健全租屋市場　讓安居不再只是夢

▲安全的住所是人類的基本需求，但現今的住房問題，已經不只是個人議題，更是攸關整個社會發展的關鍵。（圖／記者林敬旻攝）

●王春木／桃園市地政士公會理事長、國立台北大學不動產與城鄉發展學系博士研究生

曾有一句廣告詞提到「你與丈母娘的距離...只差一間房，沒有房你只能叫阿姨！」，這突顯了在台灣文化背景下，擁有房屋對於建立家庭的重要性。在馬斯洛需求理論中，安全的住所是人類的基本需求，但現今的住房問題，已經不只是個人議題，更是攸關整個社會發展的關鍵。

2023年主計總處家庭收支調查結果顯示，台灣自有住宅之比率已達84.5%，而先進國家如，美、日、英都在65%左右，先進的歐洲德國只有51%。

台灣為何住宅供不應求？ 很大因素是分配不均

那麼，台灣自有住宅比率如此之高，為何還是讓人有供不應求、住宅節節高漲的情況發生？而台灣人口卻節節減少，台灣預估2030年總人口開始低於2300萬人，在供需原理調整之下，房地產不應該漲價啊？

其中很大的因素來自於分配不均的問題。多數的台灣人賺了錢，累積到一定數額之後，第一個想到的投資標的就是買房，「有土斯有財」觀念根深柢固，房地產早已不是居住必需品，而房屋持有稅率偏低、利率又長期低檔，讓房地產變成炒作商品。

台灣的租屋市場一直存在著房東優勢現象，尤其是住宅供給不足的區域。例如，台灣大型廠區的開發，引入大量就業人口，如果買不起的人就租，但房東通常都是短租約，一年或二年，租金跟著大型廠區繁榮，房價也水漲船高，薪資未必跟得上漲幅，形成一股競租的現象，只有高收入者能負擔。

弱勢族群被迫遷往較不便利的地區，讓工作離居住地越來越遠，通勤距離拉長，增加交通負擔，加劇氣候暖化問題。台灣租市場市場

台灣租賃市場不夠優良 政府該建立安定環境

不僅是房租的問題，台灣的租賃市場房屋品質也不夠優良。雖然法律規定房東有修繕房屋的義務，但房東是議價能力強的那一方，最後仍然會將修繕費轉為租金收取回來，或是不再續約。都市化的人們，血液中遊牧民族的基因已經蕭然殆盡，喜歡安定感不適應遷徙，已經根深蒂固於心中，於是產生無論如何一定要買房的念頭，不管是背負30年、40年貸款，也無所謂。

政府雖然推動社會住宅政策，但2024年號稱的20萬戶社會住宅，在932萬的住宅存量中僅占不到2%。社會住宅來不及，也不適宜作為解決住宅的主要手段，因為將來人口只會減少，大量的空屋將會衝擊整個房地產市場經濟。

解決之道在於建立一個能讓租屋族感到安定的環境。若能開設租賃保險、基金，避免繳租問題，並給予屋主長租約獎勵，將能大幅提升租屋市場的穩定性。同時，大型廠區開發時，應該把住宅需求納入都市計畫考慮，制定相關政策抑制炒作。

當租屋不再只是一個過渡選項，而是一個穩定且有保障的居住方式時，人們就不會執著於「一定要買房」的想法。唯有建立一個健全的租屋市場，才能真正實現居住正義，讓每個人都能找到適合自己的安身之所。這不僅能緩解房價上漲壓力，更能為台灣的住宅市場帶來更健康的發展。透過完善的租屋制度，我們可以重新定義「安定感」，讓安居不再僅限於「有房」的框架之中。

▼政府雖然推動社會住宅政策，但也不適宜作為解決住宅的主要手段，因為將來人口只會減少，大量的空屋將會衝擊整個房地產市場經濟。（圖／記者項瀚攝）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。