集團的業者指出，企業每年投入巨額資金進行減碳，若碳費持續攀升至每噸千元以上，對許多企業而言，「活著減碳」將成為一大挑戰。

▲ 台灣許多產業都是出口導向。（圖／港務公司）

台灣是高度貿易依賴國家，許多產業都是出口導向。這意味著，台灣在國際市場的競爭對手若徵收較低的碳費，將對台灣企業構成強大的競爭壓力。

除了碳定價將劇烈影響經營環境，台灣產業還面臨能源轉型的風險。目前台灣80％發電量依賴火力發電，導致整體電力排放係數居高不下，即使政府推動「增氣減煤」，天然氣的碳排放量仍然無法顯著降低，這意味著企業除了支付高額碳費外，還要承擔台灣能源政策未來的不確定性。

所以碳費委員會與政府制定的配套措施，更有必要建構緩衝措施，避免台灣企業被迫採用比鄰國更苛刻的條件，導致競爭力快速流失。

▲ 台灣企業若被迫採用比鄰國更苛刻的碳稅條件，將導致競爭力快速流失。（圖／視覺中國CFP）

以鄰近國家的案例而言，日本的碳稅目前僅為新台幣63元，而南韓更針對高碳洩漏風險產業提供100％免費配額，其他非高碳洩漏風險產業則有90％的免費配額，實際負擔非常低。這導致台灣企業擔心，在碳費負擔加重的情況下，可能被迫將生產線轉移到碳費較低的國家，甚至可能倒閉。

為了避免碳費造成企業倒閉或發生碳洩漏現象，台灣有必要審慎考量優惠費率的設計，優惠費率不宜跟隨一般費率同步規劃，才能為企業轉型緩衝工作建立安全閥。前面提到日韓低廉的碳定價政策，就是為了保護他們本國產業安全，以免轉型衝擊過大導致經濟動盪。

新加坡、英國的碳稅徵收也秉持相同原則，在實務運作中，英、星兩國政府會和業者個別會商，透過業者提出自主減碳目標，搭配政府的嚴格審核，政府可以提供產業界較寬鬆的碳定價減免。產業界指出，新加坡碳稅雖然一般費率調升幅度高，但是因為有優惠費率方案，「結果許多業者甚至都沒有被收到碳費。」

▲ 碳定價旨在健康的景氣循環中，漸進穩重地實現轉型工作。（圖／達志影像／美聯社）

讓產業活著，減碳才有實質意義。大蕭條能夠最大幅度降低現代經濟體係的碳排放，可是碳定價絕非為了製造經濟蕭條，而是希望在健康的景氣循環中，漸進穩重地實現轉型工作。欲達此目標，產業界莫不希望政府與碳費委員會能傾聽業界的聲音。

不確定性加劇焦慮 碳費政策仍待明朗化

儘管一般費率已經確定，但企業對於優惠費率的申請程序與最終費率的不確定性仍感到迷茫。雖然政府提供兩種優惠費率方案，包含以科學基礎目標倡議（SBTi）為標準的優惠，但其門檻過高，僅有少數企業能夠達成。對產業界而言，提出自主減量計畫後，仍需等待政府至少3個月的審核，才能知道使用哪種費率，種種不確定性加劇了企業對未來經營環境的焦慮。

產業界也明白，碳費政策要給予優惠費率，需要嚴謹的審核流程以防「漂綠」。既然如此，業界越來越多聲音呼籲，政府應該在制度面給予業者充足信心：

建議一、長期費率保留彈性，不同步規劃

▲ 碳費影響在國內尚缺乏實證數據，未來可根據實際數據做滾動式調整。（圖／業者提供）

不同步規劃的好處，是彌補目前模擬推估的碳費徵收情境之不足。既有的衝擊影響評估皆來自模擬，碳費影響在國內尚缺乏實證數據，全球主要經濟體的碳邊境機制細節也尚未明朗。未來根據實際數據做滾動式調整，有益於保護我國經濟。

全球經濟局勢日益複雜，費率審議有多面向因素需綜合考量，建議後續年度費率應俟未來執行情形逐年審議是否需調整。政府宜先制定調整規則，讓費率調整之關鍵因子明確化，以此驅使產業達成淨零願景。

建議二、優惠費率一段時間內維持定值，降低經濟衝擊

為最大程度降低經濟動盪風險，建議優惠費率維持定值，考量主要貿易競爭對手國之實質碳費費率，訂定優惠費率A－50元、優惠費率B－100 元，且不應明訂廢止年限，以極大化自主減量誘因。

▲ 目前政府所做的衝擊影響評估只有針對總體經濟和產業。（圖／總統府提供）

維持定值的關注好處是減少不確定性、增強企業完成自主減量計畫的誘因、確保台灣產業能夠與競爭對手國處於公平的條件。由於目前政府所做的衝擊影響評估只有針對總體經濟和產業，個別企業體質與遭遇環境有別，經營不確定性太大。

假使未來某天，碳費審議委員會要調整優惠費率，仍必須先考量企業的承受能力，若影響過大則應同時訂定碳費政策以外的配套措施，確保廠商可「活著減碳」，以達政策初衷。

在碳費政策的推動過程中，政府應考慮到企業的實際情況，尤其是台灣與鄰國的競爭環境。保持優惠費率的穩定性，不僅能讓企業有足夠的預期進行長期規劃，還能避免因政策過度波動，導致企業陷入經營困境。只有穩定的政策支持，才能確保企業順利完成綠色轉型，在全球排碳有價時代繼續生存。

▲ 穩定的政策支持，才能確保企業順利完成綠色轉型。（圖／pixabay）



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