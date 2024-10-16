利劍高懸　偷渡不止　賴政府壓力測試不合格

▲ 中共解放軍東部戰區14日展開「聯合利劍－2024B」演習。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）



● 康寳川／自由撰稿人

賴清德總統發表雙十演說後，對岸強硬表態，認為賴清德講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，編造「台獨」謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。於是，10月14日，中共解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍在台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍－2024B」演習，演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目。其中，要港要域封控、對海對陸打擊是首次出現，更有遼寧艦航母參演，且本次軍演未言明結束時間。

不僅有軍演，還有中國海警局配合巡弋。出動海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊環島周邊海域開展巡查，要行環台島巡航管控的實質行動。根據「央視」旗下軍事社群媒體帳號「玉淵潭天」披露，此次對岸海警行動有所不同，一則規模超前，萬噸級艦艇出動；二則由點到面，環島不固定綫路巡航，三則進入馬祖限制水域，靠大陸一側執法。的確，相較於「聯合利劍－2024A」，本次海警執法範圍更大，軍警協同配合，封鎖更加嚴密。

▲ 中國海警局貼出環台島巡航管控海報。（圖／翻攝自中國海警局）



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陸偷渡者長驅直入 我軍警真能應對中共壓力測試？

對於上述舉動，國防部當下表示，對中共軍演強烈讉責，並派遣適切兵力應對。海巡署也表示，第一時間成立應變中心，並調度線上巡防艦艇協同國防部對應監控。這些擺在明面上的行動，國防部和海巡署尚能一一知曉，嘴砲一下我們有能力應對，反正只要沒打上門，這樣的話就不算謊話。從正面對抗現在我們無從得知軍警的實際能力，但是，那些屢次海上闖關成功的偷渡事件小事件，正在從側面對我們發問：我們的軍警真的可以應對中共日益收緊的壓力測試嗎？

今年發生了兩起被認爲是「國防不設防」的偷渡事件，一起是阮姓男子駕駛快艇直通淡水河口，另一起是王姓男子使用橡皮艇海上漂流4日到達本島。兩起案件都是偷渡者出現意外報案後被發現，意思是如果沒有自投羅網，那就是長驅直入。別意外，還真不是危言聳聽，今年就真發生過這樣的事情。2月，金門發現已經在台生活2年的2名中國偷渡男，他們身懷大筆現金從大陸偷渡來台，且懂得利用製作精良的假身分證蒙騙過機場及海關，搭機到台北後，竟住在信義區高級豪宅，在台生活期間還與多人接觸，直至偷渡回大陸才被發現。這些駭人聽聞的事件，足以證明國防螺絲鬆動，漏洞百出。我們自己事先判斷為中共「最可能攻台之地」的「紅色沙灘」防不住，進入腹地的人我們更是防不住。

▲ 中國籍阮姓男子今年6月8日晚間自福建省駕駛快艇出發，隔天上午9時許駛入淡水河渡船頭碼頭，遭海巡署送辦。（圖／記者張君豪翻攝）



海巡基層後援不足 宣傳費用卻大增四倍

雖然每次發生這樣的事情，國防部和海巡署都自行檢討，表示要嚴懲疏失，解決問題，但是問題真的解決了嗎？ 早在2021年就有周姓男子使用橡皮艇偷渡到達本島，當時也是閃過海巡層層關卡及雷達追蹤，上岸2小時後向路人求助才被發現。當下，就有人呼籲給海巡增加預算，採購熱顯像儀和無人機。今年6月，阮姓男子偷渡事件後，資深媒體人蔡正元曾在社交媒體對海巡發問曝光諸多問題，如國軍的雷操手有加給，但海巡的雷操手到去（2023）年才給3000元。海巡把預算都花去造艦，都岸際的裝備老舊不足。海巡買了20架無人機，但扛風力不行，無法使用。近年海巡採購了10套軍規紅外線熱顯現儀，3套放外島，本島只有7套等等，也未引起關注。

▲ 海委會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

以上這些問題不但暴露出海巡署對基層工作人員薪資補貼的不足，經費分配不均，更有花錢未能辦實事的隱憂。但是，卻沒有引發重視，直至近期王男偷渡，再有質疑爲什麽不使用熱顯像儀時，管碧玲才出來解釋，受限於預算編列，海巡已經先在外島逐步建制紅外線熱影像系統，未來將再增加設備。的確，從113年海委會預算當中可知，海巡署的外離島監控系統經費，總計約9.9億，內容就是33套建置中的紅外線定點熱顯像儀。但是，3年過去，不斷重蹈覆轍，還是跌倒在採購熱顯像儀和無人機的問題上。更離譜的是，海巡署一邊訴苦用於採購海防設備的經費不足，一邊又編列了1600多萬宣傳費，相比去年400多萬增加快四倍。讓人不禁懷疑，到底海巡是靠紮實的工作一步步贏得民衆喝彩還是靠粉飾太平的宣傳造勢？

民進黨沒能力保護人民？ 洞沒補還搞了更多洞

同樣，國防海岸防線部分，自蔡英文時期至今已經超過8年，但政府相關預算編列，從未曾考慮在台灣西部岸際線，至少「18處紅色沙灘」中共「最可能攻台之地」採購紅外線熱顯像儀，拖到淡水、林口都有偷渡客闖入才開始重視，民進黨8年都在大內宣，洞沒補還搞了更多洞，現在中央政府編列總預算還要繼續加碼大內宣，讓人感到不可思議。我們的政府需要深刻反思，在軍費預算不斷提高的情況下，為何海岸防線如此脆弱，在宣傳預算不斷提高的情況下，為何民眾還是不能滿意。對岸正在步步緊逼，如果民進黨沒有能力保護這片土地和上面的人民，請不要讓全台民眾最後用生命為你們的漂亮狠話買單。

▲ 國防部情次室次長謝日升中將14日說明最新軍演狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

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