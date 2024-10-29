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偵查不公開　國王的新衣

蘇芝昇／法律工作者

台北地檢署偵辦民眾黨主席涉京華城案，偵查內容一再遭特定媒體爆光，立委們質疑檢方違反偵查不公開原則，學者亦批判黨檢媒帶風向，法務部長鄭銘謙竟然公開堅稱「近期報導沒有違反偵查不公開」。法務部長這番論點，讓人更加理解所謂「國王的新衣」，明明「國王沒有穿衣服」，但沿途所有的臣民都讚不絕口「國王的新衣真美麗」。權位可以製造假象，莫此為甚。

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城案近二個月以來，檢方偵查內容幾乎「全都露」。某週刊每周報導緊跟著檢方最新偵查步驟，綠媒電視台政論節目上的網紅也天天有最新爆料，柯文哲命橘子赴黨部搬錢、檢方查扣柯文哲冷錢包、朱亞虎寫字條「小沈很小氣7人210好了」…這些報導若說不是檢察官正在偵查的內容，誰也不會相信。

▲▼ 台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京。（圖／記者李毓康、黃克翔攝）

▲台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京。（圖／記者李毓康、黃克翔攝）

所謂的「偵查不公開」，是指檢察官偵辦案件為了維護偵查程序能夠順利進行及真實發現，與保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人的名譽、隱私、安全，並確保被告受到公平審判的權利，以落實無罪推定原則。

按法務部訂定的「偵查不公開作業辦法」，違反偵查不公開的人要負行政和刑事責任，而偵查不公開原則主要是約束辦案的檢調人員，至於辯護人則是基於律師倫理負保密義務，因此，律師、犯罪嫌疑人、媒體等等，都不是偵查不公開課責的對象。

然而，從台北地檢署偵辦柯文哲與京華城案可以看到，檢方揮舞偵查不公開的大旗，藉由國家給予的偵查權力，不符比例原則的大規模搜索與傳訊，利用媒體放消息威脅醜化相關人等，做法實在不可取；尤其檢察官關起門來辦案，開庭不公開，過去司改團體常接受民眾的陳情，指檢察官在法庭內威脅當事人「如果你說實話，我就不把你收押禁見」、「在這邊給我胡亂講，檢察官就自動檢舉你偽證罪」等等，檢察官威脅利誘被告自白、恫嚇證人作出不符真實的證詞，以便其提起公訴，而當事人吃了悶虧，也不敢對外聲張。

偵查不公開原則反成檢察官非法取供、恣意放消息的保護傘

偵查不公開原則，原本是要保護被告受到公平審判，以落實無罪推定原則之用，現在反而可能成為檢察官拿來非法取供、恣意放消息的保護傘。

立委羅智強廿三日質詢法務部長時指出，從2019年到2023年底，檢察機關共有7255件違反偵查不公開案件，且情況持續惡化，今年2024年上半年就有2035件違反偵查不公開案子，法務部今年卻只罰了1件。當偵查不公開成為檢察官非法取供辦案的保護傘時，部長鄭銘謙大言不慚的說「近期報導沒有違反偵查不公開」，無疑是一大諷刺。

人民對司法怒氣　終將反應到選票上

偵查不公開原則已成笑柄，檢察體系若不深自檢討，違法偵查作為將成為未來轉型正義討伐的對象。台灣已是開放的社會，言論一定會找到自己的出口，當人民對司法充滿怒氣，最終會反應到選票上。

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關鍵字: 雲論 京華城案 柯文哲

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