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國軍捨身衛國才有今日繁榮　提高「軍人地位」是當務之急

我們想讓你知道…國軍的無私奉獻和捨身衛國，才有今日繁榮和富裕，必須提高軍人社會地位，讓全民尊崇軍人，使軍職人人嚮往。

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲光輝十月，國軍的無私奉獻和捨身衛國，才有今日繁榮和富裕。（圖／達志影像／美聯社）

● 張延廷／空軍前中將副司令、清大講座教授

光輝十月，璀璨中華，民主選舉讓「同島一命」的時代演變更趨明顯。綜覽近代史，民國的發展，關鍵在國軍的無私奉獻和捨身衛國，才有今日繁榮和富裕。然則國家繼續穩定富強，必須提高軍人社會地位，讓全民尊崇軍人，使軍職人人嚮往，讓軍事成為顯學，令軍眷顯得光榮。

強國須強軍　軍強則國安

強國須強軍，軍強則國安，軍人天職建立在保家衛國的榮譽感上，也是軍人奉行的永恆價值。軍人不僅為國家尊嚴而生，也為此而戰，甚至為榮譽義無反顧勇往直前。軍人的榮譽感，反映出社會對軍人價值的認可與否。軍人為國家社會提供安全屏障，理應落實法規政策，補充軍人軍眷福利制度，增強社會對軍人價值的認同感。

當今國際形勢錯綜複雜，地區衝突和局部戰爭此起彼伏，我們並非生活在一個和平年代，只是幸運生活在一個和平國度。然而，國人國防意識慢慢淡化，有人將履行參軍報國的基本義務視為畏途，甚至還有少數人別有政治黑心，扭曲、抹紅國民原本應該對革命先烈存有的崇敬之心。針對這些現象，政府更須加強和改良「全民國防教育」，真正做好全民國防，增強全民憂患意識與危機意識，讓社會充分認識到國防和軍隊的重要，增強尊崇軍人的思想自覺，尤其要對青少年族群宣傳教育，因為他們是國家未來主體力量，也是國防教育主要對象。正規軍事教育與民防組織天壤之別，倘若本末倒置鼓動義和團式的「民防」，只會徒增國軍爾後與外國盟友進行正規軍事合作的困擾。

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲當今國際形勢錯綜複雜，地區衝突和局部戰爭此起彼伏，我們並非生活在一個和平年代，只是幸運生活在一個和平國度。（圖／記者林敬旻攝）

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軍人若不如商人受敬仰　國家離亡國就不遠了

拿破崙說：「如果一個國家的軍人還不如商人受敬仰，那麼這個國家離亡國就不遠了。」軍人的榮譽感和尊崇度，就是國家安全的數字刻度。縱觀世界軍事強國，在增強軍人尊崇度上，都建有整套完備的制度和法規體系。美國有《美國服役人員保護法》、《退役軍人權利法》；俄羅斯有《俄羅斯聯邦軍人地位法》、《俄羅斯聯邦退役軍人法》；德國有《軍人保障法》、《職業培訓工作促進法》等。根據這些法律規定，各國職業軍人從入伍到退役，從退役到離世的各個環節、各種保障，條條有章可循、件件有法可依，為增強軍人尊崇度提供了法律的完全保障，讓軍人和軍眷均無後顧之憂，具體提高軍人社會地位和價值。

美軍是目前世界軍力最強的軍隊，但美國軍人的社會地位並非只基於軍事裝備的先進和編制龐大，而是在於法規保障。美國人以從軍為榮有兩大主因：第一是福利優渥，地位和待遇都很好且受社會敬重，有挑戰性又有榮譽感，而且能學到真專業；第二為當兵退役讀大學有補助，軍人很多優惠又受尊重；在高度資本主義化的美國社會，美軍社會地位因此提高。

▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）


▲美軍是目前世界軍力最強的軍隊，但美國軍人的社會地位並非只基於軍事裝備的先進和編制龐大，而是在於法規保障。（圖／達志影像／美聯社）

確保國軍尊嚴無後顧之憂　強調敬軍愛軍不能只有口號

去年總統大選，國民黨候選人侯友宜曾提出「提高軍人薪資，強化個人專才與未來就業連結，並全面檢討退撫法及人事升遷制度，確保國軍尊嚴無後顧之憂，強調敬軍愛軍絕不能只有口號，必須由政府帶頭實質改革，與全民一起提升軍人榮譽感及社會地位，成為彼此最堅強後盾」。

反觀行政院甫推出的明年度國防總預算高達6,068億元，創歷史新高；軍購大幅增加，但攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減。國防預算要合理化，無論達到GDP的多少百分比，軍事預算三大部分「人員維持」、「作業維持」及「軍事投資」必須均衡分配。因勢利導，建立能提高軍人社會地位的完善制度，是當務之急。

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院明年度國防總預算高達6,068億元，創歷史新高；軍購大幅增加，但攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減。（圖／記者林敬旻攝）

● 本文獲授權，轉載自《聯合報。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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張延廷專欄 張延廷

清華大學榮譽講座教授、退役中將、美國華府Stimson Center智庫研究員。

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關鍵字: 國軍 全民國防 中華民國 美國 軍人 行政院 國防部 政治 雲論 張延廷

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