南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危機正在成形

● 翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

南韓局勢突變！南韓尹錫悅總統在韓國時間(12/3)宣布實施緊急戒嚴，並指控在野反對派從事反國家活動。此舉震驚國內外，無論對南韓民主政治或東亞地區穩定都將帶來深遠影響。

首先，大家可能需要理解這次戒嚴的背景：尹總統的民意支持率近來持續低迷，政策推行屢遇阻礙，而反對派強力攻勢更令執政黨進退維谷。在此情況下，尹錫悅以國家安全為由啟動戒嚴，試圖壓制反對聲浪，無疑將引發更大的政治對立。

然而，反對派真的會束手就擒嗎？從韓國政治歷史來看，過去任何類似的舉措幾乎都遭遇強烈抵抗。反對派很可能以街頭抗爭、國際訴求等多元手段來挑戰戒嚴的合法性與正當性。

此外，韓國公民社會的力量不容小覷，年輕世代對民主價值的高度敏感性，也可能成為決定未來走向的關鍵變數。

▼南韓宣布戒嚴，國會衝突，警察入駐。（圖／達志影像／美聯社）

更令人憂心的是，這一事件或許不只是南韓內政危機，更可能成為全球「民主退潮」的一部分。近年來，世界多國領袖都以「國家安全」為名集中權力，削弱民主機制，南韓是否會淪為此趨勢的最新案例？除了南韓之外，其他的國家是否也出現同樣的問題，值得深思。

未來幾天的事態發展將極為關鍵。尹錫悅政府是否能妥善處理這場危機，反對派與公民社會的應對策略如何，國際社會的反應又會否加深對南韓內部的影響？這些都是接下來需要密切關注的焦點！我們繼續看下去！

▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴。（圖／達志影像／newscom）

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