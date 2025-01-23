ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

健全租屋市場　讓安居不再只是夢

我們想讓你知道…唯有建立一個健全的租屋市場，才能真正實現居住正義，讓每個人都能找到適合自己的安身之所。這不僅能緩解房價上漲壓力，更能為台灣的住宅市場帶來更健康的發展。

▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲安全的住所是人類的基本需求，但現今的住房問題，已經不只是個人議題，更是攸關整個社會發展的關鍵。（圖／記者林敬旻攝）

●王春木／桃園市地政士公會理事長、國立台北大學不動產與城鄉發展學系博士研究生

曾有一句廣告詞提到「你與丈母娘的距離...只差一間房，沒有房你只能叫阿姨！」，這突顯了在台灣文化背景下，擁有房屋對於建立家庭的重要性。在馬斯洛需求理論中，安全的住所是人類的基本需求，但現今的住房問題，已經不只是個人議題，更是攸關整個社會發展的關鍵。

2023年主計總處家庭收支調查結果顯示，台灣自有住宅之比率已達84.5%，而先進國家如，美、日、英都在65%左右，先進的歐洲德國只有51%。

台灣為何住宅供不應求？　很大因素是分配不均

那麼，台灣自有住宅比率如此之高，為何還是讓人有供不應求、住宅節節高漲的情況發生？而台灣人口卻節節減少，台灣預估2030年總人口開始低於2300萬人，在供需原理調整之下，房地產不應該漲價啊？

其中很大的因素來自於分配不均的問題。多數的台灣人賺了錢，累積到一定數額之後，第一個想到的投資標的就是買房，「有土斯有財」觀念根深柢固，房地產早已不是居住必需品，而房屋持有稅率偏低、利率又長期低檔，讓房地產變成炒作商品。

台灣的租屋市場一直存在著房東優勢現象，尤其是住宅供給不足的區域。例如，台灣大型廠區的開發，引入大量就業人口，如果買不起的人就租，但房東通常都是短租約，一年或二年，租金跟著大型廠區繁榮，房價也水漲船高，薪資未必跟得上漲幅，形成一股競租的現象，只有高收入者能負擔。

弱勢族群被迫遷往較不便利的地區，讓工作離居住地越來越遠，通勤距離拉長，增加交通負擔，加劇氣候暖化問題。台灣租市場市場

台灣租賃市場不夠優良　政府該建立安定環境

不僅是房租的問題，台灣的租賃市場房屋品質也不夠優良。雖然法律規定房東有修繕房屋的義務，但房東是議價能力強的那一方，最後仍然會將修繕費轉為租金收取回來，或是不再續約。都市化的人們，血液中遊牧民族的基因已經蕭然殆盡，喜歡安定感不適應遷徙，已經根深蒂固於心中，於是產生無論如何一定要買房的念頭，不管是背負30年、40年貸款，也無所謂。

政府雖然推動社會住宅政策，但2024年號稱的20萬戶社會住宅，在932萬的住宅存量中僅占不到2%。社會住宅來不及，也不適宜作為解決住宅的主要手段，因為將來人口只會減少，大量的空屋將會衝擊整個房地產市場經濟。

解決之道在於建立一個能讓租屋族感到安定的環境。若能開設租賃保險、基金，避免繳租問題，並給予屋主長租約獎勵，將能大幅提升租屋市場的穩定性。同時，大型廠區開發時，應該把住宅需求納入都市計畫考慮，制定相關政策抑制炒作。

當租屋不再只是一個過渡選項，而是一個穩定且有保障的居住方式時，人們就不會執著於「一定要買房」的想法。唯有建立一個健全的租屋市場，才能真正實現居住正義，讓每個人都能找到適合自己的安身之所。這不僅能緩解房價上漲壓力，更能為台灣的住宅市場帶來更健康的發展。透過完善的租屋制度，我們可以重新定義「安定感」，讓安居不再僅限於「有房」的框架之中。

▼政府雖然推動社會住宅政策，但也不適宜作為解決住宅的主要手段，因為將來人口只會減少，大量的空屋將會衝擊整個房地產市場經濟。（圖／記者項瀚攝）

▲▼房市,空拍,鐵皮屋,新北市。（圖／記者項瀚攝）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

►美國再度退出「巴黎協定」　台灣的法律挑戰與永續發展對策

►當預算審查碰上認知作戰　為民把關變成「親中賣臺」？

►蓄意破壞海纜絕非杞人憂天　政府應建立防護預警系統

投稿
申訴
關鍵字: 王春木 雲論 租屋 社會住宅 自有住宅 租屋正義

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
閱之海筆記／從搖滾歌手到情色「黃」帝：內田裕也
健全租屋市場　讓安居不再只是夢
川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？
「志願單親」單身生子！她直球對決6大問：小孩有爸爸..
大罷免若真來臨　藍綠動能差距大

推薦閱讀

健全租屋市場　讓安居不再只是夢

川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？

大罷免若真來臨　藍綠動能差距大

美國再度退出「巴黎協定」　台灣的法律挑戰與永續發展..

老闆懂年輕人想什麼？解析Z世代過年轉職考量　這3點..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

鄭仲昕／身分證能客製化設計？還可不列配偶姓名！

Netflix懸疑片《三人要守密，兩人得死去》：沒..

南非武官挾持案第一手內幕！　誰「勸降」陳進興？

相關文章

川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？

川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？

讓「美國再次偉大」(Make America Great Again,MAGA)，是川普於競選時疾呼的口號，確實打動許多美國人，讓甫上任的川..

7小時前

大罷免若真來臨　藍綠動能差距大

大罷免若真來臨　藍綠動能差距大

朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

美國再度退出「巴黎協定」　台灣的法律挑戰與永續發展對策

美國再度退出「巴黎協定」　台灣的法律挑戰與永續發展對策

當預算審查碰上認知作戰　為民把關變成「親中賣臺」？

當預算審查碰上認知作戰　為民把關變成「親中賣臺」？

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

健全租屋市場　讓安居不再只是夢

健全租屋市場　讓安居不再只是夢

川普的經濟政策　真能讓「美國再..

大罷免若真來臨　藍綠動能差距大

美國再度退出「巴黎協定」　台灣..

老闆懂年輕人想什麼？解析Z世代..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面