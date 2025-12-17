針對「取消手足特留分」問題　《民法》尚可思考其他修正

▲筆者認為就此問題，除取消兄弟姊妹的特留分外，似乎可以考慮，修改《民法》法定繼承人的順序。（圖／視覺中國CFP）

●李永然律師／中華人權協會名譽理事長

民國114年12月3日立法院司法及法制委員會針對「民法繼承編特留分制度」專題報告，法務部到立法院說明：明年初將啟動《民法》相關「特留分」的修法程序，聽取各界意見。

針對此一問題，朝野立法委員多建議取消「手足特留分」，真正尊重被繼承人的意見，甚至還有民進黨立委進一步提出，對「祖父母的特留分」也要一併檢視，以免制度不一致。

就該問題主要涉及我國《民法》規定：被繼承人生前可預立「遺囑」，但不得侵害「特留分」；關於「特留分」於我國《民法》第1223條規定繼承人的特留分，依下列規定：

1、直系血親卑親屬的特留分為其應繼分的1/2；2、父母的特留分為其應繼分的1/2；3、兄弟姊妹的特留分為其應繼分的1/3；4、祖父母的特留分為其應繼分的1/3。因為「特留分」的規定，使被繼承人生前無法享有完全的「遺囑自由」。

目前法務部、立法院研究取消「兄弟姊妹的特留分」，主要是國內目前少子化，加上不生育的情形也日益增加，導致有些被繼承人有配偶，而無子女，又父母已死亡，但仍有兄弟姊妹存在時，則配偶依法須與兄弟姐妹共同繼承；縱使透過預立遺囑，仍面臨兄弟姊妹「特留分」的分產問題，所以才有此一問題產出。

筆者認為就此問題，除取消兄弟姊妹的特留分外，似乎可以考慮，修改《民法》法定繼承人的順序，即將《民法》第1138條第1款僅列直系血親卑親屬為第一順位，改成配偶與直系血親卑親屬列為「第一順序」，而不再是配偶與其他二、三、四順位法定繼承人共同繼承，如果一方有配偶而無子女，則由「配偶」一人單獨繼承，自然就不再有二、三、四等後順位的繼承問題。

另外，如果立法院確定要把第三順位「兄弟姊妹」取消或連同第四順位「祖父母」的特留分取消，但筆者認為如果真要取消，則建議仍應考慮如有些法定繼承人真有缺乏勞動能力，且沒有生活來源(註2)時，可以考慮透過「法律」保障仍應保留「必要的遺產份額」。

亦即立遺囑人未對於「缺乏勞動能力且沒有生活來源」的「法定繼承人」留下「必要的遺產份額」；遺產處理時應當為該繼承人留下必要的遺產，所剩餘的部分，才可參照「遺囑」確定的分配原則處理。

相信這樣方能兼顧「遺囑自由原則」及被繼承人對於「具有一定身分關係之法定繼承人」的親情照顧。

現行條文 建議修正條文 《民法》第 1138 條 《民法》第 1138 條 遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之： 遺產繼承人，依左列順序定之： 一、直系血親卑親屬。 一、配偶與直系血親卑親屬。 二、父母。 二、父母。 三、兄弟姊妹。 三、兄弟姊妹。 四、祖父母。 四、祖父母。

註2、法定繼承人是否缺乏勞動能力且沒有生活來源，應按遺囑生效時，該法定繼承人的「具體情況」確定。

