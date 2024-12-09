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「這是我自己想做的」　辰己涼介被妻子洗腦還是父母有毒？

我們想讓你知道…很明顯辰己家的這段親子關係，不像我們這些外人，或是父親辰己浩三口中說的如此容易。是妻子 Serena 有毒，還是父母親有毒，還是辰己涼介本來就特立獨行呢？這齣連續劇還沒有完結篇。

▲▼ 辰己涼介 。（圖／截自樂天X）

▲辰己涼介Cosplay挨轟。（圖／截自樂天X）

● 作者／小林文字燒

「我沒有被洗腦，這是我自己想做的」。這次世界棒球 12 強，有位日本球員在台灣知名度爆炸性成長，就是樂天金鷲的外野手，辰己涼介。

辰己涼介與父親　誰是誰非

他除了在賽前說「自己是未來人」、立 Flag「輸給台灣就改練投手」。辰己還因為日職頒獎典禮上 Cosplay 的舉止，被批評不尊重其他選手、大會，導致網路上現在對他評價兩極。

其中批評力道最大的，莫過於他的父親辰己浩三。「他的職業生涯終有一天會結束，人生還很長久。現在這樣，未來還有人會對他伸出援手嗎？繼續這樣下去，我擔心他會面臨很嚴重的後果。」

不過這段話最近出現翻轉。辰己涼介妻子 Serena 的頻道，近期上傳一部影片標題為「我已經忍無可忍了！」畫面只見辰己涼介一人娓娓道來、父親是如何向他借款未還，還有編織許多名目向他索取費用，一切都只是為了幫他「節稅」。

辰己涼介是 2018 年選秀會上，樂天金鷲第一指名的重磅入團。事實上，這幾年他的成長也有目共睹，連續四年的金手套、各大獎項，辰己涼介為日職現役打走守三項頂尖的選手之一，但這次鬧的風波可不小。

妻子Serena 　洗腦辰己涼介？

過去網路上也一面倒批評他們夫妻，特別是 Serena 。因為她從事過銀座陪酒的特殊經歷，還有在網路上口無遮攔的形象，讓球迷心中「棒球選手太太」的形像徹底崩毀。

辰己也在頻道中特別說明這件事，強調沒有被任何人洗腦。「那天服裝完全沒有受到指使，是我自己想穿的，而且得到大家支持才能夠實現。」「我不記得老婆曾叫我做這個、做那個，更不用說結婚後，怎麼可能會有洗腦這種荒唐說法？」

辰己在影片中還說到，世界棒球 12 強賽事期間，他還特地交代工作人員，千萬不要讓自己父母進場觀賽，親子關係溝通的裂痕早已存在許久。

也讓小林想到電影《梅艷芳》中，梅艷芳擔心媽媽沒有節制的花費，會影響到她的養老生活，於是囑咐律師「按時匯款」一筆絕對夠用的生活費，但梅媽仍不滿足，甚至有多次爭產的行動出現。

很明顯辰己家的這段親子關係，也不像我們這些外人，或是父親辰己浩三口中說的如此容易。是妻子 Serena 有毒，還是父母親有毒，還是辰己涼介本來就特立獨行呢？這齣連續劇還沒有完結篇。

▼辰己涼介與妻子。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

外送用▲▼辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻曝他答案。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

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