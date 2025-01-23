川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？

▲川普上任後令人矚目的新聞就是簽屬許多令人震驚的政策與法案。（圖／路透）

●傅馨儀／執業律師、國際經濟法學博士後期研究

讓「美國再次偉大」(Make America Great Again,MAGA)，是川普於競選時疾呼的口號，確實打動許多美國人，讓甫上任的川普於去年大選時獲得總統選舉及上下兩院國會選舉囊括極佳的票數，贏得漂亮的勝利。

今年1月20在馬丁路德紀念日當天(一月的第三個星期一)，川普再次上任成為美國第47屆總統。因為氣候變遷急遽寒冷的因素，就職典禮從室外移到室內經全球瘋狂直播報導外，川普上任後令人矚目的新聞就是簽屬許多令人震驚的政策與法案。例如，美國不再採行出生地原則，日後在美國境內出生的人無法直接取得美國籍，以及美國退出世界衛生組織(WHO)、退出2015年巴黎氣候協定等。

川普的經濟構想 可能讓問題層出不窮

就經濟層面來說，影響最大的是課徵高額關稅。川普明確表示，除了美國國會表決同意成為內國法的租稅規定外，其他OECD全球租稅協議將不再遵守。並迅即在下個月2月1日先對墨西哥及加拿大課徵25%關稅。同時也下令設置【外部稅務局】來落實這些高額關稅政策。

從川普就職演說中，我們可以知道他的想法是，若對外國企業加強徵收關稅及稅收，將有助於美國經濟收入，提升公民財富。但事實上真的是如此嗎? 我們常說，理想可以很豐滿，但現實經常很骨感。舉例來說，近年來日本觀光發大財，原因很明確的就是因為日圓貶值，幾乎所有的外幣兌換日幣都變多了，世界各國的人可以用外幣歡樂遊日本，大幅增加海外人士到日本旅遊的意願。

相同的道理，賦稅的成本增加，勢必會影響美國的進口貿易。除非美國可以所有的生活、能源等需求均可以在境內自給自足，不需仰賴輸入，否則，當海外企業的商品進口美國成本增加，必定會影響外國商品進口意願，或會選擇用迂迴的方式來規避高額關稅。

試想，假設一樣東西賣100元，原本扣除掉成本及稅金後淨賺20元，現在提高稅金後只能淨賺2元，難道企業不會有其他的商業考量嗎?

因此川普的單純構想乍看非常美好，但就一般財經商業及經濟理論來說，後續問題層出不窮，將直接影響全球GDP，也會阻礙美國的貿易流通與科技研究發展。

雖然AI供應鏈或許可獲得較低關稅的優惠，台美也會加強租稅協定的雙邊經濟合作，但若是川普沒有對於科技商業確保優惠措施，屆時不是台灣在經濟上需要依靠美國，而是美國需要借重台灣科技優勢及半導體供應鏈時，恐怕川普必須要調整諸多經濟及稅務政策才能讓台灣企業安心進行商業行為。

經濟是國家的命脈，當今世界國家是否能夠強盛，均取決於「經濟與科技」，MAGA的夢想是否能如川普總統想像的那麼順利? 目前應該是保持疑慮，且讓我們持續拭目以待吧!

▼川普的單純構想乍看非常美好，但後續問題層出不窮，將直接影響全球GDP，也會阻礙美國的貿易流通與科技研究發展。（圖／路透）

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