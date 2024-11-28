奪冠熱潮覺醒台灣人的超能力　如果可以「我希望是永遠..

▲這股奪冠的熱潮能持續多久？雖然一定會隨著時間消退，但我希望是永遠。（圖／達志影像／美聯社）

● 作者／小林文字燒

台灣球迷覺醒的超能力。這股奪冠的熱潮能持續多久？雖然一定會隨著時間消退，但我希望是永遠。

一直以來都認為，經營粉專和寫文章不是主角、只是點綴。我的收穫是球迷對文章觀點，帶來不同的見解、視角。

不是懂很多才敢寫，是為了想學新東西才寫，這次 12 強的感受就特別強烈。

有好多好多留言，告訴我「林家正是投手的心靈捕手」、「王建民是藏在牛棚的王牌」、「許銘傑打造了黃金投手群」、「郭泓志貢獻了先進的儀器」、「辜總和蔡會長愛棒球的心」。

台灣球迷啊，這場比賽真激發你們的「透視眼」，一個個幕後功臣都被無所遁形了。小林非常感動，一直很羨慕日本棒球環境，就是利他主義掛帥，你想起他，他就會為了你、為了 Team 全力以赴，我們現在也做到它了！

遇到從來不關心的業者、政治家，想要來蹭就勇於擊退，而且為選手站出來發聲，這是體育大國才有的氛圍。我們明年開始能做到的，就是進場支持 CPBL 。網路支持長期經營棒球、運動的自媒體，還有收看賽事直播。

▼你想起他，他就會為了你、為了 Team 全力以赴，我們現在也做到它了。（圖／記者林敬旻攝）

另外，最後我還想提到的隱形功臣，就是自費前往東京加油的中職啦啦隊。小林一直以來比較少關注，每次本質球迷和喜歡啦啦隊球迷吵架，我真的很無奈。但其實在日本，這些女孩為中職爭取了很多曝光，而且她們都是戰戰兢兢的做好自己工作，即使沒興趣，也不必要無端攻擊她們。

就商業角度來說，在球場上每個人都可以是主角，只要球迷願意消費和進場就好。除非反對者能拿出數據證明，就是這些人阻礙棒球的發展，但我認為很難。

辛巴需要的是澎澎和丁滿，因為有他們幫助才能成為獅子王；地球原本很和平，但因為達爾和悟空老是為了爭「最強」，才被搞爆很多次，我們需要的不是最強，而是相輔相成。

總之，作為台灣人堅信的內心純樸和善良，能看到球迷一直提起那些「隱形人」，我很感動，你們都是超能力者。

▼作為台灣人堅信的內心純樸和善良，能看到球迷一直提起那些「隱形人」，我很感動，你們都是超能力者。（圖／記者林敬旻攝）

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