DeepSeek技術突破與隱私爭議　揭示AI普及化的挑戰

▲▼中國新創公司DeepSeek開發出的低成本、高效能AI大模型。（圖／路透）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教台灣師範大學

人工智慧（AI）技術的發展長期以來一直由科技巨頭壟斷，高昂的計算資源需求與巨量數據訓練門檻，使得中小企業難以進入這個市場。然而中國AI新創公司 DeepSeek 正在改變這一格局，透過技術精簡、高效運算與低成本模型，讓 AI 技術更加普及。這不僅為AI產業帶來新機遇，也讓台灣等中小型市場更容易參與AI發展。與此同時，DeepSeek 在歐洲遭遇的隱私與數據安全爭議，則揭示了AI普及化所帶來的挑戰。

DeepSeek改變AI發展 走向「高效能、低資源消耗」

DeepSeek 的技術突破正在改變AI的發展方向，使其從「更大、更強」的模式轉向「更小、更高效」，進一步推動 AI 普及化。

過去 AI 競爭的焦點在於「模型規模」與「硬體運算能力」，企業普遍認為更大、更強的運算資源才能帶來更好的 AI 產品。然而 DeepSeek 以僅 500 萬美元的投資，打造出與 GPT-4 和 Claude 競爭的 AI 模型，顛覆了這一傳統認知。其成功的關鍵在於技術精簡與高效能運算策略，而非單純依賴高資本投入。

DeepSeek 透過技術精簡，使 AI 的運算需求大幅下降，讓 AI 模型能夠運行在更低成本的硬體環境中，讓 AI 應用更加普及。該公司透過降低數據表示的精度，將 32 位元精度降至 8 位元，在保持模型準確度的同時，記憶體使用量減少 75%。此外它採用了多 token 模型（multi-token model），突破傳統逐字處理的方式，改用短語識別技術，使 AI 處理速度提升兩倍，準確率提升至 90%。

這些技術創新，使 AI 不再需要昂貴的 GPU 伺服器，而是能夠在一般遊戲顯卡上運行，降低了技術門檻。這種「高效能、低資源消耗」的發展模式，不僅影響 AI 技術的未來走向，也直接挑戰了 NVIDIA 等企業壟斷 GPU 運算市場的商業模式。

這場 AI 普及化的趨勢與台灣的產業結構不謀而合，為中小企業提供了更多機會，使它們更容易應用 AI 技術。過去由於 AI 技術發展高度依賴大規模運算資源，許多企業無法負擔 AI 訓練的成本。

但現在當 AI 開始朝向「輕量化、高效能、低功耗」發展，台灣的企業更容易投入 AI 研發，並針對智慧製造、金融科技、醫療 AI、智慧城市等領域，打造符合市場需求的 AI 應用。

此外台灣在半導體與資訊通信技術（ICT）產業的優勢，也能在這場變革中扮演關鍵角色，推動低成本 AI 運算方案的發展，讓 AI 技術能夠更廣泛地應用於各行各業。

▼現在 AI 開始朝向「輕量化、高效能、低功耗」發展。（圖／路透）

AI帶來隱私疑慮 法規監管問題是企業考驗

DeepSeek 在歐洲遭遇數據隱私疑慮，突顯了 AI 普及化所帶來的監管挑戰。雖然 DeepSeek 的技術突破降低了 AI 進入門檻，讓更多企業與個人能夠使用 AI，但其數據收集政策卻引發了歐洲的強烈關注。

義大利、愛爾蘭、比利時、荷蘭和法國的數據保護機構正在調查 DeepSeek 是否違反《通用數據保護條例》（GDPR），特別是在個人數據是否被傳輸至中國的問題上，監管機構表現出高度警惕。這些疑慮已導致義大利政府暫時封鎖 DeepSeek 的 AI 應用，並要求提供更透明的數據處理說明。

DeepSeek 在數據收集方面的做法，使歐洲監管機構擔憂其是否符合 GDPR 標準，影響 AI 普及化的推進。根據 DeepSeek 的使用條款，該應用程式會收集三種類型的用戶數據，包括使用者直接提供的資訊（如姓名、電子郵件地址）、自動收集的資訊（如 IP 位址、設備資訊）以及來自第三方來源的數據（如 Apple 或 Google 登入）。此外 DeepSeek 也會透過跨設備監控使用者行為，並存儲數據「盡可能長的時間」，甚至可能將數據分享給廣告商、數據分析公司、執法機構、公共機關與版權持有人。這些政策與 OpenAI 的 ChatGPT 及 Anthropic 的 Claude 類似，但 DeepSeek 在數據保護的透明度上仍有待提升。

DeepSeek 將用戶數據存儲於中國伺服器，進一步加深了歐洲對其隱私政策的疑慮，也讓 AI 普及化的發展面臨更多法規挑戰。

根據 2022 年歐洲數據保護委員會（EDPB）的法律研究，中國隱私法的原則是「社會穩定應優先於個人數據保護」，並允許政府以國家安全或刑事調查為由，獲取與分析個人數據。這使得歐洲監管機構更加擔心 DeepSeek 的數據存儲與處理方式，特別是用戶數據是否會受到政府監控。

此外根據 2024 年網絡安全指數，中國是全球最容易遭受網絡攻擊的國家之一，而 Cisco 的分析報告也顯示DeepSeek 無法有效阻擋演算法「越獄攻擊」（jailbreaking attacks），這使得其 AI 模型更容易被濫用，進一步加深了歐洲市場對其安全性的擔憂。

台灣企業在 AI 普及化的趨勢下，應該尋求發展機會，同時確保數據隱私與安全符合國際標準。這場變革為台灣帶來了 AI 產業發展的契機，但企業在應用這些技術時，也必須確保自身符合國際法規，避免未來因隱私與監管問題受到市場限制。

除了技術創新，台灣企業應加強 AI 軟體開發與應用層面的創新，發展輕量化 AI 模型，降低對昂貴硬體的依賴。此外應確保 AI 產品符合國際隱私標準，在數據處理、使用者隱私保護等方面，採取更嚴格的措施，以符合 GDPR 等全球監管規範。

AI 產業的發展正從「資源密集型」轉向「效率導向型」，這為台灣提供了更多機會，但也要求企業在數據治理與監管合規上做出更多努力。

DeepSeek 的技術突破顯示 AI 不再是科技巨頭的專利，而是一個開放的競爭市場。但如何在技術創新與數據治理之間找到平衡，將決定 AI 普及化是否能真正實現，而這也是未來 AI 產業發展的重要課題。

▼DeepSeek 的技術突破顯示 AI 不再是科技巨頭的專利，而是一個開放的競爭市場。（圖／CFP）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。