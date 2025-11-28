台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

▲台積電前副總羅唯仁。（圖／取自工研院）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

台灣晶圓代工龍頭台積電正式對其前資深副總羅唯仁提出告訴，指控其可能將機密技術資料洩漏給新東家英特爾（Intel），引發檢方迅速介入調查，並對其台北與新竹住所進行搜查。台積電指出，羅唯仁在今年7月離職後即加入英特爾，違反了競業禁止協議與商業機密保護規範，懷疑其可能將先進製程技術、特別是用於AI加速器的關鍵資料帶往美國。

這起爭議迅速升高為國安層級議題，台灣經濟部與高檢署均表態介入調查，並可能動用《國安法》與「國家關鍵技術」的法定框架。

羅唯仁曾任台積電研發核心要職，協助推進7奈米、5奈米等先進製程，是台灣半導體技術護國神山的重要推手。據媒體報導，他退休後獲英特爾延攬，條件優渥，也引發對英特爾「挖角戰略」是否影響台灣國安與產業主權的討論。

英特爾否認任何不當行為，執行長陳立步強調公司「尊重智慧財產權」。台灣經濟部與國科會皆強調，若涉及技術為「國家關鍵技術」，將依法調查與認定。

不過，英特爾作為美國政府大力扶持的本土半導體發展重點企業，在地緣政治架構下，與台積電的競爭早已超出市場層次。羅唯仁案因此不單是單一企業的人才流動爭議，更是美中科技戰下的延長線，涉及美國戰略部署、台灣產業自主、防諜能量與司法效能的全面考驗。

▼英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

The War is Over I Saw it on TV

這場看似激烈的商業機密攻防戰，其實在英特爾執行長陳立武公開喊話「沒這回事」的那一刻，結局大概就已經寫好了。這是川普時代美國新產業戰略與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，真正的劇本已經定稿，現在只是照劇情走。

為什麼這麼說？別忘了，今天的英特爾不只是一家上市公司，它是川普政府「讓美國再次偉大」在科技領域的看板企業。美國政府現在的算盤很清楚：最好台積電乖乖跟英特爾合作；如果不願意，那就用美國的方式來「促進」合作，挖角只是其中一招。

這場官司要打贏有多難？首先，竊取商業機密的舉證門檻極高。再來，若羅唯仁持有美國籍，台灣檢調想對英特爾或他本人採取實質行動，難度更是登天。

羅唯仁這種等級的高管，在決定退休轉戰英特爾前，難道會沒做過沙盤推演？英特爾既然敢挖角，背後的法律保護與政治承諾肯定早就給足了，更別提現在還有川普政府在背後撐腰。

所以，台灣現在大動作的搜索、調查、喊話要撤銷院士，與其說是能真的「懲罰」英特爾，不如說是讓台灣民眾看的「安慰劑」。政府必須展現捍衛台積電、捍衛國家利益的姿態，讓民眾覺得「我們有在做事」。

但仔細觀察政府說法的變化：從嚴厲的「涉及國安」，慢慢轉變成「初步判斷損害有限」，典型的降溫鋪陳。司法檢調大動作，但是隨著新聞熱度退去，大家就會像對待台灣其他流失的優勢一樣，慢慢變得無感。這才是這起事件最讓人感到無力之處。

這樣說不是說台灣只能放棄，而是要調整策略！真正想守住「矽盾」，就不是花拳繡腿的想靠一紙起訴或記者會來回應，而是把「國家關鍵技術」的保護辦法進一步法制化、讓人才就算流動、國安級Know-how也絕對不外溢，變成台灣關鍵企業治理與國家科技管理的根本共識。

川普時代的地緣經濟重組是結構性趨勢和壓力，也是台灣科技優勢流失的主因，如果無法針對主因想出對策，只有事後的司法動作，那麼所有戲劇性的搜索與聲明，真的只是表演而已！

▼這場看似激烈的商業機密攻防戰，其實是川普時代美國新產業戰略與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，真正的劇本已經定稿，現在只是照劇情走。（圖／記者湯興漢攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。