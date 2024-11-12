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塵埃落定　評石破茂續任日本首相與對台關係

我們想讓你知道…石破茂續任首相，未來日本政局或許因少數執政，出現某種程度的朝野對立與執政效率不彰。至於對「台灣安全利益是否會受到影響」的擔心，目前看來，是可以放下了。

▲▼日本首相石破茂。（圖／路透）

▲自民黨總裁石破茂眾擔任第103任日本國總理大臣。（圖／路透）

 ● 王尊彥／國防安全研究院副研究員

2024年11月11日，日本眾議院舉行「首相指名選舉」，經過兩輪投票，在第二輪終於由自民黨總裁石破茂眾議員勝出，擔任第103任日本國總理大臣。經重新任命三位大臣（任命鈴木馨佑擔任法務大臣、江藤拓擔任農林水產大臣、以及任命公明黨的中野洋昌擔任國土交通大臣）之後，為期42天的第一次石破茂內閣宣告結束，第二次石破茂內閣正式啟動。

由於距離國會大選（第50屆眾議院選舉）10月27日僅16天，其實從該次眾議院選舉的結果，就可以大致推測此次總理選舉的可能結果。在國會大選中，執政的自由民主黨和公明黨共拿下215席，最大在野黨立憲民主黨獲得148席。到了「首相指名選舉」第一輪，石破茂取得221票，立憲民主黨黨首野田佳彥取得151票；在第二輪，石破票數依然是221票，而野田則取得160票，票數與國會大選結果差異不大。

待價而沽的84張票

作為一個無法掌握國會多數的石破茂第二次內閣，可以預料其執政將會受到考驗。至少在政策的制定上，未來執政聯盟需要更開放地與在野政黨綿密協議，以爭取更廣泛的在野黨與社會的支持。

值得注意的是，「首相指名選舉」中的「無效票」竟然多達84張，這或許可說是在野勢力向執政聯盟以及立憲民主黨，發出了「正待價而沽」的訊號。希望在明（2025）年參議院選舉中扳回一城的石破茂內閣，應該不會、也無法忽視如此的訊號。然而，也正因為執政聯盟如果不蠻幹硬上，就必須要和在野黨耐心折衝，未來決策上勢必耗費更多時間與精力。當然，這是少數執政的宿命。

倘若自民黨內部逐漸出現不滿石破的聲浪，乃至於有意取而代之，那麼處理黨內挑戰的各種成本，也同樣得納入考量。石破茂政府的前路，恐怕荊棘不少。

▼「首相指名選舉」中的「無效票」竟然多達84張。（圖／達志影像／美聯社）

▲

日本對中國經貿依賴減少中

台灣最關注的，當然就是石破茂政府對台海安全情勢的立場與政策了。不管是從經貿或國防的觀點，中國都是日本最不得不重視的國家。不過，日本對中國的經貿依賴已經在減少當中，日本對美國出口甚至超過了對中國出口，日本企業對中國的投資也急速降低。此等情勢的催生與演變，都有其客觀的背景，不是今朝換了政權，明夕就可輕易扭轉。

在安全保障方面，中國對日本所構成的壓力，直直白白地寫在日本《國家安全保障戰略》當中，中國乃是日本「空前未有的最大戰略挑戰」。更何況，對中國「試圖改變現狀」的指責，就清楚寫在自民黨今年眾議院大選的「選戰白皮書」《令和 6年自民黨政權公約》了。

那麼，對於台灣與台海現況，石破新政府又如何看待呢？《令和 6年自民黨政權公約》同樣寫得清楚「進一步推動『自由開放的印太地區』，強化和澳洲、 韓國、台灣、東協、印度以及歐洲等等共享普世價值的夥伴們之間的連結」；此外，除了前面提到對中國「改變現況」的指責外，也表示「台灣有事逐漸成為現實課題，基於安保三文書[按：《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》]，根本性地強化防衛力」。

《公約》就是「公開的承諾」。《公約》這本小冊子上面印的照片是石破茂，但《公約》內容可不是石破茂的個人承諾，而是自民黨的承諾。或許還有人擔心：萬一在野黨、尤其是在野最大黨的立憲民主黨，在〈關切台灣有事〉這件事上面阻撓自民黨政府呢？

或許因少數執政出現朝野對立

看看立憲民主黨的「公開承諾」，就知道這是多慮了。《立憲民主黨政策集2024》寫著「台海的和平穩定與日本和平穩定密切相關，若緊張局勢升級，預計將對日本產生重大影響，因此解決此問題至關重要。為此，我們將推動外交努力、從平時就進行安保合作、對我國（日本）週邊地區持續警戒監視並蒐集情報、並針對台海情勢進行高層情報交換。」與自民黨的《公約》相比，部分主張的說明似乎更加具體。

至於其他在野黨，特別是那84張「無效票」所代表的力量，是否會主張以鄰為壑地拿台灣利益與中國交換？正如筆者在另一篇拙文所評論「早已內化在日本人心中的普世價值，以及日本對台灣自由民主的認同，將會是日本民眾今後據以判斷新政府對台政策的尺規。」日本民眾心中的那把尺規，不僅石破政府感受得到，那84張「無效票」也同樣感受得到。

整體而言，石破茂續任首相，以及其領導下的第二次內閣出航，大致在各界的意料之中。未來日本政局或許因少數執政，而出現某種程度的朝野對立與執政效率不彰。至於對「台灣的安全利益是否會受到影響」的擔心，目前看來，是可以放下了。

▼大家關注石破新政府，對於「台灣的安全利益是否會受到影響」的擔心，目前看來，是可以放下了。（圖／路透社）

日本國旗，東京銀行，東京。（圖／路透社）

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