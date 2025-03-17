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台積電歧視美國員工爭議延燒　美國、台灣怎麼看？

我們想讓你知道…跨國投資、擴廠成為趨勢，企業須更重視文化差異、當地法規。如何適應不同文化背景，避免勞資糾紛，是台積電及所有跨國企業須正視的課題。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲去年 8 月，台積電北美招募人員提出訴訟，指控台積電「反美」。（圖／路透社）

● 文／比薪水

全球晶圓代工龍頭台積電積極拓展全球布局，赴美設廠是重要策略。在美國政府政策鼓勵下，台積電於亞利桑那州投入鉅資興建先進晶圓廠。然而，台積電獨有的工作文化與管理模式，移植到美國後，卻演變成種族歧視爭議。

台積電歧視爭議　三大指控

去年 8 月，台積電北美招募人員黛博拉．豪因頓（Deborah Howington）提出訴訟，指控台積電「反美」。截至 2025 年初，原告人數增加至近 30 人，包括白人、拉丁裔、非裔、韓裔和伊朗裔等亞裔員工。主要的指控包括：

1.種族歧視：內定台灣、中國、東亞員工，在徵才廣告將商務中文列為重要條件，但是當地業務以英文為主，沒有正當理由要求使用中文。

2.職場霸凌：使用中文開會、討論業務，重要資料未提供英文版本，不懂中文的員工被排除在外，進而影響考績、升遷。台籍主管被控貶低美國員工「懶惰」、「愚蠢」，營造出有敵意的工作環境。

3.差別待遇：惡劣的勞動環境，導致非台籍或東亞員工被解僱或「推定解僱」（Constructive Dismissal，不願接受新的勞動條件而辭職），而台積電會在他們離職後立即補上台灣員工。

此外，台積電為台灣員工開設專屬健康中心，提供疫苗接種、年度體檢等服務，也有前往台積電住宅區的醫療車，這些優待也成了控訴台積電「反美」的證據。

訴訟基礎為美國勞動法與《民權法案》第七條，禁止雇主基於種族、國籍等因素歧視。原告方強調，台積電在美營運且享政府補貼，有義務遵守美國反歧視法規，確保員工獲平等對待。

歧視爭議　美國未掀起波瀾、台灣認為文化差異

台積電的歧視爭議在美國沒有掀起太大波瀾，主流媒體如《富比士》聚焦在台積電被起訴的事實，深入關注此事的多為亞利桑那州、鳳凰城當地媒體。比起歧視爭議，美國更加關心台美合作動向。

前彭博社專欄作者認為，原告方的立論等於認定「只有東亞人才會說中文」，這本身就是種族歧視，控訴台積電種族主義的論點過於薄弱。在美國網路論壇，也有人從政治、經濟出發，自省白人中心思想，並且認為美國需要台積電才能成功。

視角回到台灣。由於台積電為人詬病的「血汗文化」存在已久，台灣社會不避諱談論其負面消息，媒體也廣泛報導台積電歧視爭議。

針對台積電歧視爭議，台灣人大多認為是文化差異，更有激進者認為台積電為亞裔在美國長期遭受的歧視出了一口氣，況且外企在台灣也會要求英語能力。也有許多人認為，台積電需要遵守當地法規，批評管理層「文化無知」（Cultural Ignorance），呼籲台積電檢討跨文化管理。

即使台灣社會大致支持台積電，但是西方社會強調多元共融，此事仍對台積電的國際形象造成影響，可能成為日後全球拓廠的阻力。

▼針對台積電歧視爭議，台灣人大多認為是文化差異，更有激進者認為台積電為亞裔在美國長期遭受的歧視出了一口氣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

台積電種族歧視風波　如何落幕？

「逆向歧視」指優勢群體反稱被弱勢群體歧視，但許多人對於優勢群體是否可能被「歧視」抱持懷疑，因此這個詞彙經常與「相對剝奪感」連結。

針對台積電歧視爭議，台、美都有輿論認為亞裔在美長期遭受歧視，西方員工被「逆向歧視」的說法不合邏輯。更有人梳理西方排華歷史，指出此事無關種族，而是西方人工作能力落後、不願精進中文的問題，加上美國沒有官方語言，台積電說中文不構成種族歧視。

不過，就美國法律的角度，重點仍在台積電的管理是否「構成基於種族或國籍的不公平待遇」、「營造出有敵意的工作環境」，而非執著於「逆向歧視」。

對於訴訟，台積電並無回應，而是強調企業重視多元，招募、升遷皆秉持公平原則，致力提供安全、友善、包容的工作環境。然而，2 月原告方指責台灣員工吸毒、性交易、化學物質處理失當後，台積電要求封存與案件無關的檔案，認為這是「煽動公眾醜聞，誹謗台積電」。

2025 年 4 月，台積電歧視一案將展開首次聽證會，各界密切關注訴訟發展及法院裁決。無論訴訟結果，此案都可能促使台積電重新審視跨文化管理策略，例如加強跨文化管理訓練、改善人資政策、提升當地員工管理職比例等。

跨國投資、擴廠成為趨勢，企業須更重視文化差異、當地法規。如何適應不同文化背景，避免勞資糾紛，是台積電及所有跨國企業須正視的課題。

▼台積電美國亞利桑那州廠區最新進度。（圖／台積電提供）

▲▼台積電美國亞利桑那州廠區最新進度。（圖／台積電提供）

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