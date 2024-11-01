「超高齡社會」產業發展藍圖　豈可缺了壯世代？

▲台灣少子化與高齡化問題已成定局，無法逆轉，那麼台灣產業戰略就需要在新人口結構中重新定位，透過政策讓壯世代真的壯起來，成為產業發展的力量。（示意圖／ETtoday資料照）

●陳孝昌 ／新東向大聯盟執行長

國發會上週發布人口推估報告，確認了一個不容忽視的事實，那就是台灣的少子化與高齡化問題已經成為定局，無法逆轉。既然當前無論如何催生方法，也難以改變人口結構演化的大趨勢，那麼台灣的產業戰略就需要在新的人口結構中重新定位，透過有效的政策形塑環境讓壯世代真的壯起來，成為產業發展的力量。

無法逆轉的高齡趨勢 台灣需重新定位戰略

國發會歷次人口推估報告顯示，2054年台灣才會出現新生人口降至10萬以下的情況，但這次的報告卻顯示2040年就會出現新生人口降至10萬以下，這代表台灣面臨的人口結構變遷速度，遠超出我們原本的想像，難以短時間內改變。

人口結構變遷牽動的就是生產與消費結構，2070年台灣15-64歲人口只剩下697萬人，而65歲以上的人口也是697萬人，標誌著長壽時代到來，我們很難再只把15-64歲視為主力生產與消費人口，而65歲以上全視為被扶養人口。過去台灣的產業結構主要是依賴年輕人口來設計，這樣的產業結構肯定無法應對高齡社會的需求。

發展壯世代勞動力 帶動產業發展

從2024年開始，台灣45歲以上的中高齡人口即佔總人口一半，人口之所在，即商機之所在。可惜台灣目前並沒有針對中高齡人口發展產業來支撐經濟發展，有的只是養老和醫療照護，這是缺乏對高齡社會形成後，長壽產業發展願景的想像。

我們應正視中高齡人口將成為勞動市場主力軍的現實，因為勞動帶來的不僅是生產，更是消費，更是產業發展所依賴的市場之所在。經濟政策上需鼓勵企業調整現有的用人政策，不能只依賴年輕勞動力，而應該積極聘用中高齡勞動者，讓他們重返職場，發揮生產力，進而形塑新的有力消費市場。

▼經濟政策上需鼓勵企業調整現有的用人政策，應該積極聘用中高齡勞動者，讓他們重返職場，發揮生產力。（圖／pixabay）

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台灣因應缺工 短期救急不如放眼產業發展藍圖

面對台灣在2030年將面臨高達40萬人的勞動力缺口問題，目前政府的對策主要是外求，透過吸引外籍勞工及國際人才來填補這一缺口，因為催生、移民政策都難以短期內有效補充人口。但其實外部手段也只能作為補充，無法解決結構性問題，真正的解方在於提升本地的勞動參與率，而這就涉及政府對台灣產業發展的想像。

政府應該更加關注如何在新的人口結構下打造一個可持續發展的經濟模式，據此有一套完整的、長期的人才培育與引進計畫。也就是說台灣的人才策略必須進行深度思考，我們當前的需求不僅僅是一個攬才的計畫，更是一個產業發展的藍圖。

佈局AI壯世代人才 據產業需求制訂「職平」計畫

傳統台灣的職場高速公路主要為，普教、技職、進修。前提假設是人類壽命有限，應趁第一人生加緊學習，出校園後開展第二人生，進修僅作為前置學習不夠的補充而已。而今，當多數人都因長壽而有餘力追尋第三人生時，教育體制與職場設計就應開闢第二條高速公路，針對已有足夠基礎學識素養的壯世代提供進一步與產業接軌的新知技能與教育環境。

以AI產業為例，未來台灣的發展方向必然是「AI產業化與產業AI化」，百工百業都充滿AI人才將是產業藍圖的重要一環。那麼政府在高齡社會情境下佈局產業發展時，必然也應思考如何提供夠好師資、夠高薪水回報、夠清楚分級難度、夠可信認證、夠寬廣適用產業別的教育體制，以及對接的平等職場環境與職務設計。

政院層級專案辦公室 因應超高齡社會產業佈局

整個產業發展藍圖的實現，涉及經濟、勞動、教育、數位、甚至金融、消費文化等多個政務領域協力，需要的是政院層級的整合協調，如同日本90年代進入超高齡社會時以全內閣推動因應政策一般。

否則當前政府針對壯世代的預算多在衛福領域，教育預算給壯世代每個人只有每年100元，其他部會針對壯世代的計畫甚至是0預算，這樣是無法形成產業結構轉型的具體激勵措施的。當前我們需要的不是沿襲過往社會結構的傳統政策，而是更積極的政策來確保壯世代能夠發揮他們的潛力，為台灣未來的經濟發展提供支持。

▼當前需要的不是沿襲過往的傳統政策，而是更積極確保壯世代能夠發揮潛力，為台灣未來的經濟發展提供支持。（圖／記者李毓康攝）

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