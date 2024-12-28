德國聖誕市集慘劇　暴露「極端主義陰影」與「社會裂痕..

▲德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年12月20日，德國馬格德堡（Magdeburg）聖誕市集發生一起駕車衝撞人群的襲擊事件，造成五人死亡、200多人受傷。這場悲劇不僅震驚全國，也讓德國社會再次面對極端主義的嚴峻挑戰。

襲擊者塔利布·阿卜杜勒穆赫辛（Taleb al-Abdulmohsen）是一名沙烏地阿拉伯裔醫生，他的背景和行為揭示了極端主義威脅的新面向，並加劇了社會內部的分裂。事件的影響迅速蔓延到德國的政治與安全政策，對即將到來的聯邦選舉構成了重大影響。

極端主義多元 隱蔽威脅

塔利布·阿卜杜勒穆赫辛以極端言論和行動挑戰了人們對極端主義的傳統理解。他是一名自稱無神論者的沙烏地阿拉伯異見人士，長期居住於德國，對伊斯蘭教持批判態度，同時公開支持德國極右翼政黨德國另類選擇黨（Alternative für Deutschland，AfD）。

在此次襲擊前，他曾在社交媒體發表言論，譴責德國政府的多元文化政策，並稱移民是「德國的威脅」。

這一事件顯示，極端主義的威脅並不限於宗教狂熱者，也可能來自政治極端分子。與傳統認為的「恐怖主義」不同，塔利布的襲擊動機與反移民情緒和極右翼意識形態密切相關，顯示極端主義的形態更為多元且隱蔽。這提醒德國及其他國家需重新審視極端主義的定義，並強化對非宗教性極端行為的識別與防範。

社會裂痕的擴大

襲擊發生後，馬格德堡和全德國出現了多場示威活動。在襲擊現場附近，約有1000名抗議者舉行集會，要求政府對移民實行更嚴格的管控，部分極右翼分子甚至揮舞寫有「重新移民」的標語。這些抗議活動反映了部分民眾對移民政策的不滿，甚至對多元文化模式的徹底否定。

在社交媒體上，襲擊事件也成為極端言論與假消息的溫床。許多人將塔利布的背景與大多數穆斯林移民混為一談，進一步強化了對穆斯林社群的負面刻板印象。這種情況不僅加劇了移民群體的邊緣化，也讓社會整體面臨更深層次的分裂。對於支持包容性政策的民眾來說，這次事件凸顯了極右翼意識形態對德國價值觀的潛在威脅。

▼襲擊發生後，馬格德堡和全德國出現了多場示威活動。（圖／路透）

媒體與社交平台的雙刃劍

媒體在此次事件中的角色引發廣泛討論。襲擊後，特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）在其社交平台X（前稱推特）上發文，公開表達對德國另類選擇黨（AfD）的支持。此舉引發德國多名政界人士的批評，認為這種跨國干預可能助長極右翼勢力，並損害德國的政治穩定。

此外，假消息的傳播速度超過了主流媒體的報導，導致部分地區出現了群眾恐慌。例如，一些社交媒體用戶錯誤聲稱塔利布在德國政府的支持下獲得庇護，煽動對移民政策的不滿情緒。這種信息傳播模式反映了數字時代社交媒體的雙面性：一方面提供了即時信息傳遞的便利，另一方面也為極端主義提供了新的平台。

政治議程的轉變

襲擊事件對德國的政治格局產生了深遠影響。事件發生在聯邦選舉即將舉行之際，極右翼政黨AfD迅速利用該事件推動其反移民政策，聲稱政府的「寬鬆政策」導致了此次悲劇。與此同時，主流政黨則呼籲國民保持冷靜，強調不應因個別事件而污名化某一特定群體。

此次事件讓國內安全和移民政策成為選舉中的核心議題。根據近期的民調，AfD的支持率在事件後有明顯成長，部分選民認為該黨的強硬立場更能保障國家的安全。然而，也有批評者指出，AfD的激進言論可能進一步撕裂社會，並無助於真正解決安全與移民問題。

政府的挑戰與應對

德國政府在事後承諾徹底調查此次襲擊，包括檢視情報機構是否忽視了對塔利布的潛在警告。內政部長南希·費瑟（Nancy Faeser）指出，此次事件暴露了安全部門在應對內部極端主義方面的不足，未來需要進一步強化跨部門合作和情報分享機制。

然而，如何在維護公共安全與保障公民自由之間取得平衡，仍是政府面臨的重大挑戰。過度強化監控措施可能引發人權團體的批評，並引發民眾對政府權力濫用的擔憂。與此同時，政府還需努力推動社會和解與包容，避免因政策偏向而進一步加劇社會分裂。

結語

馬格德堡聖誕市集襲擊事件不僅是一場安全危機，更是對德國社會與政治體制的深刻考驗。在極端主義威脅日益多樣化的背景下，德國需要在強化安全措施的同時，促進社會內部的相互理解與包容。只有通過綜合性策略，才能有效應對這些挑戰，維護德國的穩定與和諧。

從這起事件中，我們也看到了信息時代的雙面性。全球化和數位化使極端主義的傳播更為迅速，但同時也為社會反思與政策革新提供了契機。德國的應對方式將為其他國家提供借鑑，也將影響其自身未來的政治和社會發展方向。

▼全球化和數位化使極端主義的傳播更為迅速，但同時也為社會反思與政策革新提供了契機。（圖／路透）

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