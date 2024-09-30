ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

民進黨假全民防衛韌性之名　行獨厚親綠單位之實

我們想讓你知道…全民防衛動員的議題從民進黨執政開始就一直炒作，不外是想藉民氣可用的心態，達到某種鞏固執政的目的。

▲ 總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議。（圖／總統府提供）

● 張延廷／前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授

賴清德總統9月26日主持「全社會防衛韌性委員會議」，強調要建構國家韌性戰略的溝通協調平台，凝聚全民共識，提升國家整體國防、民生、災防、民主四大韌性。

全民防衛動員的議題從民進黨執政開始就一直炒作，從陳水扁時代所提出的「全民國防」，到如今的「防衛韌性」，其主要動機，不外是想藉民氣可用的心態，達到某種鞏固執政的目的，尤其是當中共機艦不斷擾台的同時，這種煽動民意的藉口最能獲得一時的選票回饋。

本來，在大敵當前的同時，加強國民的國防和心防意識本屬正常作為，但在將特定的親民進黨組織，例如「黑熊學院」等非軍事專業單位檯面化，就有疊床架屋，假國防之名，行私相授受之實的嫌疑，這些民間防禦團體的訓練成效，始終未向外界公布。

▲ 加強國民的國防和心防意識本屬正常作為，但在「黑熊學院」等非軍事專業的親民進黨單位檯面化，就有假國防之名，行私相授受之實的嫌疑。（圖／記者屠惠剛攝）

如今民進黨居然從中央執政的地位，竟要以「防衛韌性」的名義，以編列預算公帑施以恩惠，讓人不禁懷疑是否政府開始綁樁，殊不知目前最讓國人關心的國防議題，仍然在於花費新台幣6,000多億的軍購預算項目，新式武器裝備卻未能如期如質到位，況且今年台美軍購對話，出席的民進黨代表也沒有一個人對美方提出這項質疑，這才是民眾最想質疑執政黨居心何在的重點。

從國防經濟效益觀點，動員民間資源無論40萬還是400萬，目的都是為了營造戰備的氛圍，提升國民精神動員的層級，此點除了迎合美國企圖把台灣營造成巷戰場景的戰略，其他完全不符民生所需。坦白說，主要建軍備戰的方向不去敦促美國盡快讓軍購軍備到位，反而捨本逐末，企圖用非傳統安全的議題，瞞天過海包裝假國防的黑單位，這種非專業化的政治操作，只要稍微有現代國防思想的國民，一定會感到，不但不符合現代國家的國防建設方向，而且根本就是本末倒置的錯誤政策。

▲ 美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

美國在應對非傳統安全議題時，出動國民兵或者海岸防衛隊進行搶險救援防災任務，之所以能有條不紊、維持效率，完全是有其《國防動員法》作為根本依據，卻從未聞編列預算支持某特定政黨的智庫或者團體，台灣的民進黨政府竟反其道而行，不把資源用在後備役或者是正規民防團體，等於增加爾後美台正式軍事合作的困難度。

再者，目前志願役招募嚴重匱乏，且官多兵少嚴重失衡，退場情況非常嚴重，形成有官無兵現象，士兵是戰力的最基本，有必要將目前士兵編現比不到一半的怪象迅速補足，否則戰力空隙的大洞不是任何政策可以彌補。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自《中國時報。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►賴清德只顧引戰不顧民生　發飆總統能走多遠？

►朱亞虎認罪而李文宗不認罪　民眾黨應負起完全政治責任

►用心聽講的學生、認真教學的老師　未來恐是稀有種

►不適任教師玷汙杏壇　校園敗類不可留！

投稿
申訴
張延廷專欄

張延廷專欄 張延廷

清華大學榮譽講座教授、退役中將、美國華府Stimson Center智庫研究員。

張延廷最新文章

more

民進黨假全民防衛韌性之名　行獨厚親綠單位之實

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

張延廷／一味增國防預算無助護台　掌握「和平」主軸！

張延廷／中共恐步步收割台灣主權　僅留下治權

張延廷／中共擅改航線再添我空防壓力　台灣不可輕敵

關鍵字: 全民國防 防衛韌性 國防 黑熊學院 軍援 國防預算 缺兵 戰力 張延廷 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
民進黨假全民防衛韌性之名　行獨厚親綠單位之實
賴清德只顧引戰不顧民生　發飆總統能走多遠？
朱亞虎認罪而李文宗不認罪　民眾黨應負起完全政治責任
用心聽講的學生、認真教學的老師　未來恐是稀有種
不適任教師玷汙杏壇　校園敗類不可留！

推薦閱讀

用心聽講的學生、認真教學的老師　未來恐是稀有種

朱亞虎認罪而李文宗不認罪　民眾黨應負起完全政治責任

賴清德只顧引戰不顧民生　發飆總統能走多遠？

要不要老師換你當？　恐龍家長十大行為挑戰老師極限

不適任教師玷汙杏壇　校園敗類不可留！

檢察官認證「極度貪婪」　陳致遠最沒資格緬懷兄弟象！

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

邱泰源「背刺」彭啓明　碳費用途不能無限上綱！

「金龍海嘯」打房　政府對重大民生議題無能

萬年稅單與稅務高牆難推倒　稅務行政救濟陷入官僚困局

相關文章

賴清德只顧引戰不顧民生　發飆總統能走多遠？

賴清德只顧引戰不顧民生　發飆總統能走多遠？

耍官威時，賴清德惦記著自己是三軍統帥，但他有把民之所欲記在心裡嗎？他的暴君路線，讓民眾也氣得想摔東西。發飆總統，可走多遠？

1小時前

朱亞虎認罪而李文宗不認罪　民眾黨應負起完全政治責任

朱亞虎認罪而李文宗不認罪　民眾黨應負起完全政治責任

國民黨訪美14天23場官學界對談　論台美軍事合作國防預算與投資順序

國民黨訪美14天23場官學界對談　論台美軍事合作國防預算與投資順序

用心聽講的學生、認真教學的老師　未來恐是稀有種

用心聽講的學生、認真教學的老師　未來恐是稀有種

不適任教師玷汙杏壇　校園敗類不可留！

不適任教師玷汙杏壇　校園敗類不可留！

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

學生學習小偷　老師薪水小偷　學..

學生學習小偷　老師薪水小偷　學..

朱亞虎與李文宗「認罪與不認罪的..

傳賴怒罵官員　發飆總統能走多遠

要不要老師換你當？恐龍家長十大..

淘汰不適任教師　校園敗類不可留

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面