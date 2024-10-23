拜登執政美股報酬率高於均值　賀錦麗「凍蒜有望」？

▲ 經濟往往是左右世界民主選舉的關鍵議題。（圖／路透）

● 邱萬鈞／美國波士頓東北大學財務金融系教授

經濟一直是左右世界各地民主選舉中的關鍵議題之一。對於執政黨而言，首要任務是維持經濟表現，以獲得即將到來的選舉周期中大多數選民的認可。另一方面，挑戰者則常強調經濟問題，以吸引選民的支持。最經典的例子就是1992年柯林頓（Bill Clinton）的競選總統策士詹姆斯．卡維爾（James Carville）發明了一句短語「笨蛋，問題在經濟！」（It's the economy, stupid），針對當時美國在1990年代初期波斯灣戰爭後所經歷的經濟衰退，諷刺布希總統，作為競選主軸。這項訴求，成功的打動勞工階層，促成當年總統大選柯林頓擊敗尋求連任的老布希。

股市表現決定於經濟基本面

由於股市是經濟的櫥窗，不同政黨的執政，是否會造成不同的股市報酬率？執政黨若是想要尋求連任，股市報酬率的「神奇數字」又是什麼呢？下圖為美國標普500指數（S&P 500 Index）由1957年以來的歷年報酬率（到2024年9月初），過去將近67年來，該指數總回報率超過126倍（尚不包括現金股利），相當於年均複合增長率（Compound annual growth rate, CAGR）為7.4％。



▲ 美國標普500指數（S&P 500 Index）由1957年以來的歷年報酬率（到2024年9月初）。（圖／《台灣銀行家》）

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那麼，哪個政黨對股市更有利？答案取決於分析的方式。1957年以來，在民主黨總統任內達到的中位複合年增長率為9.3％，共和黨總統任內為10.2％。乍看以上數字，得出共和黨入主白宮時，股市表現更好的結論。但上面的數字，是假設每位總統的任期時間一致，且兩個政黨執政時間也一樣長，假設不成立的情況下，這種統計數字就有偏差。我們若是從每年報酬率角度來回答這個問題，截至2024年8月31日標普500指數表現，民主黨總統任內的年度報酬率中位數為12.9％，在共和黨總統任內為9.9％。結論反而是民主黨主政表現比較好。

在民主黨與共和黨任內股價表現都有好年和壞年。共和黨執政期間股市有最壞的-38.5％（2008年），也有最好的達到38.1％（1958年），民主黨則有最壞的-18％（2022年），還有最好的34.1％（1995年），在共和黨36年執政之下，股市有10年報酬率為負，而民主黨則32年中有8年為負，所以很難說哪一個政黨執政，股市表現就一定比較好。

▲ 在民主國家，沒有任何人或政黨能完全控制任何政策。（圖／路透）

誠然，總統政策和國會立法有可能會影響總體經濟，但在民主國家沒有任何人或政黨能完全控制任何政策。畢竟，股市表現決定於經濟基本面，而非單單是政黨。因此，若是根據白宮的執政黨選擇買賣股票，會是一個注定失敗的策略。就歷史資料而言，持之以恆的耐心投資者，才能在股市累積財富，而不是迷信某個政黨執政。

保持政策穩健 降低不必要風險

在美國選民心目中，股市的表現要到什麼程度才算足以及格連任呢？下表總結了股市歷史報酬率。1年平均回報率顯示，在「連任未成功」和「連任成功」之間存在顯著差異。當選舉前1年平均市場回報率較低時，執政黨往往會失去政權。相反，當市場回報率平均超過15％時，執政黨就較有可能在選舉中獲勝繼續留在白宮。

▲ 選舉前市場回報率較低時，執政黨恐失去政權。（圖／《台灣銀行家》）



除此之外，選前3年平均年報酬率也顯示，當長期報酬率較低時，執政黨不太可能在選舉中勝出。儘管「連任未成功」和「連任成功」之間的差距不若1年平均報酬率那麼顯著（7.86％及15.11％），但這一結果仍然支持股市長期表現確實會影響到政權是否能夠延續。而股市的長期波動性（3年內報酬率的標準差）顯示選民並不喜歡較高的股價波動，高風險和低的報酬率易致執政黨在選舉中連任失敗。因此，執政黨某些程度上的可行之道，是保持經濟政策的穩健性，降低不必要的風險。

自2021年1月20日拜登就任美國總統以來至2024年9月初，標普500指數總共上漲大約為53％，3年多內年化平均報酬率約為13.21％。表現雖略低於連任成功的平均數14.29％，但確實比連任未成功的平均數高出些。另觀察選前一年從2023年11月初到2024年9月初，標普500指數已上漲約31％，遠高於「連任成功」的歷史平均。特別是在2023年11月之後，股市明顯走強。加上市場普遍預期聯邦儲備理事會即將開啟一連串降低利率政策，因此後續股市表現，若無重大變化，應是有利於執政的民主黨選情。然而選舉變數很多，特別是2024年執政的民主黨不只面臨強勁的對手，中間還發生史上少見的臨陣更換候選人，變數很多，股市只是觀察指標之一，但觀察者似乎可從資本市場表現當中嗅到一些政治風向。

▲ 拜登7月21日宣布退出總統大選，專注於剩下的任期，並推薦副總統賀錦麗參選。（圖／達志影像／美聯社）

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