ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

奪冠熱潮覺醒台灣人的超能力　如果可以「我希望是永遠」

我們想讓你知道…台灣球迷啊，這場比賽真激發你們的「透視眼」，一個個幕後功臣都被無所遁形了。作為台灣人堅信的內心純樸和善良，能看到球迷一直提起那些「隱形人」，很感動，你們都是超能力者。

▲▼中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲這股奪冠的熱潮能持續多久？雖然一定會隨著時間消退，但我希望是永遠。（圖／達志影像／美聯社）

● 作者／小林文字燒

台灣球迷覺醒的超能力。這股奪冠的熱潮能持續多久？雖然一定會隨著時間消退，但我希望是永遠。

一直以來都認為，經營粉專和寫文章不是主角、只是點綴。我的收穫是球迷對文章觀點，帶來不同的見解、視角。
不是懂很多才敢寫，是為了想學新東西才寫，這次 12 強的感受就特別強烈。

有好多好多留言，告訴我「林家正是投手的心靈捕手」、「王建民是藏在牛棚的王牌」、「許銘傑打造了黃金投手群」、「郭泓志貢獻了先進的儀器」、「辜總和蔡會長愛棒球的心」。

台灣球迷啊，這場比賽真激發你們的「透視眼」，一個個幕後功臣都被無所遁形了。小林非常感動，一直很羨慕日本棒球環境，就是利他主義掛帥，你想起他，他就會為了你、為了 Team 全力以赴，我們現在也做到它了！

遇到從來不關心的業者、政治家，想要來蹭就勇於擊退，而且為選手站出來發聲，這是體育大國才有的氛圍。我們明年開始能做到的，就是進場支持 CPBL 。網路支持長期經營棒球、運動的自媒體，還有收看賽事直播。

▼你想起他，他就會為了你、為了 Team 全力以赴，我們現在也做到它了。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台大遊行，球迷擠滿英雄谷迎接。（圖／記者林敬旻攝）

另外，最後我還想提到的隱形功臣，就是自費前往東京加油的中職啦啦隊。小林一直以來比較少關注，每次本質球迷和喜歡啦啦隊球迷吵架，我真的很無奈。但其實在日本，這些女孩為中職爭取了很多曝光，而且她們都是戰戰兢兢的做好自己工作，即使沒興趣，也不必要無端攻擊她們。

就商業角度來說，在球場上每個人都可以是主角，只要球迷願意消費和進場就好。除非反對者能拿出數據證明，就是這些人阻礙棒球的發展，但我認為很難。

辛巴需要的是澎澎和丁滿，因為有他們幫助才能成為獅子王；地球原本很和平，但因為達爾和悟空老是為了爭「最強」，才被搞爆很多次，我們需要的不是最強，而是相輔相成。

總之，作為台灣人堅信的內心純樸和善良，能看到球迷一直提起那些「隱形人」，我很感動，你們都是超能力者。

▼作為台灣人堅信的內心純樸和善良，能看到球迷一直提起那些「隱形人」，我很感動，你們都是超能力者。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台，林昱珉出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

 ►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「小林文字燒/下野本舖」網站。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►台鹽前董座陳啓昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論

►棒球也能讓人決定離婚？　陳傑憲拿冠軍帶小孩、你卻叫我買啤酒

►中華隊員不屈無懼的野性　是台灣人應該有的樣子

►中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

投稿
申訴
關鍵字: 小林文字燒 雲論 12強 中華隊 台灣隊 台灣 CPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
ET說英文／Madonna不只是瑪丹娜，她還是聖母..
川普能源政策　對台灣的影響
奪冠熱潮覺醒台灣人的超能力　如果可以「我希望是永遠..
台鹽前董座陳啓昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論
棒球也能讓人決定離婚？　陳傑憲拿冠軍帶小孩、你卻叫..

推薦閱讀

川普能源政策　對台灣的影響

奪冠熱潮覺醒台灣人的超能力　如果可以「我希望是永遠..

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬對..

12強台灣隊休息區　那位亞洲傳奇「王建民」

台鹽前董座陳啓昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論

中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

日本棒球之所以難以超越　原因在此！

台灣成詐騙天堂　司法實務形同犯罪保護傘

棒球也能讓人決定離婚？　陳傑憲拿冠軍帶小孩、你卻叫..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

藍黨團槓主計處　堅持《財劃法》修法後國光獎金「只多不少」

藍黨團槓主計處　堅持《財劃法》修法後國光獎金「只多不少」

國民黨團版本財劃法引發綠營憂心壓縮到重要預算補助，行政院主計總處主計長陳淑姿今（28日）表示，未來財劃法修正後體育選手國光獎金將會減半。國民..

9小時前

今晚到明晨低溫不到10度　冷氣團影響到周六

今晚到明晨低溫不到10度　冷氣團影響到周六

LIVE／桃園台灣英雄見面會！600位幸運兒可近距離擊拳

LIVE／桃園台灣英雄見面會！600位幸運兒可近距離擊拳

中華隊幸運物「無敵星星」爆紅　新光三越相似款被問爆

中華隊幸運物「無敵星星」爆紅　新光三越相似款被問爆

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普能源政策　對台灣的影響

川普能源政策　對台灣的影響

奪冠熱潮覺醒台灣人的超能力　如..

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功..

12強台灣隊休息區　那位亞洲傳..

台鹽前董座陳啓昱突投案　菊系人..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面