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從「黑象事件」走到台灣奪冠　球迷只希望簽賭別再染指棒球

我們想讓你知道…今年我們終於獲得第一座世界冠軍，好多人都說2013年的心碎被治癒了。卻有人跳出來聊職棒簽賭，我無法理解，只希望這些人拜託不要再來染指我們熱愛的棒球！

● 施景耀／沐育文化營運長、台灣觀光地方創生協會秘書長

談到職棒簽賭令人多難過，我想從本次12強賽，最後第九局接下那顆發生機率極低的一壘雙殺，最後讓台灣奪冠的選手朱育賢談起。

▼朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼12強官辦熱身賽，朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

朱育賢的教練廖敏雄　那年暴力鷹的帥氣四棒

朱育賢的棒球生涯與萬華非常有緣分，目前在萬華少棒名校東園國小任教，高中時來到我萬華的母校大理高中青棒隊，前一年2007年才剛獲得高中木棒聯賽亞軍，一直是隊史最佳，爾後他加入了文化大學，跟大王王柏融一起當過隊友。

朱育賢在高中與大學時期的教練是「廖敏雄」，談起這個名字，很多資深球迷絕對會眼睛一亮又為之感嘆！廖敏雄人稱棒球王子，在這次12強台灣獲得冠軍之前，台灣最好的隊史紀錄，是1992年的巴賽隆納奧運的棒球銀牌，當年廖敏雄敲出了奧運棒球史上第一隻全壘打，而且身為第九棒卻場場都開炮，被喻為是恐怖第9棒！

之後時報鷹跟俊國熊一起成為了中職第五跟第六隊，廖敏雄也在時報鷹開啟了職棒人生，當年在中職的廖敏雄，有著俊俏的外型，還有著強力的打擊，擔任著時報鷹的第四棒串起整個打線，當時被人們稱為是暴力鷹，而廖本人也獲得過打點王、全壘打王、金手套、最佳九人跟全壘打大賽冠軍都拿過，攻守兼備的超厲害明星球員。

直到1996年黑鷹事件爆發，廖敏雄因為隊友被黑道威脅，只好配合打假球來保全隊友安全，打擊成績卻因為下降的太離譜被查緝，時報鷹的選手全部被帶走，只剩兩位本土球員能參賽，最後是靠著各隊借將讓時報鷹打完下半賽季，誰能想到這個球隊上半季才封王耶！

▼朱育賢教練廖敏雄。（圖／甘霖廣告提供）

▲廖敏雄。（圖／甘霖廣告提供）

黑道簽賭摧毀了一切　球迷心碎、球隊解散

最難過的自然是球迷們，一直以來以為選手們的認真較勁，結果到頭來不知道哪場是真哪場是假？以前的熱情支持就像個笨蛋一樣，自此再也無法信任選手，甚至再也不看球賽了，時報鷹最終也無法經營下去，直接解散了，讓球迷與球隊兩敗俱傷，只有簽賭的黑道們得利！

因為假球案遭到中職終身禁賽，沒有工作的廖敏雄，漂泊了好一陣子，甚至一度想改名隱居，後來輾轉之下被大理高中邀請傳承經驗，成為他為職棒贖罪的出路，然後當時因被判緩刑三年處分，被迫以黑牌教練的身分訓練球隊，甚至無法進入球場觀賽，一直到2008年之後才解禁，可以正式穿上教練服，走上球場陪著朱育賢這些子弟兵們比賽。

就因為黑道簽賭威脅，讓一個有大好前程的選手落到如此窘困的人生，也浪費了好幾年無法將他的棒球經驗傳承，王柏融、蘇智傑、詹子賢也都是廖敏雄帶出來的子弟兵，要是他能多打幾年職棒，多早幾年執教，也許球壇會有夠多不一樣的轉變。但有些自願打假球的黃金就別提了。

球迷們也是，要不是黑道以職棒簽賭介入，就不會發生大規模球迷失望，從此傷心欲絕不看球賽，那個信任之深被背叛的痛，真的是很難言喻。

▼最難過的自然是球迷們，一直以來以為選手們的認真較勁，結果到頭來不知道哪場是真哪場是假。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅總冠軍，中信兄弟球迷難過落淚。（圖／記者林敬旻攝）

黑象事件再次重擊中職　恰恰、建仔的堅持換來了希望

今年的12強世界冠軍，為什麼那麼多人為了恰恰跟建仔奪冠落淚，因為2009年爆發的黑象簽賭事件，再一次造成了球迷大規模失望退場，當時台灣的球壇黑暗期，正是這兩位帶來了一線希望。

當年的恰恰堅守在職棒的球場上，即使場均跌破2000人，恰恰卻講出了那句心酸的經典名言「球迷只是在塞車」，持續的守在球場敲出一球又一球贏回球迷的心，兩季19勝的王建民，當時在美國受傷後持續輾轉，最終落腳在國民隊奮戰，也給予了當年因為簽賭而受傷的台灣球迷們，另外一絲願意繼續相信棒球的信心。

2009的黑象事件後，台灣終於不再爆發出簽賭事件，職棒漸漸好轉，觀眾也慢慢回來支持，然後一路來到了2013年的經典賽，當年我們擁有歷年台灣最強的明星隊，帶著恰恰跟王建民一起參賽的這隻球隊，在八強賽面對日本全明星隊，王建民六局零失分的火力壓制，加上恰恰安打串連領先兩分的優勢局面，最終卻在九局下兩出局的情況下被逆轉成4:3惜敗一分。

當年我們多少相信台灣不再有職棒簽賭，投入全部真心渴求這些一直給予我們希望的選手，能在退休前獲得一個世界冠軍的希望，就此破滅，很多人真的心碎到再也不看球賽了，因為真的沒有想到棒球之神再一次的戲弄我們。

▼世界12強棒球賽冠軍戰，王建民與彭政閔一起舉起金盃。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，王建民與彭政閔一起舉起金盃。（圖／記者李毓康攝）

2024年終於治癒11年前的心碎　希望那群人別再回來染指棒球

今年我們終於獲得第一座世界冠軍，好多人都說2013年的心碎被治癒了，明年願意重新回到球場看中職的比賽了，就在大家齊心希望台灣棒球更好的時候，卻有人跳出來聊職棒簽賭，還認為沒什麼沒有錯、當時大家都有做球版，甚至拿運彩來類比？

我們好不容易脫離了這些心痛的事情，也不希望再有悲劇發生，不希望再有球員被威脅人生安全，那是我們走過多少年經歷的慘痛經驗，怎麼會有人嘻皮笑臉的拿出來當談資開玩笑？我真心無法接受啊！

當然當年負責簽賭的人，如今成為了嘉義的民意代表，我也無法理解，我只希望這些人拜託不要再來染指我們熱愛的棒球！

台灣棒球好不容易發展到今時今日，好不容易全民齊心支持，擁有著與世界爭冠的能力，拜託大家一起守候這得來不易的好光景啊。

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