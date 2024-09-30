民進黨假全民防衛韌性之名　行獨厚親綠單位之實

▲ 總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議。（圖／總統府提供）

● 張延廷／前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授

賴清德總統9月26日主持「全社會防衛韌性委員會議」，強調要建構國家韌性戰略的溝通協調平台，凝聚全民共識，提升國家整體國防、民生、災防、民主四大韌性。

全民防衛動員的議題從民進黨執政開始就一直炒作，從陳水扁時代所提出的「全民國防」，到如今的「防衛韌性」，其主要動機，不外是想藉民氣可用的心態，達到某種鞏固執政的目的，尤其是當中共機艦不斷擾台的同時，這種煽動民意的藉口最能獲得一時的選票回饋。

本來，在大敵當前的同時，加強國民的國防和心防意識本屬正常作為，但在將特定的親民進黨組織，例如「黑熊學院」等非軍事專業單位檯面化，就有疊床架屋，假國防之名，行私相授受之實的嫌疑，這些民間防禦團體的訓練成效，始終未向外界公布。

▲ 加強國民的國防和心防意識本屬正常作為，但在「黑熊學院」等非軍事專業的親民進黨單位檯面化，就有假國防之名，行私相授受之實的嫌疑。（圖／記者屠惠剛攝）

如今民進黨居然從中央執政的地位，竟要以「防衛韌性」的名義，以編列預算公帑施以恩惠，讓人不禁懷疑是否政府開始綁樁，殊不知目前最讓國人關心的國防議題，仍然在於花費新台幣6,000多億的軍購預算項目，新式武器裝備卻未能如期如質到位，況且今年台美軍購對話，出席的民進黨代表也沒有一個人對美方提出這項質疑，這才是民眾最想質疑執政黨居心何在的重點。

從國防經濟效益觀點，動員民間資源無論40萬還是400萬，目的都是為了營造戰備的氛圍，提升國民精神動員的層級，此點除了迎合美國企圖把台灣營造成巷戰場景的戰略，其他完全不符民生所需。坦白說，主要建軍備戰的方向不去敦促美國盡快讓軍購軍備到位，反而捨本逐末，企圖用非傳統安全的議題，瞞天過海包裝假國防的黑單位，這種非專業化的政治操作，只要稍微有現代國防思想的國民，一定會感到，不但不符合現代國家的國防建設方向，而且根本就是本末倒置的錯誤政策。

▲ 美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

美國在應對非傳統安全議題時，出動國民兵或者海岸防衛隊進行搶險救援防災任務，之所以能有條不紊、維持效率，完全是有其《國防動員法》作為根本依據，卻從未聞編列預算支持某特定政黨的智庫或者團體，台灣的民進黨政府竟反其道而行，不把資源用在後備役或者是正規民防團體，等於增加爾後美台正式軍事合作的困難度。

再者，目前志願役招募嚴重匱乏，且官多兵少嚴重失衡，退場情況非常嚴重，形成有官無兵現象，士兵是戰力的最基本，有必要將目前士兵編現比不到一半的怪象迅速補足，否則戰力空隙的大洞不是任何政策可以彌補。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自《中國時報》。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。