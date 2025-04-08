退將挺「大罷免」　別掉入道理不通的陷阱

▲守護家園保衛台灣「退役將領挺身反共護台--大路跑大縱走」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

軍校退役校友社群最近有關效忠黨國的爭議，因挺或反大罷免立場的不同而浮上檯面，但情緒性斥責和直覺式的反應為多，沒有理性面對問題的核心。

軍人效忠國家，理所當然，法所明訂。國大於黨也是民主政治的常規，所以，軍人即使有政黨信仰，效忠黨只是小忠小孝；效忠國家才是符合軍人武德的大忠大孝。

2000年，國民黨首次失去政權，當時不少李登輝總統時代的政務官和高階將領，面對是否任職陳水扁政府内閣，頓時陷入迷網。大忠大孝的武德和倫理價值解決了其間的認知爭議。

大忠大孝者 才是國大於黨

現在有些軍中退役將領加入民進黨的大罷免行動，發難國家和政府都不是國民黨專屬的。沒錯，這是民主政治的基本常識。爭議的核心是軍人效忠的國家是甚麼國？認同大罷免的退將怪罪國民黨無視中共政權不承認中華民國存在的事實，反而是民進黨政府在勇敢地反共和反中。

事實是怎樣的呢？蔡英文和賴清德總統都高喊中華民國和中華人民共和國互不隸屬。歐盟議會曾予認同，美國國務院官網最近也刪除「不支持台獨」的文字。這當然是民進黨政府在國際外交上的重要成就。

然而，站在國泰民安的大前提，大家不能或忘，我國憲法規定的是中華民國治權所在的台灣和中華人民共和國治權所在的大陸共同隸屬於中國，也就是因為這樣的一中各表的求同存異，以及其間理子和面子之爭的策略性模糊，才免於直接對撞的戰爭災難。

一中各表 是模糊的智慧

對於中共政權，你可以恨他，但是，事實很嚴肅，摇中華民國國旗，可有和平，也能對談；宣佈台灣國獨立，則對岸非但已讀不回，甚而會立即帶來中共武統的戰爭之禍。

我們可以大聲反對中共一黨專政，但也不能忘記民進黨黨綱列有台獨條文。民進黨政府高唱「台灣已是主權獨立的國家，她的國名叫中華民國。」此一說法固然不容大家否定其調整；然而，現實卻是聯合國仍不承認台灣是國家，所以，更符合現狀的說法應該是「中華民國是主權獨立的國家，她的通稱是台灣。」

挺身護台看似理所當然，認同大罷免之退將則應認清上述倫理推論及兩岸現存的事實外，更得弄明白智仁勇的武德真義。勇不能是匹夫的意氣之爭及血氣方剛之鬥。智呢？以小事大以智，兩岸軍事力量之差距與台灣身為島國的防禦脆弱，出身軍人豈能忽視？！仁呢？戰爭將帶兩岸不少人民家破人亡的災難，又豈能心不存仁，毫不在意？！

中共同路人是刻意抹紅

最要分辨清楚的是，大罷免不能把一切不認同民進黨施政作為的人，都抹紅成為「中共同路人」，並且扭曲在野黨删凍中央政府預算，故意為大罷免增添柴火。

行政院中央預算覆議案已遭立法院二分之一多數否決，按照憲法增修條文第三條規定，卓院長應照決議執行，他現在卻率同政務官全台大罷免，真是違背憲法在先。何況，國防預算只遭立院删除百億不到，民進黨卻黨官媒一致誇大抹黑，又豈是執政者的正當作為？！

台灣現在朝野政黨兩極對立嚴重，不少鐵粉不顧真假是非，以屁股決定腦袋。中間選民更應理智以對，國泰民安靠你們發揮關鍵的理性力量了！

▼台灣現在朝野政黨兩極對立嚴重，中間選民更應理智以對，國泰民安靠你們發揮關鍵的理性力量了。（圖／記者湯興漢攝）

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