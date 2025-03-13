用倒閣與多數黨組閣　解決憲政僵局

▲藍軍在退無可退的情況下，確實應認真思考是否改換戰法，以倒閣並訴求多數黨組閣，藉合憲的方式、尋求最新民意來為憲政僵局解套。（圖／記者李毓康攝）

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授

行政院將總預算退回覆議，仍被藍白聯手否決，政院盤算是藉以加溫大罷免，但對藍白來說，又一次被行政院打臉，畢竟之前立法院長韓國瑜已呼籲行政院不要對總預算覆議，但政院仍不甩韓的建議，擺明不尊重立法院，行政立法僵局無解 ; 但綠軍似就只思考如何加溫罷免，將藍軍逼到牆角，沒考慮如此恐癱瘓國家運作，甚至社會對立、人民不安。是以藍軍在退無可退的情況下，確實應認真思考是否改換戰法，以倒閣並訴求多數黨組閣，藉合憲的方式、尋求最新民意來為憲政僵局解套。

有什麼理由不倒閣？ 這才是合於憲政的方式

首先，要破大罷免操作只有推動倒閣，倒閣才是合於憲政、能為行政立法僵局解套的方式，好比武俠小說中至剛、純陽的「九陽神功」，而大罷免並非憲法規定訴諸民意解決僵局的方式，只是綠軍想藉以「完全執政」的偷吃步 ; 畢竟憲法規範行政院有覆議權，立法院有倒閣權，總統於倒閣後可選擇解散國會重行選舉，訴求民意最終結果來解決僵局，道理簡單，這就是憲政主義。

既然在野反對覆議，有什麼理由不倒閣？特別是解散國會重新選舉，兩個月就能塵埃落定，而大罷免至少得半年以上，國家空轉、政治對立、人民不安，從恢復憲政秩序的邏輯來看，倒閣當然有其利基。

其次，藍軍藉倒閣除可反轉綠軍主控的罷免戰場外，也可拉高開價，同時訴求「多數黨組閣」，畢竟綠軍期待完全執政，那藍軍藉在野民意基礎訴求多數黨組閣也是剛好 ; 既然綠軍選輸不甘願，藍以倒閣重新訴求民意重新選舉，彼此利基點皆平等，不會像罷免般的多數藍委陷入泥淖倉促回防，綠委好整以暇敲碗看好戲。

況且多數黨組閣訴求也能鼓舞動員藍軍支持者，就算現今情勢或對綠軍有利，總統賴清德支持度仍約五成，但問題是綠軍不斷政治操作且進行仇恨式動員，導致民眾不滿民進黨執政的怒氣，好歹也得有個宣洩出口。況且藍軍也批評有閣員不適任，喊破了嘴，他仍安於其位，好官我自為之，提倒閣讓不適任官員下台，豈不剛好？

再以倒閣的時間點來看，應該在立院否決行政院覆議的一個禮拜內，畢竟幾次的行政院退回覆議，擺明就是不斷對藍白出招，就算藍白一直否決，也只有利綠軍政治操作，在野已被逼到牆角、退無可退，若再忍氣吞聲，更會讓支持者看衰 ; 是以否決後順勢提出倒閣並訴求多數黨組閣，才能反將行政院一軍，凸顯出自己對綠軍刻意製造憲政僵局的忍無可忍，並訴求以合憲的方式解決政治僵局，強化倒閣正當性與合理性。

何況此時機不倒閣的話，四月若漲電價，政府或又推給藍白刪除撥補台電一千億元，不得已得漲電價，又為罷免添柴火 ; 更甚者，之後綠軍或又提擴大國防軍事預算，如果藍白再擋的話，綠軍更會結合「抗中保台」操作，根本永無寧日。

倘藍軍仍蹉跎猶豫，等到第二階段綠軍大動員連署超標時才不得不祭出倒閣，則為時已晚 ; 畢竟情勢更有利綠軍不說，綠更會看破藍軍手腳，直指藍軍害怕，況且藍屆時也無法以憲政僵局解套者定位形塑義師出征的形象，還會被綠軍譏笑為已無牌可打、病急亂投醫。

▼解散國會重新選舉，兩個月就能塵埃落定，而大罷免至少得半年以上，國家空轉、政治對立、人民不安，從恢復憲政秩序的邏輯來看，倒閣當然有其利基。（圖／記者林敬旻攝）

重選就是公平攻防 總比半吊子「以罷制罷」好得多

此外，倒閣及訴求多數黨組閣，對藍委有利基，畢竟大罷免，綠軍已形塑是賴清德和藍軍仇很值最高的立委傅崐萁對決，「罷免XXX就是罷免傅崐萁」早已喊得漫天響，而綠軍仇恨動員操作已進入多元戰法，將藍委困在選區，綠軍反而進行全國宣講，藍委等於被綁起來打，當然不公平。

若是倒閣重選，除了可募款進行文宣造勢外，兩個月內重選更比像被凌遲般的要拖半年以上好得多，且藍綠候選人好歹可在一個公平的起始點相互攻防，戰敗服輸，總比藍軍半吊子的「以罷制罷」要好得多。

況且倒閣重選，國會與總統選舉脫鉤，總統大選難以藉立委動員使力，在藍軍候選人本就難施力的情況下，至少也讓綠軍總統候選人不好選，藍軍反而多些機會。

最後，民眾黨或許不願倒閣，因重選勢必席次萎縮對其大不利。但藍軍若只剩倒閣這個可以反守為攻的選項時，白軍迫於形勢仍可能和藍軍談合作，特別是藍喊出「多數黨組閣」時，對民眾黨未必不利。

提倒閣對國民黨主席朱立倫而言，更是領導上的轉機，畢竟能讓大家看到朱有能力與氣魄以戰略宏觀去化解危機，連任主席也更有利，拋出此議也會使白營和藍軍協商。更遑論倒閣只要成功，燙手山芋馬上丟到賴清德手上，要否解散國會就足以讓綠軍吵成一團 ; 若不解散國會只換閣揆，藍更可順勢拉高喊價要聯合內閣或多數組閣，若解散國會藍更可喊原來早就有大罷免規劃，賴也不用演了，倒閣的圍城效果也能更加明顯。

總之，在政治上合憲地創造先例，且能為憲政僵局解套，才是真民主，藍軍倒閣既有正當性及戰略性，何不為台灣真正的民主再向前推進一步？

▼兩個月內重選更比像被凌遲般的要拖半年以上好得多，且藍綠候選人好歹可在一個公平的起始點相互攻防，總比藍軍半吊子的「以罷制罷」要好得多。（圖／記者林敬旻攝）

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