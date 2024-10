有人的地方就有江湖　從金庸武俠人物及各派談領導管理

▲ 「華山論劍」後世被比喻為頂尖高手較勁的重要場合或大師級的圓桌高峰論壇。(圖/遠流提供)

● 余祖慰/朝陽科技大學保險金融管理系副教授

「華山」是一代武俠大師金庸武俠世界比武的顛峰之地,「華山論劍」後來廣泛流傳於華人社會,被比喻為頂尖高手較勁的重要場合或是被用來比喻大師級的圓桌高峰論壇。擁有升高視野目標,充實與世界接軌的知識,從制高點俯瞰,體認公司經營決策者的想法,讓公司經營策略與未來人力發展結合。透過「華山論劍」的情境,以下讓我們試圖從現代管理思維來探討武俠小說中的各類型人物如何展現其獨樹一幟的性格以及各派是如何領導管理,提供給企業主管作為領導統御之參考。

金庸武俠人物的性格

1. 洪七公的慧眼識人

洪七公是金庸小說《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》中的角色,武功絕頂的高手之一,「天下五絕」之一的「北丐」,是郭靖、黃蓉的師父,亦是天下第一大幫──丐幫幫主。洪七公在小說中,最重要的功能是教出了郭靖和黃蓉這兩位傑出徒弟,郭靖本身是個資質比較魯鈍之人,但到了他手裡一個月,武功便突飛猛進,探究其原因乃是教學方法不同,洪七公能夠以郭靖為本位出發,以一個月因材施教的方式,教導郭靖適合他的武功;江南七怪則以自己為出發點,十年填鴨式的教學,教而不明其法、學而不得其道,讓自己和郭靖都很痛苦。洪七公更是以身作則,以自己的身教讓郭靖、黃蓉明白什麼是大俠。洪七公疼愛徒弟,孤身前往桃花島為郭靖提親,也對郭靖與黃蓉的民族主義形成了極為重要的作用。從洪七公的身上,看到他提拔人才、成就自己的胸襟。

▲ 洪七公對郭靖與黃蓉的民族主義形成了極為重要的作用。(圖/中視提供)

2. 老頑童周伯通的好學精神與屢創新招式

周伯通為「天下五絕」之一的「中神通」(全真教創教教主王重陽)之師弟,人稱老頑童。當主管,能不斷學習、吸收新知識,有如老頑童周伯通,創新絕學「空明拳」、「雙手互搏」,好武學,並對於事物充滿好奇;而創新並不是目的,是手段,創新必須要有影響力,尤其是在職場中除了要專精本身的領域外,跨領域的知識吸收亦是創新的來源,能解決企業的問題,並獲得公司的肯定才對。

3. 黃蓉的慎密規劃與行銷能力

黃蓉為「天下五絕」之一的「東邪」(桃花島黃藥師)之女,美貌冠絕天下,且聰慧機敏、足智多謀及心思細密,可謂是金庸筆下最聰明的女子。使盡渾身廚藝,以美食誘惑洪七公,終於讓洪七公傳授「降龍十八掌」給郭靖,使郭靖正式踏上絕世高手之路。尤其是在軒轅台前君山大會上,以打狗棒法戳破楊康的計謀,解決了丐幫污衣、淨衣向來不和睦的問題,令整個丐幫群眾對這個十六歲小女孩心悅誠服!她的表現真是可圈可點。誠如壽險業從業人員在行銷保險商品時,更須要事前不斷演練行銷各步驟,若能以黃蓉般的慎密規劃與高超的行銷能力,逐步推動之,才能在同業競爭中化阻力為助力,進而達到事半功倍的目的。

▲ 黃蓉為美貌冠絕天下,且聰慧機敏,可謂金庸筆下最佳才女。(圖/翻攝自林妍柔IG)

4. 王語嫣通曉各門派武學

在《天龍八部》小說中,有關王語嫣的角色扮演頗為特別,明明自己手無縛雞之力,不會什麼武功,但卻通曉各門派的武學招式,並且能憑藉自己的理論知識對戰局有模擬和預測,並適時指點,破解敵人武功。對比當今壽險從業人員對保險商品、理財規劃與稅法等專業知識,要了然於胸,主管對於同仁的困惑,要能適時加以指點。要達到此境界,須充實本身專業知識,並時時更新管理新知與提升溝通協調能力。

5. 喬峰的領導統御

喬峰能當上丐幫幫主,成為天下第一幫的領袖,相當於第一大民營企業的總經理,既非年紀最大,也不是丐幫最資深的(上有「資政」宋、奚、陳、吳四大長老和傳功、執法長老)的員工。喬峰主持丐幫八年,這八年內領導有方,使丐幫的組織與紀律大為進步。然而,在副幫主馬大元先生猝死的事件中,處理態度消極,導致內部 (四個長老和一個分舵主)聯名向董事會提交了對喬總經理的不信任案,並在杏子林丐幫大會上正式提議罷免喬峰的總經理職務。不信任案的背後,是一個名叫全冠清的分舵主(相當於分公司經理)在興風作浪,推波助瀾,其目的是除掉喬峰在公司第一大股東地位,然後再聯合幾個大股東一併收購丐幫,重新改組董事會。喬峰化解危機之道,首先充滿誠意,對四大長老功績娓娓道來,既動刀子,又談感情,剛柔並用,依靠的是出色的口才和個人魅力,成功爭取了反對派中幾位董事會成員的支持,以符合「幫主欲加寬容,亦須自流鮮血,以洗淨其罪」。一幫之主泱泱大度,使長老們心悅誠服,自身威信更進一步提昇。然後,在全體代表的一致譴責下,喬峰以董事會的名義宣布,剝奪全冠清的分公司經理人的職務。喬峰的領導管理風格乾淨、俐落、果斷,誠如《論語》裡一段對話:「季康子問政於孔子。孔子對曰:「政者,正也,子帥以正,孰敢不正?」

▲ 喬峰主持丐幫八年,任內領導有方,使丐幫的組織與紀律大為進步。(圖/華映提供)



6. 郭靖的大智若愚

郭靖是金庸小說最出名的人物,郭靖為國為民,俠之大者,萬民稱頌。一生之中,為國盡忠,剛毅木訥,近於仁,太接近完人了,太完美反而成了虛偽之人,世上若是要找個完人似乎是不可能的。然而,我們從《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》小說中,試想若是將「武林」視為「同業公會」,郭靖為「武林同業公會」的理事長則當之無愧,其高超武功的練成,並非一蹴而就,這告訴我們一件事:人生機遇固然重要,勤勉與努力更重要。我們從郭靖練武史得知:騎射、刺槍、摔跤功夫(師父:蒙古神箭手別哲)/分筋錯骨手、開山掌等功夫(師父:江南六怪)/純正內功、金雁輕功(傳授者:全真七子之首的馬鈺)/降龍十八掌(師父:洪七公)/空明拳、雙手互博、九陰真經(傳授者:老頑童周伯通)/九陰真經最精要的武功總旨(傳授者:一燈大師)。

郭靖雖天資愚鈍,但運氣和人緣絕佳,不過他武學的成功絕非偶然,他的成功來源於努力及對機遇的把握。同時,郭靖善於觀高手對決,領悟高超武功之精妙,甚至連《倚天屠龍記》裡,百歲高齡武當山開山祖師張三丰亦認為其實自身功力,或許尚未及得上當年的郭靖,足見其厲害。有道是,天道酬勤,成功吸引成功。西方科學家牛頓(Issac Newton)說:「如果我看得比別人遠,那是因為我站在巨人的肩膀上」(If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.),所以成功只屬於有準備的人。

▲ 郭靖的成功源自於努力及對機遇的把握。(圖/翻攝自網路、東方日報網站)

7. 韋小寶的善於應變

韋小寶是金庸武俠小說《鹿鼎記》的男主角,以其機智、幽默和令人難以捉摸的性格而聞名,其厲害之處在於身處任何環境下,均可以適應得當,雖不具備武功,卻可直搗皇宮。因此,身為公司主管,必須要洞悉產業動態及敏銳度。對內要察覺員工在工作中的適應情況及困難,對外要將新資訊及突發狀況向上回報,培養危機處理的能力。

值得一提的是,「什麼是江湖?答案是有人的地方就有江湖」。金庸在小說中,將古代結構化的江湖呈現出有如現代社會的現象,人與人的關係就像是錯綜複雜的網絡,而各大門派有如是現代的各大企業、公司,各派的武學競技則又像是現代的市場競爭。各門派的掌門人有如是企業、公司中的董事長或是總經理,各門派中的入室弟子,則又像是現代企業中的部門經理;外門弟子就像是普通的員工一樣,做著普通的、基層的工作,雖是基層工作,卻又是不可或缺的角色。今天,就在這裡以金庸小說中的某幾個門派為代表,分析一下其中的領導管理。

▲ 金庸在小說中,將古代結構化的江湖呈現出有如現代的社會。(圖/CFP)

金庸武俠各派掌門的領導管理

1. 少林寺

嵩山少林寺素有「天下功夫出少林,少林功夫甲天下」之美譽。其在武學上的造詣的確是不可否認的,但在金庸武俠小說中,少林寺也因其鬆散的管理制度遭人詬病。在《倚天屠龍記》中就描述了一個人物──圓真(成昆),他作惡多端,背師叛道,居心叵測,意圖引起武林大亂,欲奪取屠龍寶刀成為武林至尊。這便與少林寺之管理制度大有關係。因為少林寺認為人心皆可教化,而殊不知某些惡徒卻是本性難移。以現代管理角度來看,在一個大型的企業中,須善用管理的功能,也就是以決策為中心的規劃、組織、領導與控制流程的管理制度。管理者必須制定賞罰明確的規章制度,以明確合法的管理制度來管理自己手下的人力、物力、財力資源。另一部小說《天龍八部》中,雁門關前襲擊遼人的「帶頭大哥」,也就是少林寺玄慈方丈(掌門人)。「雁門關狙擊事件」中,不分辨黑白,聽信謠言,導致了宋、遼兩國的重大傷亡;而在個人的生活中,也背棄了佛教的教規,觸犯色戒,甚至與天下第二大惡人──葉二娘有了私生子──虛竹。可見玄慈作為一名少林寺掌門人是不合格的。但從管理學的思維來看,我們又不得不反思,玄慈是如何做到讓一群手下對自己這般的死心塌地,不惜付出身家性命也要去維護他們心目中的「帶頭大哥」呢?玄慈作為掌門人,是善於用人的,會與自己的手下患難與共。這從當初「雁門關狙擊事件」便可看出端倪,玄慈在狙擊蕭遠山失敗之後,面對蕭遠山的屠刀依然臨危不懼,絕不屈服。這充分顯示了他的領導特質,讓親眼目睹的下屬們敬佩不已。此外,當西夏國師鳩摩智要掃平少林寺的重大危機面前,依然嚴厲處罰唯一能夠抵擋鳩摩智,卻犯了戒律的虛竹,將虛竹逐出少林,這是一種臨危不懼的表現。而玄慈在被蕭遠山當眾揭穿他和葉二娘的有著私情後,毅然在承受二百杖責後自絕身亡,以死力挽少林寺名聲,所展現管理者的氣魄與魅力的具體表現。

▲ 嵩山少林寺素有「天下功夫出少林,少林功夫甲天下」之美譽。(圖/新華社提供)

2. 武當派

武當派,本是武俠小說中的大派,而在金庸的小說中卻是一代不如一代,每況愈下。武當掌門人張三丰功夫幾已達到出神入化的境界,然而,武當七俠們卻是一個不如一個,行走江湖不是中毒就是受傷。接班人宋青書更是人品低劣,最後被張三丰自己清理了門戶。持平而論,張三丰實在算不上是一位英明的企業經營者。做為企業經營者,要為自己的部屬確立一個明確的公司經營目標,不須事必躬親干涉自己的部屬太多事物,只須要分配下去任務監督其執行便可。但是張三丰也許在武學造詣上是登峰造極,創造了享譽盛名的武術絕學──太極拳和太極劍法。但是,在《倚天屠龍記》中張三丰一心只求自己的武學精進,潛心閉關,對自己所創立的武當派並沒有做到一個管理者所應有的職責。他不問世事,專心於修煉,做為一派掌門人,除了訓練自己的入室弟子(武當七俠)以外,並未深入的瞭解自己所創的門派,甚至還放任自己的弟子(宋青書)在外為惡,直到最後才發現其累累罪行並將之清理,可見其在管理上的缺失。

▲ 武當山不僅為中國四大道教名山之首,更是大家耳熟能詳的武當武術發源地。(圖/喜鴻假期提供)

3. 明教

張無忌,做為明教在中原的代言人,事實上,他根本就不適合做一個領導者,個性懦弱,遇事不能果斷,能坐上明教教主之位只是機緣巧合而已。他不具備政治領袖的特質,因為不能很好的控制自己的情感,面對敵人時不夠殘忍,不能當機立斷,也沒有權力慾望。其最大的優點是善良心腸,卻也是最大的缺點。他並不很重視分辨是非善惡,也就是不大重視公正的賞善罰惡,而是習慣性的得饒人處且饒人,這自小已看得出來。在《倚天屠龍記》曾有段對話:「謝遜在冰火島上談往事,說到以七傷拳打空見神僧,十三拳打了十拳,小無忌插口說:義父,下面還有三拳,你就不要打了吧,這老和尚為人很好,你打傷了他,心中過意不去。倘若傷了自己,那也不好」。張無忌是個感性的人,很容易受人感動,要威脅他做什麼未必成功,但懇求他什麼,他多半會答應,就算自己吃虧,也不計較得與失。這也就註定了張無忌不可能一直坐在明教教主的位置,所以在和趙敏、周芷若了結恩怨後,終於辭去教主之位,將屠龍寶刀中的《武穆遺書》贈與徐達。但不管怎麼說,和張三丰相比而言,張無忌是不求有功,但求無過。其性格上的特點使得他不適合做一名領導者,但是在金毛獅王謝遜濫殺無辜及青翼蝠王嗜血如狂等,卻是在張無忌的領導下收斂了本性,褪去了明教在世人心中是魔教的形象,就此觀點而言,也可以算是張無忌的功勞吧。

▲ 張無忌最大的優點是善良心腸,但這也是其最大的缺點。(圖/中視提供)



4. 丐幫

《天龍八部》中,喬峰為丐幫幫主,本名蕭峰(不惜捨棄個人利益,憑藉個人魅力領導丐幫和金兵抗橫,以一套出神入化的降龍十八掌打的金兵大敗)。《射雕英雄傳》、《神雕俠侶》的丐幫幫主為第十九代黃蓉(領導了丐幫上百萬人抵抗蒙古兵,打擊了蒙古人在中國的囂張)。

丐幫的成功管理中,我們可以看到一切大小團體中的和諧與團結,那是一切行動以「合理」為目標,合理是對得起自己,也對得起別人。此外,在丐幫的管理中我們能清楚的看到「情義」二字的重要性以及其在統治者的管理中所產生的不可或缺的作用。丐幫就是這樣一個大家庭的和諧團結,互相講愛,在環境發生變化時能齊心、能採取合理的方式來與之適應。因此,這樣的一群人,在與其他的幫派鬥爭之時,自然無往不利,歷久而常勝。

▲ 丐幫的成功管理中,我們可以看到一切大小團體中的和諧與團結。(圖/華映提供)

5. 華山派/日月神教

《笑傲江湖》中,令狐沖是一個道地追求自由主義者,不受束縛,愛交朋友,嗜酒如命,有一點點好色,還喜歡音樂。對於桃穀六仙、不戒和尚及最難管理的恆山派比丘尼們,在令狐沖面前,無不服服貼貼。與日月神教教主任我行做比較,任我行做為日月神教的教主,整天忙忙碌碌,既要處理內部的各種矛盾,又要協調繁雜的外部關係,其性格多數時間處於浮躁狀態。浮躁是一種衝動性、情緒性等交織而成的病態心理,典型症狀是緊張、煩惱、易怒,急功近利,失去對自我的準確定位和把握。實際上,這種浮躁病,在華山派岳不群、嵩山派左冷禪兩人身上也同樣存在,而令狐沖則沒有此現象。《笑傲江湖》裡的諸多掌門人都是這種情況,越浮躁則失誤越多,失誤越多則壓力越大,惡性循環,結果是想不浮躁都難。於是他們陷入大量的事物堆積不能自拔,失去了專注力和自持力,管理僅局限於表面層次,決策與判斷能力明顯不足,為了追求個人的權力慾望,以至於出現了自宮的悲劇。在這種浮躁的心態下,管理者是無法作出合理的判斷與決策。而令狐沖的成功,恰恰是具備領導管理的特質及一流的溝通與說服能力,從而超越了其他人。其次,就領導力來說,相對而言,就是信任與追隨。在岳不群將令狐沖給逐出華山派師門時,即可看出岳不群無法信任令狐沖,而且忌妒令狐沖武學造詣比他強。事事刁難與堤防令狐沖,這在「組織行為」上,是對於權力的不穩與不安所產生的現象。進一步而言,岳不群的武功不及令狐沖,用現代管理學的說法,就是本質學能是不如令狐沖,君不見目前在各行業中,主管似乎也不敢聘用學歷或專業能力比自己強的員工,其中道理既是如此。同理,在現代管理來看,若組織中有一種人很不快樂,就是常常用「刁難」來凸顯自己的權力, 這種人多半是對自己的權力沒有安全感,靠為難人家贏得懼怕,這是一種權術。因此,在工作上,如果有人老是找你(妳)的麻煩,你(妳)要原諒他(她),因為他(她)一定很不快樂。

▲ 令狐沖是一個道地追求自由主義者,不受束縛,愛交朋友,嗜酒如命,有一點點好色,還喜歡音樂。(圖/翻攝自微博)

由以上武俠小說中人物性格及各派領導管理風格,似乎告訴我們,企業應可從管理學中「權變理論」(Contingency Theory)或稱「情境管理」作為管理的新模式。所謂「權變理論」認為管理活動應隨管理者所面臨的環境狀況而調整。換言之,「沒有放諸四海皆準的管理方法」、「沒有單一最佳的組織結構」,管理者在面對管理議題時,不論是制度的設計、員工的領導與激勵或者是控制制度的選擇,都須視企業環境特色而定。

