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美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」

我們想讓你知道…相比美國，台灣納保官制度形同虛設，多由稅務官兼任，並未真正獨立於稅務機關，其人事與升遷亦與稅捐機關緊密相關。這種設計非但無法有效制衡，反而淪為稅捐單位附屬，失去中立性。

▲▼法稅改革聯盟上凱道抗議稅制不公、稅官亂開稅單。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣獨有世界沒有，萬年稅單糾纏人民的沉痾。（圖／記者李毓康攝）

● 魏立信／電子業退休人員

自2017年《納稅者權利保護法》施行以來，據統計，行政法院的納稅人勝訴率仍低於一成。監察院調查亦指出，納保官的設置不符國際潮流，缺乏禁止回流條款，直接導致行政救濟的失效。

無獨有偶，監察院也調查，台灣獨有，世界沒有，萬年稅單糾纏人民的沉痾，近來司法院終於端出稅審法草案，然而，現行設計中的稅審官制度，如果規劃從稅務機關借調，期滿後回歸原任單位任職，如何讓民眾相信這些稅審官能保障納稅者的權利？「球員兼裁判」的潛在利益衝突，引發社會廣泛質疑。

萬年稅單糾纏人民　美國納保官制度值得參考 

回顧106年設立的納保官也是由財政部的稅務人員以「任務編組」的方式兼任，且任期兩年屆滿後回原機構任職。這種今天的裁判，明天的球員，無制衡的機制，人民已經在納官領教一次了，稅審官還要複製這樣失靈的經驗嗎?筆者認為，行政法院若要真正落實公正、客觀的審理，應參考美國國稅局的納保官制度，以建立有效的稅務制衡機制，贏得人民信任。

美國的納保官成功的促成了美國稅務改革，讓美國的納稅者可以在法庭上和稅務機關公平的辯論，納稅人不用繳不該繳的稅。美國的納稅者權利保護法（納權法）明確要求國稅局及其人員避免利益衝突，並禁止以稅收績效作為升遷考核的標準。

此外，納保官由獨立於國稅局的納稅者保護廳直屬管理，該廳直接向國會報告，並擁有獨立的人事及預算，徹底避免了「裁判當球員」的尷尬局面。這種制衡機制正是美國憲法保障人民權利的核心精神。

而且美國的納權法，明文禁止國稅局以收稅成績來評估所屬官員的績效，所以機關不能給稅務員quota（配額），這是不可以的；也禁止為所屬人員訂立收稅目標與配額，這樣子，大家不會比賽看看誰收稅收得多，誰比較有機會升遷。

對於國稅局人員，還有非常嚴厲的懲處，如果稅務官員以查稅稽核來威脅納稅者的話，這個官員立刻解職，這非常重要，避免了利誘或是威脅。臺灣納稅人常被迫「脅」商繳稅，不乖乖繳稅，就被追查前五年的稅，這在業界大家司空見慣。

▼行政法院若要真正落實公正、客觀的審理，應參考美國國稅局的納保官制度，以建立有效的稅務制衡機制，贏得人民信任。（圖／記者林敬旻攝）

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

美國納保官完全獨立　台灣卻形同虛設

美國有1000多位專職、專任的納保官，完全隸屬於納稅者保護廳，辦公廳舍刻意遠離國稅局，完全獨立的，也有完全獨立的績效評估、人事預算、跟升遷管道。所以，美國的納保官的官職生涯，跟稅務稽徵官是完全獨立而且分開的。

美國的納稅者保護廳，每年必須向國會提出統計分析報告，列出納稅者遇到的前20項的最嚴重的困擾，要檢討原因，然後提出改善建議。

而且檢討報告，必須直接給國會，納稅者保護廳的名義上的直屬上司就是國稅局局長，在上一階就是財政部部長，但是任何行政官員都不能先閱讀或評論這個檢討報告。所以納稅者保護廳，是名義上屬於財政部管轄，可是實際上，財政部部長管不到它的，實際上它是國會安插在國稅局的耳目。

國稅局官員，如果違法就馬上查辦，它目的就是要制衡國稅局，使國稅局不能濫用公權力，這就達到保護納稅者的效果。領導1,000多位納保官的納稅者保護廳，首長是國家納保官就這麼一位，在就職前兩年跟離職後的5年，都不能擔任國稅局稽徵單位的任何公職，可是可以在納稅者保護廳任職。

相比之下，台灣的納保官制度形同虛設。根據《納稅者權利保護法》的設計，納保官多由稅務官兼任，並未真正獨立於稅務機關之外，其人事與升遷亦與稅捐機關緊密相關。這種設計非但無法提供有效制衡，反而使納保官淪為稅捐單位的附屬，失去其應有的中立性。

「民無信不立」，政府若要獲得人民的信任，必須建立公正、客觀的稅務制衡機制。司法院若能藉稅審法的立法契機，參考美國納保官的成功經驗，方能徹底消除萬年稅單，實現憲法所保障的納稅人權利與公平正義。

▼「民無信不立」，政府若要獲得人民的信任，必須建立公正、客觀的稅務制衡機制。（圖／123RF）

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