「遺贈稅」制度違憲判決　租稅公平需再思考

▲憲法法庭針對《遺產及贈與稅法》部分條文的違憲判決。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳擷安／科技集團法務

在台灣租稅制度下，如何平衡租稅公平與納稅人權益，始終是一項挑戰。近日，憲法法庭針對《遺產及贈與稅法》部分條文的違憲判決，不僅揭露出台灣現行稅制的公平性缺失，也掀起了對高資產族群節稅規避行為的再度關注。當納稅人因遺產稅制的設計承受沉重的經濟壓力，甚至無法享受遺產實際利益時，租稅公平的本質是否已經被偏離？

遺產稅制度欠缺配套 暴露公平性缺陷

憲法法庭針對我國現行《遺產及贈與稅法》第十五條部分條文的判決，引發了租稅制度中公平性與納稅人權益的廣泛討論。該條文規定，若被繼承人在死亡前兩年內贈與財產予配偶，該贈與視為遺產，須併入遺產總額課稅。

然而，該條款在部分案例中卻造成納稅人權益的嚴重影響，尤其是無法享有遺產收益的繼承人仍需負擔高額稅負的情形，明顯與租稅公平原則相悖。憲法法庭因此認定該條文部分違憲，要求財政部於兩年內檢討修法，以求在維護租稅公平的同時，避免對納稅人權益產生過度侵害。

本次判決的重要意涵，在於明確指出現行遺產稅制度在部分情況下欠缺配套措施，對部分納稅人不公平的稅賦負擔造成了不必要的經濟壓力。例如，某個案例中的繼承人選擇拋棄繼承，但其配偶贈與的高額資產仍需計入遺產總額，導致未成年非婚生女兒需負擔數百萬元的稅負，儘管她未實際受益於該筆遺產。該案例充分暴露出台灣現行租稅法制中存在的公平性缺陷，對於未來的租稅法規修正提出了重要的方向與參考。

▼憲法法庭針對我國現行《遺產及贈與稅法》第十五條部分條文的判決，引發了租稅制度中公平性與納稅人權益的廣泛討論。（圖／記者湯興漢攝）

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憲法法庭呼籲租稅公平時 應更加注重納稅人權益

針對憲法法庭的判決，財政部賦稅署表示，將會在兩年內進行全面檢討與修正，並承諾於修法完成之前，將依據配偶占遺產受益的比例進行遺產稅的分配計算。這樣的過渡措施在維護納稅人權益的同時，也不失租稅公平之精神。然而，這一修正能否真正實現租稅公平的目標，仍取決於立法機關在檢討過程中，是否能根據實際案例，制定出更多元且彈性的配套措施。未來修法的重點應包括考慮贈與受益比例、受贈人實際經濟能力等因素，以避免因擬制遺產而造成無辜繼承人沉重的稅賦負擔。

進一步來看，此次修法除了是對納稅人權益的回應，也將是台灣租稅制度發展的重要契機。過去高資產族群往往會利用生前贈與來規避高額的遺產稅，因此現行《遺產及贈與稅法》才會有如此嚴格的贈與合併規定。

然而，對於一般納稅人而言，這樣的條文設計未必公平。尤其是當遺產受益比例不一或是繼承人選擇放棄繼承時，僅由其他繼承人承擔稅負，往往會造成極不平等的稅賦負擔，違反量能課稅原則。如何在防堵高資產者逃漏稅的同時，兼顧一般納稅人利益，無疑是未來法規修正中的關鍵課題。

憲法法庭的判決不僅呼籲政府在維護租稅公平的同時，應更加注重納稅人的權益保障，也凸顯出台灣在租稅制度設計上的不完備之處。希望未來在法規修正過程中，能真正達成租稅公平與納稅人權益的平衡，讓所有納稅人在稅賦負擔上能夠更具公平性，避免過度的經濟壓力。

▼針對憲法法庭判決，財政部賦稅署將會在兩年內進行全面檢討與修正，並承諾將依據配偶占遺產受益的比例進行遺產稅的分配計算。（圖／記者謝婷婷攝）

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