TikTok禁令　引發「全球數位經濟新秩序」與「權力博弈」

▲TikTok禁令作為數位時代的一場全球性事件，改變國際數位經濟的權力分配。（圖／路透）

●王偉鴻／台灣經濟研究院副研究員

TikTok禁令作為數位時代的一場全球性事件，不僅改變國際數位經濟的權力分配，也成為國家安全與經濟利益交織博弈的典範，揭示地緣政治、科技發展和數據治理間的複雜互動。TikTok作為全球數位平台的代表，在美國市場上不僅僅是一個娛樂工具，更是一個具有巨大經濟價值和戰略意義的創新生態系統。

重塑地緣政治與數位經濟

美國共和與民主兩黨在去年聯手再加上拜登政府神助攻催出的TikTok禁令，讓剛選上的川普撿到一把好用的槍，可以拿來和中國進行外交談判好籌碼。

川普在TikTok禁令邏輯是將經濟與國家安全議題相結合，透過威脅禁令作為談判籌碼，反映川普希望透過經濟與科技領域的施壓手段，對中國的經濟影響力進行反制，同時為美國的商業利益開闢新的成長機會，川普這種談判策略在國際場域不僅試圖實現短期的政治與經濟收益，還試圖重塑美國在全球數位經濟主導地位。

川普表面上以國家安全為由提出，但其深層邏輯更像是一場在重新分配全球數位經濟權力的策略行動。TikTok作為一個在美國擁有超過1.7億活躍用戶的數位平台，不僅是數位創意的溫床，更是美國經濟的重要推動力。

根據Oxford Economics報告，2023年TikTok直接為美國經濟貢獻242億美元GDP，並支持22.4萬個就業機會，其中9.8萬個是直接創造的職位。同時，TikTok還為美國政府帶來53億美元的稅收收入，包含30億美元的聯邦稅收及23億美元的州與地方稅收。

這些數據不僅證明TikTok在經濟層面的龐大經濟價值，更突顯出其已成為美國中小企業（SMBs）核心驅動力，特別是在推動本地商業擴展、多元化受眾觸及以及創新型營銷模式應用方面的貢獻。

TikTok對美國中小企業的影響尤其顯著。在過去幾年中，TikTok的營銷模式幫助無數美國本地企業觸及到全球消費者，同時透過平台上的創意內容引領消費趨勢。許多中小企業得益於TikTok的演算法推薦機制，以較低成本實現品牌曝光和市場滲透。從這個角度看，TikTok不僅僅是年輕人的娛樂工具，更是一個具有深遠經濟效益的數位平台生態系統。

TikTok背後博弈

川普正是基於這些商業價值，將TikTok的經濟影響力轉化為國際談判的籌碼。透過威脅全面禁令，他試圖迫使TikTok的中國母公司字節跳動剝離其美國業務，藉此重新分配TikTok所有權，為美國企業創造更多參與機會，並提升美國數位經濟的自主性。

深究來看，TikTok禁令的背後邏輯不僅是針對中國科技企業的經濟影響力，更是一種以國家安全為名的地緣政治策略。川普政府將TikTok的經濟價值轉化為談判籌碼，不僅試圖削弱中國在全球數位經濟中的地位，也藉此提升美國科技產業的自主性。

TikTok禁令的戰略意圖超越國家安全的表面訴求，其深層邏輯是重新塑造全球數位經濟的權力格局，並以此提升美國在數據治理領域的主導地位。

換句話說，川普政府以國家安全為名，試圖重新定義中美兩國在數位經濟領域的競爭格局。TikTok被認為可能構成美國國家安全風險，這項指控雖然缺乏具體實證支持，但卻成功地引發國內外對中國科技企業的警惕。

川普的策略是將國家安全與經濟利益結合，以TikTok禁令為槓桿，迫使中國在其他經濟和科技領域讓步。

▼川普基於商業價值，將TikTok的經濟影響力轉化為國際談判的籌碼。（圖／路透）

TikTok禁令 引發歐盟政策新趨勢

在國際層面，TikTok禁令所引發的影響超越中美之間的對抗，其作為全球數據治理碎片化的催化劑，對歐盟和其他國家的政策選擇也產生深遠影響。歐盟在數據治理方面早已領先全球，透過《通用數據保護條例》（GDPR）建立高標準的數據隱私保護機制，TikTok禁令進一步促使歐盟採取更嚴格的數據本地化政策，強化數據主權的概念。

這種趨勢可能在全球範圍內引發連鎖效應，其他國家可能仿效歐盟的做法，進一步限制跨國數據流動，從而改變全球數據治理的格局。

同時，這也對跨國企業構成重大挑戰，包括合規成本增加、市場進入壁壘提高，以及技術創新受到抑制。在中國方面，TikTok禁令激發針對美國企業的報復措施，包括對輝達等科技巨頭的反壟斷調查和對稀有金屬出口的限制。

這些措施不僅是經濟上的懲罰，更是一種地緣政治策略，旨在削弱美國科技企業的國際競爭力，同時為中國本地企業創造發展空間。

國家安全還是經濟利益？ TikTok禁令難題

TikTok禁令還對美國自身的數位經濟生態系統帶來潛在風險。雖然封鎖外國競爭者短期內可能讓美國本土企業受益市場壟斷，但這種政策將削弱市場競爭力，進而抑制技術創新，削弱美國科技產業的國際競爭優勢。

全球數據治理的碎片化趨勢可能導致數據本地化成為各國的主要政策方向，這將對跨國企業的營運效率和市場擴展構成重大挑戰。TikTok禁令的深層意義在於它揭示數位經濟與國際談判之間日益複雜的交錯關係，以及國家安全與經濟利益平衡的困難。

在美國的單邊行動之下，全球科技產業的新秩序正在成形，國際社會亟需探索一種既能保障國家安全又能促進全球經濟合作的治理模式。

TikTok禁令所帶來的啟示不僅在於它改變全球數據治理的格局，也在於它凸顯國家安全與經濟利益的權衡難題。隨著數據逐漸成為國家實力的核心要素，如何在保障國家安全的同時促進全球經濟合作，將成為未來國際政治與經濟策略的重要課題。這一事件反映出多邊主義在數位時代面臨的挑戰，各國如何在地緣政治對抗中尋求合作平衡，將對全球經濟和技術創新產生深遠影響。

TikTok禁令是全球數位經濟權力博弈的一個縮影，其影響超越中美之間的對立，更改變全球數位生態系統的未來發展方向。在這場數位時代的權力博弈中，如何建立多邊合作的數據治理框架，既能確保國家安全又能推動技術創新，將成為國際社會亟需解決的核心挑戰。

▼TikTok禁令是全球數位經濟權力博弈的一個縮影，其影響超越中美之間的對立，更改變全球數位生態系統的未來發展方向。（圖／路透）

重新思考數位經濟 未來權力格局

TikTok禁令作為全球數位經濟博弈的縮影，雖然以國家安全之名登場，但其背後卻蘊含更為複雜的權力重組邏輯，挑戰既有的數位經濟治理框架。從歐美到亞洲，各國的應對策略不僅反映其在數據治理與地緣政治上的立場，也揭示多邊主義在數位時代的脆弱性。

然而，我們是否過於專注於以國家安全為理由的單邊行動，而忽略這些政策對全球數位創新、生態系統平衡以及國際合作的潛在破壞性影響？

數據作為21世紀的關鍵資源，其治理模式不應僅由單邊行動或經濟壓迫所主導。TikTok禁令的實施雖在短期內看似強化美國數位經濟的自主性，但長遠來看，這種碎片化的治理模式是否會成為全球技術合作與經濟整合的絆腳石？特別是在歐盟強化數據主權的同時，其他國家的跟進是否將導致國際數據流動的進一步受限，甚至削弱全球市場的效率與技術創新能力？

這場博弈也引發我們對國家安全與經濟利益之間界限的深層反思。當國家安全不斷被擴展為一種可以包含經濟競爭的全能理由，我們是否正在走向一個以保護主義取代開放合作的世界？

數位經濟的核心價值不僅在於創新與效率，更在於跨越國界的互聯互通。在這場國際政治的角力，各國如何找到一個兼顧國家利益與全球合作的平衡點，將成為決定數位經濟未來發展的關鍵。

▼數位經濟的核心價值不僅在於創新與效率，更在於跨越國界的互聯互通。（圖／路透）

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