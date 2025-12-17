ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

針對「取消手足特留分」問題　《民法》尚可思考其他修正

我們想讓你知道…朝野立法委員多建議取消「手足特留分」，真正尊重被繼承人的意見，甚至還有民進黨立委進一步提出，對「祖父母的特留分」也要一併檢視，以免制度不一致。

▲。（圖／視覺中國CFP）

▲筆者認為就此問題，除取消兄弟姊妹的特留分外，似乎可以考慮，修改《民法》法定繼承人的順序。（圖／視覺中國CFP）

●李永然律師／中華人權協會名譽理事長

民國114年12月3日立法院司法及法制委員會針對「民法繼承編特留分制度」專題報告，法務部到立法院說明：明年初將啟動《民法》相關「特留分」的修法程序，聽取各界意見。

針對此一問題，朝野立法委員多建議取消「手足特留分」，真正尊重被繼承人的意見，甚至還有民進黨立委進一步提出，對「祖父母的特留分」也要一併檢視，以免制度不一致。

就該問題主要涉及我國《民法》規定：被繼承人生前可預立「遺囑」，但不得侵害「特留分」；關於「特留分」於我國《民法》第1223條規定繼承人的特留分，依下列規定：

1、直系血親卑親屬的特留分為其應繼分的1/2；2、父母的特留分為其應繼分的1/2；3、兄弟姊妹的特留分為其應繼分的1/3；4、祖父母的特留分為其應繼分的1/3。因為「特留分」的規定，使被繼承人生前無法享有完全的「遺囑自由」。

目前法務部、立法院研究取消「兄弟姊妹的特留分」，主要是國內目前少子化，加上不生育的情形也日益增加，導致有些被繼承人有配偶，而無子女，又父母已死亡，但仍有兄弟姊妹存在時，則配偶依法須與兄弟姐妹共同繼承；縱使透過預立遺囑，仍面臨兄弟姊妹「特留分」的分產問題，所以才有此一問題產出。

筆者認為就此問題，除取消兄弟姊妹的特留分外，似乎可以考慮，修改《民法》法定繼承人的順序，即將《民法》第1138條第1款僅列直系血親卑親屬為第一順位，改成配偶與直系血親卑親屬列為「第一順序」，而不再是配偶與其他二、三、四順位法定繼承人共同繼承，如果一方有配偶而無子女，則由「配偶」一人單獨繼承，自然就不再有二、三、四等後順位的繼承問題。

另外，如果立法院確定要把第三順位「兄弟姊妹」取消或連同第四順位「祖父母」的特留分取消，但筆者認為如果真要取消，則建議仍應考慮如有些法定繼承人真有缺乏勞動能力，且沒有生活來源(註2)時，可以考慮透過「法律」保障仍應保留「必要的遺產份額」。

亦即立遺囑人未對於「缺乏勞動能力且沒有生活來源」的「法定繼承人」留下「必要的遺產份額」；遺產處理時應當為該繼承人留下必要的遺產，所剩餘的部分，才可參照「遺囑」確定的分配原則處理。

相信這樣方能兼顧「遺囑自由原則」及被繼承人對於「具有一定身分關係之法定繼承人」的親情照顧。

現行條文 建議修正條文
《民法》第 1138 條 《民法》第 1138 條
遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之： 遺產繼承人，依左列順序定之：
一、直系血親卑親屬。 一、配偶與直系血親卑親屬。
二、父母。 二、父母。
三、兄弟姊妹。 三、兄弟姊妹。
四、祖父母。 四、祖父母。

 註2、法定繼承人是否缺乏勞動能力且沒有生活來源，應按遺囑生效時，該法定繼承人的「具體情況」確定。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►賴清德眼中只有川普　鄭麗文眼中只有習近平

►台灣要隨波逐流　還是創造主流？

►助理費風暴後　國會要給社會一個什麼交代？

投稿
申訴
關鍵字: 李永然 雲論 特留分 遺產 民法 繼承 血親 遺囑

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
針對「取消手足特留分」問題　《民法》尚可思考其他修..
中歐矛盾的經濟根源與政治表演
憲政僵局作為一種民意
美國引領全球大轉彎　台灣不要被甩出軌道！
「瘦瘦針」的新政治經濟學　是否準備好面對揭露的制度..

推薦閱讀

針對「取消手足特留分」問題　《民法》尚可思考其他修..

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副..

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

找代罪羔羊不副署　圖謀獨裁的憲政小丑

「瘦瘦針」的新政治經濟學　是否準備好面對揭露的制度..

憲政僵局作為一種民意

美國引領全球大轉彎　台灣不要被甩出軌道！

大國的邊陲　世界的前沿

【阿翔外遇】精神科醫師：偷吃被抓到，婚姻其實就結束..

台灣民主只剩「拼經濟」？　那一年6千人不到的學運...

相關文章

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

法國總統馬克宏訪中回法後的「變臉」引發爭議。在北京，他展現合作姿態，強調中歐需要重新平衡貿易關係；回到巴黎，他則警告若中國不縮減逆差，歐盟可..

林建甫 9小時前

憲政僵局作為一種民意

憲政僵局作為一種民意

美國引領全球大轉彎　台灣不要被甩出軌道！

美國引領全球大轉彎　台灣不要被甩出軌道！

「瘦瘦針」的新政治經濟學　是否準備好面對揭露的制度選擇

「瘦瘦針」的新政治經濟學　是否準備好面對揭露的制度選擇

找代罪羔羊不副署　圖謀獨裁的憲政小丑

找代罪羔羊不副署　圖謀獨裁的憲政小丑

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

針對「取消手足特留分」問題　《..

針對「取消手足特留分」問題　《..

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權..

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

找代罪羔羊不副署　圖謀獨裁的憲..

「瘦瘦針」的新政治經濟學　是否..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面