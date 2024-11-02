從逃學小混混到NBA傳奇　「球星詹姆斯」用運動彩繪人生

▲湖人球星詹姆斯(LeBron James)年底就要滿40歲，但他在NBA的第22個球季仍然神勇 。（圖／達志影像／美聯社）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

湖人球星詹姆斯(LeBron James)年底就要滿40歲，但他在NBA的第22個球季仍然神勇，對國王之戰拿下32分、14籃板、10助攻大三元，賽後詹姆斯也提供了「睡好覺、吃好東西和多喝水」3大不老秘訣。

為善不欲人知 詹姆斯為家鄉盡一分心力

詹姆斯為善不欲人知，持續為家鄉盡一分心力，他透過所屬基金會與家鄉阿克倫當地公立學校合作，2018年8月創辦「承諾小學（I Promise School）」，一圓兒時夢想。詹姆士高興地表示，這將會是他人生中最美好的時刻之一，如今已過6年。

這所「承諾小學」初期以輔導三、四年級為主，課程時間和學期都比一般學校來得長，將會有40多名工作人員幫助學童，詹姆斯預計投入四千萬美元繼續推動這項教育計畫，也盼望能有2000多名孩童透過此計畫，在2029年順利上大學。

▼詹姆斯為善不欲人知，持續為家鄉盡一分心力，他透過所屬基金會與阿克倫當地公立學校合作，2018年8月創辦「承諾小學（I Promise School）」。（圖／翻自詹姆斯推特）



詹姆斯逃學當混混 幸虧母親即時拉回

詹姆斯小時候父母離異，小學時他常逃學到街頭當小混混，幸好他母親都能及時把他拉回來，陪他回學校向老師道歉，老師交代作業讓他回家寫，才勉強讓他過關。後來一位體育老師認為他既然對讀書沒有興趣，就教他打籃球，總算抓對詹姆斯的興趣，詹姆斯也能虛心求教，每日不斷苦練，在18歲高中畢業就獲選加入NBA騎士隊，之後好幾次幫助騎士隊打入季後賽與總冠軍爭霸戰。

如今詹姆斯已擁有四座NBA總冠軍、四次NBA最有價值球員、四次總決賽最有價值球員以及三枚奧運金牌，總得分已超過4萬分，是NBA史上之最，因此，他被各界人士公認為是「籃球之神」喬丹的繼承人！

▼詹姆斯小學時常逃學到街頭當小混混，幸好母親能及時拉回，如今他被公認為是「籃球之神」喬丹的繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

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沒有美好童年 靠運動發揮潛能、彩繪人生



詹姆斯沒有美好的童年，小時候家境窮愁潦倒，讓他必須寄宿於慈善的沃克家庭，在沃克的生活接觸了籃球，並開發了詹姆斯的籃球天份，高中畢業後就因球技傑出而直接被挑選進入NBA。他在功成名就後能飲水思源，不忘回饋自己的故鄉與社會。如今夢想成真，值得作為所有年輕人的典範。

英雄不怕出身低，人要爭氣，不要生氣，只要心中有典範當標竿，凡事不怕挫折，堅持到底，最後小雞會變成神鵰，小卒子也能成為英雄。更重要的是，功成名就後不忘回饋社會，幫助弱勢族群子弟，展現大愛。詹姆斯為我們做了最佳見證，希望大家能見賢思齊。



詹姆斯故事給我們的啟示是行行出狀元，讀書不是人生唯一的出路，運動也可以發揮一個人的潛能，彩繪自己人生。

▼英雄不怕出身低，人要爭氣，凡事不怕挫折，堅持到底，最後小雞會變成神鵰，小卒子也能成為英雄。（圖／達志影像／美聯社）

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