蔣萬安「雙城論壇」打出好球　民進黨別只會酸

● 汪葛雷／網路媒體工作者

民進黨百般阻撓，明槍暗棍不斷的雙城論壇，終於於12月17日圓滿結束。途中沒有矮化主權，沒有爭議言行，只有兩岸交流的再度春暖花開，且有了實質「牛肉」，2000多萬人的上海市恢復臺灣團體遊，對台灣觀光不無小補。無論從任何角度看，都是一記蔣萬安與北市府打出的好球，對台北市與對國家都是利遠大於弊。

上海副市長華源一公布恢復陸客團，盤中航空股華航與長榮馬上大漲，漲幅一度來到3-4％，國內觀光業者也普遍叫好，儘管這是因直接利益相關而叫好，但這依然不能減損這項政策開放的價值。

數字會說話 台灣零售與觀光雙雙衰退

數字會說話，依據經濟部統計處數據顯示，台灣10月零售業營業額年減0.5％，餐飲業年減1.8％，雙雙衰退。而在國際觀光方面，局勢也不樂觀，依據交通部長陳世凱10月公布的數據，今年外國入境客約580萬人次，而出國旅客則約1700萬人次，有將近1000萬的逆差。交通部觀光署原定目標是1000萬外國入境客人次，卻不如預期，下修至750萬人次，被優質旅遊發展協會理事長李奇嶽直呼是「歷年最慘標準」。

講這些，並不是要無限放大雙城論壇與陸客的價值，但看看現實的嚴峻，在在告訴我們「繞過陸客拼觀光，流於一廂情願」，從這個角度看，蔣萬安與北市府堅持辦雙城論壇，促成了上海市對台旅遊團的開放，就顯得難能可貴了。

坦率說，以現階段民進黨反中「賣芒果乾」的宣傳力度，搞兩岸互動非常吃力不討好，不只遭到民進黨圍剿，網路青鳥更是完全不會客氣。然而破壞容易建設難，雙城論壇這項自郝龍斌時代開始舉辦，歷任三任市長維持15年，即便北市府遭遇政黨輪替也不曾放棄的活動，著實活出了它的生命力。

▼台北市長蔣萬安雙城論壇致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

兩岸局勢緊張 有人努力緩解、有人大搞破壞

兩岸局勢緊張，這種情況下有人在搞建設，也有人在搞破壞，拿國家安全為藉口圖謀自己政黨私利，這一切的一切國人都看在眼中。然而政黨競爭最起碼要有底線，面對對台灣有益的好事，可以假裝沒看到，但至少不要酸言酸語，讓自己流於可笑與低級。

舉例來說，對於大陸開放上海陸客團來臺，陸委會回應實在是有失一個中央部會的高度。陸委會表示「政府歡迎陸客來台立場不變」，隨即又質疑「先前大陸文旅部將赴台觀光旅遊片面地限定在福建省居民，現在上海市突然跳進來，不知誰說了算。」說句難聽的，誰在乎？陸委會想大罵就直說，陰陽怪氣把自己搞得像是酸民，有必要嗎？

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會都自喪高度了，綠委更是不客氣，民進黨立委莊瑞雄就大罵大陸是「無視臺灣存在，吃豆腐讓人感覺不舒服。」、「上海方在雙城論壇片面宣布，有政治意涵存在裡面。」兩岸關係與國際外交從來都有政治性在裡頭，難道民進黨的政策從來無政治意涵？

蔣萬安雙城論壇致詞時，對兩岸關係發表了以下的期待「要多點對話、少點對峙，多一點和平橄欖枝、少一點衝突的酸葡萄。」

願這次蔣萬安的一小步，在未來能成為兩岸緩和的一大步。至於民進黨，還是拜託至少閉嘴幾天，少酸一點不會死。

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