混亂政局下　「大罷免行動」的政治觀察

▲總統賴清德、立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳淞山／專欄作家

在「朝小野大」的立法院政治結構下，由於在野黨掌握國會多數的政治運作，透過立法權、預算權與人事同意權的強力主導力量，讓行政院的重大施政及政策舉步維艱，幾乎陷入政治失能與失控的困境，台灣政局進入了嚴重混亂的政治黑暗期，朝野越演越烈的政治惡鬥及內耗，逐漸可能變成訴諸直接民主的朝野相互罷免的政治攻防與對抗。

執政的民進黨內部對要不要搞大罷免的行動產生重大分歧、步調不一的內訌危機，最大在野的國民黨則不甘示弱的表態要精準打擊罷免某些較為危險的綠營立委，而無法被罷免的民眾黨則樂在其中的隔山觀虎鬥，造成台灣內部相當嚴重的政治撕裂與社會動蕩氛圍。

美麗島民調結果 罷免只會空忙一場

美麗島電子報最新的1月國政民調（1月15日到17日調查）結果顯示，認為有必要罷免該選區的立委者僅有17.8％，沒有必要罷免者則高達72.1％，而受訪民眾戶籍行政區現任立委為國民黨籍者，有26.6％認為有必要罷免，68％認為沒有必要，而在現任立委為民進黨籍者，有10％認為有必要罷免，85.3％認為沒有必要。

這個民調結果正顯示出絕大多數的民眾並不支持搞大罷免行動，尤其是在受訪民眾戶籍行政區的現任立委，不管是國民黨或民進黨籍，也是大多數不支持搞罷免其選區的立委。

換句話說，台灣的多數民眾認為才剛要就職滿1年的立委，不管問政表現如何，罷免的正當性似乎不足，而且基本上認為搞罷免就是朝野政黨惡鬥的政治操作，跟「中共介入」立法院的運作或「亡國論」並無直接的關連，因此大都不願意隨之起舞搞罷免！

更何況，從上述民調的交叉分析來看，17.8％認為有必要、72.1％認為沒有必要罷免者當中，政黨傾向國民黨者有7.6％認為有必要，傾向民進黨者有33％（60.3％認為沒必要），傾向民眾黨者有8.5％，中立者有10.2％，更顯示出就連民進黨支持群體認為沒有必要搞罷免者幾乎比有必要者高出近一倍的結果。

因此似乎可以解讀成，由民進黨立法院黨團總召柯建銘所鼓吹發動的全面大罷免國民黨立委的行為，並沒有獲得民進黨多數支持者的支持力挺，倘若繼續搞下去的結果就很可能只會是空忙一場，甚至得不償失而反受其害。

看起來，可能烽火連天的大罷免行動是很難感動民心搞得起來，因為，台灣的主流民意並不認為此時搞大罷免立委的政治行動有其必要的正當性。縱使立法院再亂，行政權再失能，多數百姓也更不願意宛如選舉動員的大罷免把台灣帶入更加變本加厲的政治惡鬥大亂局當中，更不想因為這樣的朝野惡鬥大亂象，造成台灣社會更嚴重的撕裂對立與動蕩不安，甚至嚴重影響民生經濟的正常發展。

▼美麗島民調認為有必要罷免該選區的立委者僅有17.8％，沒有必要罷免者則高達72.1％。（圖／美麗島民調提供）

賴清德政府 該反思目前重大警訊

因此，對比上個月，上述民調結果顯示，賴清德總統的信任度與執政滿意度下滑了，民進黨好感度正向評價也下滑2.6％,而國民黨上升了1.3％，民眾黨上升了3.1％。立法院院長韓國瑜的整體表現滿意度來到48.4％，比賴清德總統的執政滿意度50.4％，僅僅落後2％，但比行政院長卓榮泰的施政表現39.9％高出了有8.5％之多，而在去年12月26日被起訴的柯文哲，表示信任者比上個月拉升了有5％，從19.9％變成24.9％，民眾黨好感度的正向評價也拉升了有3.1％。

顯然，因為立法院的政治亂象或者在野的國會多數暴力結果，再加上起訴柯文哲與柯建銘總召推動的大罷免行動等重大事件，從民調數據結果顯示，似乎最後蒙受其害的是執政的民進黨及其政府，而不是被民進黨批評質疑毁憲亂政或親中的國民黨及民眾黨。這樣的發展結果，難道不是賴清德總統與民進黨政府該反思檢討的重大政治警訊嗎？

總之，台灣多數民眾並不樂見台灣政局發展更壞或更亂，更不想要看到遍地烽火的大罷免搞得台灣更加治絲益棼、難分難解，演變成永無寧日的政治惡鬥，造成台灣內部自亂陣腳、動蕩不安與民生經濟衰敗，給我們的潛在敵人有可乘之機！

尤其是當美國新總統川普就任即將帶來諸多不可測及不可控的政治變數，兩岸關係發展又不知會有如何劇烈變化之際，台灣更要穩住內部政經情勢與社會安定的基石，來面對更加複雜多變的外部挑戰，徒增紛擾的朝野惡鬥及大罷免恐怕是該有所決斷了，台灣三大政黨都該以蒼生為念有所節制、再節制吧！

▼從民調數據結果顯示，最後蒙受其害的是執政的民進黨及其政府，難道賴清德總統與民進黨政府不該反思檢討嗎。（圖／美麗島民調提供）

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