無所不用其極將資方妖魔化　工運踩「4禁區」就走味

▲ 許多勞工福利與待遇議題，更需要勞資雙方靜下心來協商。（示意圖／記者湯興漢攝）

● 俞政凡／前工運成員、勞資問題研究者

在21世紀的當下，現今台灣社會仍不乏許多過時、腐朽的工運思維四處流竄，曾被美國勞工聯盟（AFL）創辦人 Samuel Gompers所摒棄之階級鬥爭或社會主義的激進路線，居然在台灣被部分走味工運推動者奉為圭臬，而忽視時下社會的勞資界線已然模糊，許多勞工福利與待遇議題，更需要勞資雙方靜下心來協商。以下即為幾個走味工運推動者的常見誤區。

妖魔化資方並採行激進對立 誤解工會職責

「妖魔化資方」是走味工運常見的第一誤區，部分工運推動者誤以為勞方透過激進對立、對抗的路線來「打敗萬惡資方」，方能有效地捍衛勞工權益。然而，實務上能與資方進行理性溝通，並為員工爭取福利的工會，比比皆是，只不過這種工會，通常會被走味工運信仰者指責為「資方工會」。

▲ 能與資方進行理性溝通，並為員工爭取福利的工會，比比皆是。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

那些認為激進對立才是工會使命的走味工運者，忽略了激進對立的行為，往往只會加劇勞資矛盾，甚至讓勞工在長期利益上受損。這些走味工運者通常藉由「唐吉軻德式」的虛幻編織，將資方化為邪惡巨人，並藉由一次次地衝撞，來滿足自身的英雄癮。部分觀眾也僅能從這齣戲中，獲得虛假的救贖感。

落伍的零和思維 工運神話與現實的落差

「落伍的零和思維」是走味工運的第二誤區。現代經濟體系，奠基於資本主義與自由市場兩大基礎，企業與勞工應該是互相依賴、共同創造價值的夥伴，而非敵對雙方。然而，部分工運推動者一再強調勞資對立，動輒將持不同意見的人標籤為「資方奴」或「資方狗」，搞得經營工會如同黑社會拉幫聚眾，這樣的狀況不僅容易在決策上出現誤判，更阻礙工會內部的有效溝通。

▲ 企業與勞工應該是互相依賴、共同創造價值的夥伴，而非敵對雙方。（示意圖／VCG）

少數工運推動者常用歐美國家的勞工福利制度，來說服員工支持抗爭，聲稱這些福利是通過工運鬥爭爭取來的。然而，這種說法忽略了重要的歷史背景：歐美的福利體系是由資本主義發展數百年的成果逐步累積而成，並非僅靠抗爭得來，與其說這些福利是工運的勝利，不如說它們是經濟成長與社會發展的果實。

如果單純的抗爭真能帶來經濟繁榮、待遇提升，那麼上世紀左派蔚為風潮的拉美國家，經濟發展應能比亞洲四小龍更為亮眼。然而，現實情況恰恰相反，多數拉美國家的經濟狀況陷入困境，勞工待遇也未見提升。這正是一味敵視資方、採行零和工運策略的最佳失敗例證。

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長期脫離業界與現場 與現實脫節

▲ 部分工會高層享受特權，脫離現場與實務已久，產生了專斷的錯亂認知。（示意圖／達志影像／美聯社）

「脫離業界與現場」是走味工運的第三誤區。部分工會高層享受會務假等等特權，脫離現場與實務已久，產生了專斷的錯亂認知，工會成為少數人博取名氣、玩弄職場政治的道具，工會幹部也離員工真正的長遠利益越來越遠。部分工運人士甚至是完全的「全職工運者」，根本沒上過一天班、當過一天勞工，卻能四處遊走於各種企業、兜售其工運理念，豈不怪哉？

Samuel Gompers 曾指出，工運應由具備各種本質與經驗的男女工人所構成，與知識份子結盟是危險的，因知識份子不理解「將工運拿來作為實驗，就是以人命作為實驗。」

將罷工視為萬靈丹 忽視勞工專業技能的重要性

▲ 勞工的專業技能若能讓資方「沒有你就不行」，即使不用罷工，也能有籌碼和公司談條件。（示意圖／記者賴文萱攝）

「將罷工視為萬靈丹」是走味工運的第四誤區。坊間有些工運推動者時常將罷工、爭議行為包裝為抗衡資方的萬靈丹，甚至將其「神聖化」，視為某種成就，其實根本就是一種倒因為果的謬誤。探究罷工或爭議行為的背後原理，最終就是要彰顯勞工技能的稀缺性，若是毫無技術門檻、對營運毫無影響的工作職位，又要如何威脅資方？

這也是為何實務上的正派工會或是熟稔勞資關係者，都會同時強調提升勞工自我技能的重要性；如果勞工的專業技能可讓資方「沒有你就不行」，即使根本不用罷工，也能有籌碼和公司談條件。

中鋼運通爭議踩到以上四禁區

▲ 中鋼運通20年前加給的額外福利，如今成了燙手山芋。（圖／中運提供）

近期適逢中鋼運通公司與工會間之罷工爭議，正好可以映證敝人以上論點，該工會與幹部已經踏入諸多誤區而不自知；像是工會宣稱這是台灣海運「史上首次」罷工投票，真不曉得實際意義為何？令人不禁懷疑「史上首次」的稱號，是否能為其會員爭取到什麼特別的實質福利？還是只為工會幹部多增加一筆可以自我吹捧的功績？抑或是為爭取明年海員總工會選舉的炒作工具？

敝人想起一個笑話，某位老先生開車上路，向妻子抱怨道「高速公路上的車都在逆向！」或許走味工運者都渾然未知，自己才是那台逆向的車子！

● 本文獲授權，轉載自《經濟日報》。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。