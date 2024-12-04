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「抑制菸害」落實健康台灣願景　以價制量納入長期政策

我們想讓你知道…在台灣，以價制量政策對抑制吸菸率成長一向成效顯著。這有賴政府長期健康管理政策的正確執行，透過修法定期調整菸捐、設立明確的菸品稅負比，以最大程度降低菸害。

▲▼ 香菸,抽菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年10月國健署在記者會中指出，成人每4人中就有1人暴露於家庭二手菸的環境，占比高達26.8%。（圖／達志影像／美聯社）

● 姜至剛／社團法人台灣永續健康福祉協會理事長

今年10月國健署在記者會中指出，成人每4人中就有1人暴露於家庭二手菸的環境，占比高達26.8%，這其中還不包含三手菸的危害。我們知道很多人都以為，只要我不在別人面前抽菸，就不會危害他人，但事實上燃燒後的化學殘留物會在衣服、沙發、地毯等殘留超過6個月，容易引發接觸者中耳炎和哮喘發作機率、減低抵抗力，甚至造成兒童認知能力缺陷。

據衛福部統計，2018年至2022年之間，吸菸率從13%回升到了14%，2022年家庭二手菸暴露率更是上升至28.9%，較2018年21.1%增加7.8%，增幅超過3成，我認為這是我們在菸害防制策略上的一大警訊。

台灣菸品稅負大幅落後 僅占菸價53％

台灣在防制菸害政策一直都表現得不錯，自2008年以來，台灣響應世界衛生組織（WHO）的菸害防制策略（MPOWER），並在2015年在監測、無菸環境、戒菸服務及禁止菸品廣告方面取得了最高評等。然而，在菸品稅負的部分始終處於中等程度，甚至可以觀察到隨著菸價不斷上漲，菸品稅負比反而大幅落後。

台灣的菸品稅負比，即菸捐、菸稅占菸價僅有53％，WHO建議的75％，全球至少已經有43個國家達到WHO的菸品稅負比的要求，如亞洲鄰近國家泰國(81.3%)、韓國(73.8%)都比台灣更為進步，而新加坡(66.3%)、香港(64.52%)、日本(59.9%)的表現雖未達WHO的建議值，但也比台灣表現更佳。

▼台灣的菸品稅負比，即菸捐、菸稅占菸價僅有53％。（圖／資料照）

▲▼菸稅,菸捐,長照法修正案,長照（圖／記者張一中攝）

以價制量　抑制吸菸率成效顯著　

在台灣，以價制量政策對抑制吸菸率成長一向成效顯著。回顧過去的菸捐調整歷史，2009年菸捐調漲至20元時，成年人吸菸比例從2008年21.9％逐步下降至2011年的19.1％；2017年調漲菸稅後，隔年吸菸率從14.5％降至13％，這兩階段推動菸品的價格調升，都讓各年齡層的吸菸率下降，同時也讓更多吸菸族群意識到戒菸的重要性。

目前每包菸品的健康福利捐僅有20元，對比實際衍生的醫療成本仍然偏低，隨著經濟成長，消費者物價指數從2009年的89.07上升至2023年的105.51，成長率約為18.46%，醫療機構的醫療及人事成本都在不斷攀升，菸害所造成的醫療成本與經濟損失已不是15年前的水準，健康捐也應有相應的調整，才能反映實際的醫療成本。

另外，菸捐收入除挹注醫療發展、全民健康保險紓困等用途外，也有部份會挹注到長照基金。然而，依照衛福部分析，未來台灣超高齡化社會中，全國失能、失智、身心障礙照顧需求人口將達到83萬人，長照發展基金恐出現入不敷出的現象，不少專家、學者已出面示警，基金若不增加財源，恐怕未來3年就會耗盡。

▼目前每包菸品的健康福利捐僅有20元，對比實際衍生的醫療成本仍然偏低。（圖／免費圖庫pixabay）

▲▼ 香菸,菸蒂。（圖／免費圖庫pixabay）

菸捐、菸稅一直是長照基金穩定的財源之一，若提高菸捐將有助於穩定長照基金，也能幫助即將上路的長照3.0政策，讓資源分配更有效率。

依據菸害防制法的規定，主管機關應每兩2年應定期檢討菸品健康福利捐。今年正值11月即將舉行的菸捐審議會召開，但政府尚未對外公布會議進展。

台灣永續健康福祉協會建議可以參考法國作法，法國政府在2018年調漲菸稅，每包菸價格從7歐元漲至8歐元（約新台幣287元），1年內吸菸人口即減少100萬人，得到良好成果。隨後每隔1至2年，依照國民所得、通膨指數與物價變化等，針對菸稅進行調漲，建立自動調漲機制，2020年提高至10歐元，2023年底提高至11歐元，法國吸菸率也隨逐步調漲的菸價下降，從2019年34.6％到2023年約為27％。

無論是對長照資源的挹注，以及減少菸害影響，菸捐定期調整，或許是未來在菸害防制作為上，可以參考的重要措施。不需要透過一次性大幅度的調漲，但可參酌相關經濟數據指標，在公平、公開且透明的原則下，依據學者專家及衛福部的成效評估，每2年調整菸捐，讓菸品稅負比從53％逐步趕上WHO所訂定75％的目標，達到降低接近菸品的便利性、具體落實以價制量的減菸目標。

台灣正面臨全球最快的高齡化速度，受人口高齡化及醫療科技進步的影響，平均每人醫療支出約每10至15年便會倍增。若要實現「健康台灣」，應從各層面減少致癌風險，並擴大健保資源投入。

這有賴政府長期健康管理政策的正確執行，透過修法定期調整菸捐、設立明確的菸品稅負比，以最大程度降低菸害，達成健康台灣的長遠願景。

▼有賴政府長期健康管理政策的正確執行，透過修法定期調整菸捐、設立明確的菸品稅負比，以最大程度降低菸害。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

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