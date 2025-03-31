▲南非要求我外交部「南非台北代表處」限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）到約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長，任教台師大

南非政府近期對台灣駐處的連串打壓行動，不僅暴露其在中國壓力下的外交轉向，更引發國際社會的強烈反彈。這一事件不僅是台灣與南非雙邊關係的危機，也成為美中戰略競爭在非洲大陸的一個縮影。從南非迫使台灣駐處遷出首都普利托利亞並擅自將「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」，到美國隨後驅逐南非駐美大使，顯示出地緣政治博弈的複雜性與多層次影響。

南非現在已經變成中國的棋子，而現在是美國總統川普清理戰場的時刻，美中的對抗加劇，已經擴散到非洲的戰場。台灣在這場風波中的反制措施，代表台灣政府的一個態度與作為，以及國際社會的態度，將對未來美中在全球的影響力布局產生深遠影響。

▼南非外交部官網強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」。（圖／翻攝南非外交部官網）

南非做為非洲最具影響力的國家之一，長期以來以民主自由的後種族隔離社會形象示人。然而，近年來其外交政策明顯向中國傾斜，尤其在對台議題上的立場轉變，顯示出北京對其施加的巨大壓力。據多家媒體報導，南非政府在2024年10月首次要求台灣駐處遷館後，今年1月再度設定3月底的最後期限，並試圖將駐處降級為「貿易辦事處」。

南非官方對我代表處強行更名並迫遷 引發美國及G7國不滿

此舉被台灣涉外官員批評為「民主倒退」，甚至認為南非已淪為「中國的小弟」與「傀儡」。南非外交部的單方面行動，不僅違背1997年台南協議，也引發美國及G7國家的不滿。

▲中國國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）握手。近兩年中非元首相繼互訪，南非逐漸向中國傾斜，也引起非洲地緣政治的變動。（圖／達志影像／美聯社）

美國的反應尤為激烈。在川普政府上台後，美南關係迅速惡化，美國國務卿盧比歐於3月14日宣布南非駐美大使拉蘇爾為「不受歡迎人物」，並要求其離境。這一罕見舉措不僅是對南非外交立場的懲罰，也被視為美國對中國在非洲擴張影響力的明確警告。

美國同時凍結對南非的經濟援助，並有議員提議取消其貿易優惠，顯示出華盛頓對南非倒向中國陣營的強烈不滿。從美中戰略競爭的角度看，南非迫台遷館事件已成為中美在全球範圍內爭奪盟友與影響力的新戰場。南非的行為不僅激怒台灣與美國，也損及其自身的國際聲譽。

曼德拉精神「只剩殘殼」 南非已淪中國小弟？

曾以曼德拉精神為傲的南非，如今被批評為放棄民主原則，淪為中國的附庸。台灣涉外官員指出，南非的舉動與其一貫主張的自由精神背道而馳，已「只剩殘留軀殼」。美國參議員克魯茲等政要更警告，南非此舉將加深與美國及其盟友的緊張關係。G7國家對南非的失望，可能進一步削弱其在國際舞台上的話語權，甚至影響其經濟發展前景。

與此同時，南非內部執政聯盟的分歧也為事件增添變數。民主聯盟（DA）等黨派公開支持台灣，認為執政的非洲民族議會（ANC）不應在未與盟友協商的情況下擅自改變外交政策。這表明南非國內對中國影響力的接受程度並非鐵板一塊，未來政策走向仍有調整空間。然而，若南非執意「執迷不悟」，其國際形象的損失將難以挽回。

▲對於南非單方強行更名並迫遷的打壓，我外交部提出嚴正抗議，準備一系列經貿反制動作。（示意圖／達志影像）

面對南非的打壓，台灣展現了堅定的立場與靈活的反制策略。外交部已多次向南非提出嚴正抗議，並強調不接受單方面改變現狀。據報導，台灣正準備一系列經貿反制措施，包括嚴審南非簽證、暫停雙邊合作，甚至中止經濟援助與貿易優惠。此外，涉外官員透露，若南非繼續惡意打壓，台灣將採取「全面回應」，以捍衛國家尊嚴與利益。

台灣祭經貿反制「全面回應」 成民主盟友的可靠夥伴

在美中戰略框架下，台灣的反制不僅是對南非的回應，也是對中國全球擴張的間接抗衡。美國及盟友的支持為台灣提供了重要後盾。美國國務院曾明確表示，鼓勵各國擴大與台灣的接觸，並將台灣視為「可靠的民主夥伴」。這一立場與中國試圖通過南非孤立台灣的策略形成鮮明對比。台灣若能善用國際支持，結合經濟與外交手段，有望在這場危機中化被動為主動。

南非迫台遷館事件揭示了美中戰略競爭的全球影響，也凸顯台灣在國際壓力下的韌性。南非的短視行為不僅使其國際形象受損，更可能使其在美中之間的平衡外交難以為繼。對台灣而言，這是一場挑戰，也是一個展示外交智慧與反制能力的機遇。隨著美國及其盟友對中國的警惕加深，台灣若能有效應對南非的打壓，並深化與民主國家的合作，將進一步鞏固其在國際社會的地位。

▲南非漸向中國傾斜，去年底開始加大對台打壓，更波及美國在非洲大陸的戰略布局，美國務卿盧比歐3月中旬將南非駐美大使驅逐出境，以示警告。（圖／路透）

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